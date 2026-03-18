Program světového poháru v biatlonu v Oslu 2026
Program finále v Oslu odstartuje čtvrteční sprint žen. Sezonu uzavře nedělní závod s hromadným startem mužů.
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledky
|čtvrtek 19. března
|16:15
|Sprint – ženy (7,5 km)
|pátek 20. března
|16:15
|Sprint – muži (10 km)
|sobota 21. března
|13:45
|Stíhací závod – ženy (10 km)
|sobota 21. března
|16:15
|Stíhací závod – muži (12,5 km)
|neděle 22. března
|13:45
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|neděle 22. března
|16:45
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
Česká nominace pro 9. kolo SP v biatlonu:
Závěrečného podniku Světového poháru biatlonistů v Oslu se zúčastní osm českých reprezentantů. Muži i ženy budou ve čtyřech. V nominaci nechybí bronzová olympijská medailistka Tereza Voborníková, na rozdíl od uplynulých podniků v Kontiolahti a Otepää vypadl Petr Hák.
Sestava českých biatlonistů na SP v Oslu
Vedle Voborníkové, která skončila v posledních pěti individuálních závodech čtyřikrát v první desítce, jsou v nominaci také Lucie Charvátová, Jessica Jislová a s kariérou se loučící Tereza Vinklárková. Muži budou ve složení Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska.
Kde sledovat biatlonové závody SP v Oslu?
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.
Bodování závodů SP v biatlonu
- V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
|Umístění
|Body
|1.
|90
|2.
|75
|3.
|65
|4.
|55
|5.
|50
|6.
|45
|7.
|41
|8.
|37
|9.
|34
|10.
|31
- Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).
Poslední české úspěchy na SP v Oslu
|Umístění
|Jméno
|Disciplína
|Sezona
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|stíhací závod na 10 km
|2016/17
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem
|2016/17
|1. místo
|Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|štafeta žen
|2014/15
|3. místo
|Veronika Vítková
|vytrvalostní závod
|2014/15