Biatlon ONLINE: Krčmář se blýskl čistou střelbou, následuje ho také Mikyska

Jako první na trať vyrazí Krčmář s číslem 20. Jeho výkony v nejsvižnější disciplíně mají v probíhající sezoně od zastávky v Hochfilzenu vzestupnou tendenci: po 43. místě v Rakousku finišoval 25. v Le Grand Bornand, v Oberhofu bral 18. příčku.
ONLINE: Sprint mužů na 10 km v Ruhpoldingu
Hornig, v průběžném hodnocení SP nejlepší český biatlonista, poveze na hrudi 22 a bude chtít navázat na představení z Le Grand Bornand, kde bral deváté místo.
Ve třetí desítce startuje také Karlík (číslo 29). Mikyska vyrazí jako 49. závodník, který si stejně jako Mareček (83) bude chtít spravit náladu na střelnici. Ve čtvrteční štafetě totiž oba při palbě výrazněji zaváhali a pokazili si tím běžecky solidní výkony.
Mezi favority závodu patří italský reprezentant Tommaso Giacomel (54), aktuálně lídr SP i hodnocení sprintu, či Éric Perrot z Francie. Naopak druhý muž pořadí Johan-Olav Botn z Norska dále absentuje.
Před dvěma lety slavil v Ruhpoldingu sprinterské vítězství jeho krajan Vetle Sjaastad Christiansen (52). Velkou motivaci předvést se před domácím publikem mají Philipp Nawrath (62) či Justus Strelow (68).
