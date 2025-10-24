SP v alpském lyžování 2025/26, program žen:
|Datum
|Místo konání
|Disciplína
|25.10.2025
|Sölden, Rakousko
|Obří slalom
|15.11.2025
|Levi, Finsko
|Slalom
|23.11.2025
|Gurgl, Rakousko
|Slalom
|29.11.2025
|Copper Mountain, USA
|Obří slalom
|30.11.2025
|Copper Mountain, USA
|Slalom
|6.12.2025
|Tremblant, Kanada
|Obří slalom
|7.12.2025
|Tremblant, Kanada
|Obří slalom
|12.12.2025
|St. Moritz, Švýcarsko
|Sjezd
|13.12.2025
|St. Moritz, Švýcarsko
|Sjezd
|14.12.2025
|St. Moritz, Švýcarsko
|Super G
|16.12.2025
|Courchevel, Francie
|Slalom
|20.12.2025
|Val d’Isere, Francie
|Sjezd
|21.12.2025
|Val d’Isere, Francie
|Super G
|27.12.2025
|Semmering, Rakousko
|Obří slalom
|28.12.2025
|Semmering, Rakousko
|Slalom
|3.1.2026
|Kranjska Gora, Slovinsko
|Obří slalom
|4.1.2026
|Kranjska Gora, Slovinsko
|Slalom
|10.1.2026
|Altenmarkt, Rakousko
|Sjezd
|11.1.2026
|Altenmarkt, Rakousko
|Super G
|13.1.2026
|Flachau, Rakousko
|Slalom
|17.1.2026
|Tarvisio, Itálie
|Sjezd
|18.1.2026
|Tarvisio, Itálie
|Super G
|20.1.2026
|Kronplatz, Itálie
|Obří slalom
|24.1.2026
|Špindlerův Mlýn, Česko
|Obří slalom
|25.1.2026
|Špindlerův Mlýn, Česko
|Slalom
|30.1.2026
|Crans Montana, Švýcarsko
|Sjezd
|31.1.2026
|Crans Montana, Švýcarsko
|Super G
|28.2.2026
|Soldeu, Andorra
|Sjezd
|1.3.2026
|Soldeu, Andorra
|Super G
|7.3.2026
|Val di Fassa, Itálie
|Sjezd
|8.3.2026
|Val di Fassa, Itálie
|Super G
|14.3.2026
|Are, Švédsko
|Obří slalom
|15.3.2026
|Are, Švédsko
|Slalom
|21.3.2026
|Kvitfjell, Norsko (finále)
|Sjezd
|22.3.2026
|Kvitfjell, Norsko (finále)
|Super G
|24.3.2026
|Hafjell, Norsko (finále)
|Slalom
|25.3.2026
|Hafjell, Norsko (finále)
|Obří slalom
SP v alpském lyžování 2025/26, program mužů:
|Datum
|Místo konání
|Disciplína
|26.10.2025
|Sölden, Rakousko
|Obří slalom
|16.11.2025
|Levi, Finsko
|Slalom
|22.11.2025
|Gurgl, Rakousko
|Slalom
|27.11.2025
|Copper Mountain, USA
|Super G
|28.11.2025
|Copper Mountain, USA
|Obří slalom
|4.12.2025
|Beaver Creek, USA
|Sjezd
|5.12.2025
|Beaver Creek, USA
|Sjezd
|6.12.2025
|Beaver Creek, USA
|Super G
|7.12.2025
|Beaver Creek, USA
|Obří slalom
|13.12.2025
|Val d’Isere, Francie
|Obří slalom
|14.12.2025
|Val d’Isere, Francie
|Slalom
|19.12.2025
|Val Gardena/Gröden, Itálie
|Super G
|20.12.2025
|Val Gardena/Gröden, Itálie
|Sjezd
|21.12.2025
|Alta Badia, Itálie
|Obří slalom
|22.12.2025
|Alta Badia, Itálie
|Slalom
|27.12.2025
|Livigno, Itálie
|Super G
|7.1.2026
|Madonna di Campiglio, Itálie
|Slalom
|10.1.2026
|Adelboden, Švýcarsko
|Obří slalom
|11.1.2026
|Adelboden, Švýcarsko
|Slalom
|16.1.2026
|Wengen, Švýcarsko
|Super G
|17.1.2026
|Wengen, Švýcarsko
|Sjezd
|18.1.2026
|Wengen, Švýcarsko
|Slalom
|23.1.2026
|Kitzbühel, Rakousko
|Super G
|24.1.2026
|Kitzbühel, Rakousko
|Sjezd
|25.1.2026
|Kitzbühel, Rakousko
|Slalom
|27.1.2026
|Schladming, Rakousko
|Obří slalom
|28.1.2026
|Schladming, Rakousko
|Slalom
|1.2.2026
|Crans-Montana, Švýcarsko
|Sjezd
|28.2.2026
|Garmisch-Partenkirchen,Německo
|Sjezd
|1.3.2026
|Garmisch-Partenkirchen,Německo
|Super G
|7.3.2026
|Kranjska Gora, Slovinsko
|Obří slalom
|8.3.2026
|Kranjska Gora, Slovinsko
|Slalom
|14.3.2026
|Courchevel, Francie
|Sjezd
|15.3.2026
|Courchevel, Francie
|Super G
|21.3.2026
|Lillehammer, Norsko
|Sjezd
|22.3.2026
|Lillehammer, Norsko
|Super G
|24.3.2026
|Lillehammer, Norsko
|Obří slalom
|25.3.2026
|Lillehammer, Norsko
|Slalom
Kde sledovat SP v alpském lyžování 2025/26
Všechny závody, kterých se zúčastní Ester Ledecká (Super G a Sjezd), můžete sledovat na iDNES.cz v online reportážích.
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT Sport a Eurosportu.
Češi ve Světovém poháru
- Ester Ledecká – nejúspěšnější česká závodnice. Specializuje se na sjezd a super-G, závodí za Duklu Liberec.
- Martina Dubovská – specializuje se na slalom, závodí za Ski Klub Špindl.
- Adriana Jelínková – specializuje se na obří slalom a slalom, závodí individuálně.
- Barbora Nováková – specializuje se na slalom, závodí za SA Špindl.
- Jan Zabystřan – v poslední sezoně jezdil hlavně sjezd a superobří slalomy, závodí za LK Chomutov.
Tereza Nová rehabilituje po vážném zranění hlavy, které utrpěla při tréninku v Garmisch-Partenkirchenu v lednu 2025.
|
SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká a kde sledovat závody
Kdo loni Světový pohár vyhrál?
Světový pohár v sezoně 2024/25 mezi muži ovládl švýcarský suverén Marco Odermatt. Trofej si zajistil s výrazným předstihem a velký křišťálový glóbus získal potřetí za sebou. Bude mít letos větší konkurenci?
Konečné pořadí Světového poháru:
|Jméno
|Země
|Body
|Marco Odermatt
|Švýcarsko
|1721
|Henrik Kristoffersen
|Norsko
|1116
|Loïc Meillard
|Švýcarsko
|1076
Vítězové jednotlivých disciplín:
|Disciplína
|Vítěz
|Slalom
|Henrik Kristoffersen
|Obří slalom
|Marco Odermatt
|Super-G
|Marco Odermatt
|Sjezd
|Marco Odermatt
|Celkově
|Marco Odermatt
Mezi ženami byla nejlepší Italka Federica Brignoneová. Úřadující vítězka Světového poháru a mistryně světa však na domácím dubnovém šampionátu utrpěla komplikovanou zlomeninu holenní a lýtkové kosti v levé noze. Přetrhla si i přední zkřížený vaz.
Konečné pořadí Světového poháru:
|Jméno
|Země
|Body
|Federica Brignoneová
|Itálie
|1594
|Lara Gut‑Behramiová
|Švýcarsko
|1272
|Sofia Goggiaová
|IItálie
|931
Vítězky jednotlivých disciplín:
|Disciplína
|Vítězka
|Slalom
|Zrinka Ljuticová
|Obří slalom
|Federica Brignoneová
|Super-G
|Lara Gut-Behramiová
|Sjezd
|Federica Brignoneová
|Celkově
|Federica Brignoneová