Lezec Ondra na Štvanici medaili nezískal, v obtížnosti skončil na domácím SP pátý

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  21:37
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Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském Světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadani z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
Adam Ondra během finále obtížnosti v Praze.

Adam Ondra během finále obtížnosti v Praze. | foto: ČTK

Adam Ondra zdraví diváky ve finále SP v Praze.
Adam Ondra zdraví diváky ve finále SP v Praze.
Adam Ondra ve finále závodu SP v lezení na obtížnost v Praze
Indonéský lezec Putra Tri Ramadani na Světovém poháru v Praze slaví. Nakonec...
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Před Ondrou, který usiloval v seriálu o první stupně vítězů po třech letech, skončili také stříbrný Japonec Neo Suzuki, bronzový Rakušan Jakob Schubert a japonský vítěz pátečního boulderingu Sorato Anraku.

„Velká spokojenost, moc jsem si to užil a asi jsem ani nemohl doufat v lepší výsledek. Trošku mě mrzí, že jsem si pak nezabojoval, trošku čtecí chyba, ale těžko říct, jestli jsem ten krok pak mohl udělat,“ řekl Ondra.

Na rozdíl od Anraka se vítězný double povedl teprve osmnáctileté Američance Annie Sandersové. Nejlepší z Češek Tereze Širůčkové finále těsně uniklo, byla devátá. Michaela Smetanová skončila v Praze patnáctá.

Ondra v osmičlenném finále zopakoval pátou pozici z dopoledního semifinále. V něm se dostal do pasáže, kde se před ním dost padalo, a většinu z ní zdolal. Vylezl na chyt číslo 36 a měl ze svého výkonu evidentně radost, i trenér Petr Klofáč mu ukázal zdvižený palec.

V dalším průběhu semifinále se před Ondru dostali jen čtyři lezci. Čtyřnásobný mistr světa neskrýval z postupu nadšení.

„Hlavně po obhlídce cesty jsem už to vůbec nečekal. Když jsem to viděl, tak jsem se těšil, jak si na ní zalezu, ta cesta vypadala zajímavě, ale nečekal jsem, že bych byl třeba konkurenceschopný,“ uvedl.

Třiatřicetiletý Ondra na semifinálové cestě zužitkoval své zkušenosti. „Těžil jsem z toho, že se nebojím zariskovat, nikde jsem to prostě nezkazil. Napálil jsem to, nikde jsem se moc nezastavoval. Na téhle cestě rozhoduje hlavně fyzická připravenost a potom to nezkazit. Někdo třeba cvakal ze špatného chytu, unavil se a pak už nedokázal dotáhnout další krok,“ dodal.

Ve finále zapsal výsledek 30+ a v době, kdy se ze stěny utrhl, byl v čele. Čtyři soupeři ho však překonali. Ve finále SP v Praze byl Ondra potřetí ze čtyř ročníků. V boulderingu, který se dříve konal jako jediná disciplína, bral v roce 2023 stříbro a o rok později skončil šestý.

Světoví lezci se v Česku znovu představí v příštím roce na mistrovství světa v Brně, kde Ondra žije a trénuje.

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Lezec Ondra na Štvanici medaili nezískal, v obtížnosti skončil na domácím SP pátý

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