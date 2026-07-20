Fotbalisty ještě odpoledne přijal král Felipe VI. a čeká je premiér Pedro Sánchez. Pak se uskuteční pro tým La Roja slavnostní průvod Madridem. Očekávají se bouřlivé oslavy.
Na vítězný tým čekalo na madridském letišti Adolfa Suáreze i několik stovek příznivců. Fanoušky neodradilo ani zhruba hodinové zpoždění.
Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri ji vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Tým pak zapózoval na letištní ploše před letadlem.
Kolem 18:00 se hráči převlečeni z dresů, ve kterých přistáli, do obleků a realizační tým dostavili do královského paláce, kde je přijal král Felipe VI. s manželkou a dcerami. S králem zapózovali na společné fotografii.
📺 TV en DIRECTO | Comienza la recepeción en Zarzuela. Así ha sido el saludo de los Reyes y la princesa y la infanta, vestidas con la equipación blanca, a los jugadores, con abrazo a Lamine de Felipe VI incluido https://t.co/LM9clhuaH9 pic.twitter.com/QZCi8LhxH1— EL PAÍS (@el_pais) July 20, 2026
Felipe VI. zdůraznil v krátkém projevu, jak silné emoce vítězství španělského mužstva vyvolalo. Fotbalisty nyní čeká setkání s premiérem Sánchezem v sídle vlády.
Oba politici byli i na finálovém utkání, ve kterém Španělé porazili po prodloužení argentinské obhájce titulu 1:0. Po 19:00 od sídla vlády v paláci Moncloa odstartuje slavnostní průvod centrem Madridu, kde se čeká účast desítek tisíc lidí.
Už v noci se v ulicích španělských měst mačkali fanoušci a bouřlivě slavili. Ve městě Ciudad Rodrigo si ale slavnost vyžádala oběť třináctiletého chlapce, pod kterým se zřítila fontána. Další lidé se zranili.