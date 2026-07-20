Už jsou doma! Španělé přistáli v Madridu, Rodri pózoval s trofejí. Přijal je i král

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  18:53aktualizováno  18:53
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Na zádi má červený polep s podobiznami některých fotbalistů a také se znakem Španělského království. V pondělí odpoledne letadlo s tamní reprezentací dosedlo v Madridu po úspěšném tažení na americkém mistrovství světa. Hrdinové dorazili domů! Místní televize přílet vysílala živě a na letišti čekaly desítky reportérů.

Fotbalisty ještě odpoledne přijal král Felipe VI. a čeká je premiér Pedro Sánchez. Pak se uskuteční pro tým La Roja slavnostní průvod Madridem. Očekávají se bouřlivé oslavy.

Španělští fotbalisté pózují po příletu do Madridu.
Španělští fotbalisté dorazili do Madridu speciálním letadlem.

Na vítězný tým čekalo na madridském letišti Adolfa Suáreze i několik stovek příznivců. Fanoušky neodradilo ani zhruba hodinové zpoždění.

Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri ji vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Tým pak zapózoval na letištní ploše před letadlem.

Kapitán španělských fotbalistů Rodri (uprostřed) s trofejí pro mistry světa společně s trenérem Luisem de la Fuentem (vlevo).
Španělští fotbalisté pózují po příletu do Madridu.
Španělští fotbalisté po příletu do Madridu si užívají trofej pro mistry světa.
Španělský záložník Nico Williams po příletu do Madridu coby čerstvý mistr světa.
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Kolem 18:00 se hráči převlečeni z dresů, ve kterých přistáli, do obleků a realizační tým dostavili do královského paláce, kde je přijal král Felipe VI. s manželkou a dcerami. S králem zapózovali na společné fotografii.

Felipe VI. zdůraznil v krátkém projevu, jak silné emoce vítězství španělského mužstva vyvolalo. Fotbalisty nyní čeká setkání s premiérem Sánchezem v sídle vlády.

Oba politici byli i na finálovém utkání, ve kterém Španělé porazili po prodloužení argentinské obhájce titulu 1:0. Po 19:00 od sídla vlády v paláci Moncloa odstartuje slavnostní průvod centrem Madridu, kde se čeká účast desítek tisíc lidí.

Už v noci se v ulicích španělských měst mačkali fanoušci a bouřlivě slavili. Ve městě Ciudad Rodrigo si ale slavnost vyžádala oběť třináctiletého chlapce, pod kterým se zřítila fontána. Další lidé se zranili.

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