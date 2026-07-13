Češi znají adresu pro zápas se Španěly. Favorit je v Lize národů přivítá v Oviedu

Češi se v nejsilnější ze čtyř výkonnostních úrovní Ligy národů představí podruhé. Účast mezi elitou si zajistili předloňským prvenstvím ve skupině B1 ještě pod trenérem Ivanem Haškem. Při dosud jediném vystoupení v divizi A před čtyřmi lety národní mužstvo skončilo v konkurenci Španělska, Portugalska a Švýcarska poslední a sestoupilo.
Česko se na podzim vedle Španělska utká i s Anglií, kterou stejně jako celek z Pyrenejského poloostrova čeká tento týden semifinále mistrovství světa. Zbylým soupeřem je Chorvatsko. Češi budou hrát úvodní dva zápasy doma, 26. září v pražském Edenu nejprve vyzvou Chorvatsko s novým trenérem Slavenem Biličem a o tři dny později na stejném místě Anglii.
Zářijová a říjnová reprezentační pauza se poprvé spojí do jednoho dvoutýdenního bloku, národní tým proto po domácích utkáních bude hrát ještě dvakrát venku. Tři dny po souboji se Španělskem nastoupí na ikonickém londýnském stadionu Wembley proti Anglii. Skupinová fáze vyvrcholí v listopadu.
Čeští reprezentanti jsou po nepovedeném světovém šampionátu, kde v konkurenci domácího Mexika, Jihoafrické republiky a Koreji uhráli jen bod a vypadli už ve skupině, bez trenéra. Na konci června ve funkci předčasně skončil Miroslav Koubek. Kandidáty by Fotbalová asociace ČR měla představit v srpnu. Její předseda David Trunda v rozhovorech zopakoval, že by národní tým mohl poprvé vést zahraniční kouč.
Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích šampionátů. Pátý ročník bude propojen s kvalifikací mistrovství Evropy 2028.
V divizi A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B. Prvenství v Lize národů obhajuje Portugalsko, které ve finále zdolalo právě Španěly.