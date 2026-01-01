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Bitvu o fotbalový grál ovládli Španělé! Ve finále mistrovství světa po dominantním výkonu zdolali Argentinu 1:0 po prodloužení, když jim druhý titul v historii vystřelil Ferran Torres. Tým z Pyrenejského poloostrova tak zopakoval scénář svého premiérového triumfu před 16 lety, kdy ve finále rovněž zvítězil 1:0 po prodloužení.
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Španěl Borja Iglesias stříhá nůžkami síť branky po předání trofeje pro mistry světa ve fotbale 2026, 19. července 2026.
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Slzy Argentince Lionela Messiho po prohraném finále MS ve fotbale, 19. července 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Španělé ve finále MS ve fotbale udolali Argentinu 1:0 po prodloužení a po 16 letech znovu slaví titul mistrů světa, 29. července 2026.
Autor: Reuters
Španělé - noví mistři světa ve fotbale. Na snímku je i americký prezident Donald Trump, 19. července 2026.
Autor: Reuters
Smutek ve tvářích argentinských fotbalistů po skončení finále MS 2026, 29. července 2026.
Autor: Reuters
Španěl Pedro Porro s trofejí pro vítěze mistrovství světa ve fotbale, 19. července 2026.
Autor: Reuters
Byl to strhující závěr velkolepé sportovní akce. Spousta hvězd a celebrit na hřišti i v hledišti obřího stadionu v New Jersey. Fenomenální Lionel Messi (na snímku) zůstal s Argentinou krok od obhajoby titulu, prohru oplakal. Na světový fotbalový trůn se po 16 letech vrací Španělé. Finálové drama i poločasovou show se Shakirou, Madonnou či Justinem Bieberem si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Autor: Reuters
Gianni Infantino a Donald Trump gratulují Lionelu Messimu k druhému místu na šampionátu.
Autor: JAMES LANG, Reuters
Lionel Messi přebírá stříbrnou medaili po finále MS ve fotbale z rukou amerického prezidenta Donalda Trumpa, 19. července 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Argentinec Lionel Messi si jde pro stříbrnou medaili po finále MS ve fotbale 2026, 19. července 2026.
Autor: Reuters
Španělský kapitán Rodri věnuje polibek trofeji pro vítěze mistrovství světa.
Autor: Kai Pfaffenbach, Reuters
Střelec mistrovského gólu Ferran Torres dostává zlatou medaili od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor: Julio Cortez, AP
Euforie mezi španělskými fanoušky, kteří finále sledovali v centru Madridu.
Autor: Manu Fernandez, AP
Španělští fotbalisté se objímají po vítězném finále mistrovství světa s Argentinou..
Autor: Matt Slocum, AP
Španělští fotbalisté se radují z vítězství ve finále světového šampionátu..
Autor: Mike Segar, Reuters
Argentinec Lionel Messi reaguje po závěrečném hvizdu finále MS a prohře se Španělskem.
Autor: Reuters
Argentinec Lionel Messi reaguje po závěrečném hvizdu finále MS a prohře se Španělskem.
Autor: Reuters
Argentinec Lionel Messi reaguje po závěrečném hvizdu finále MS a prohře se Španělskem.
Autor: Reuters
Ferran Torres se prosazuje v prodloužení finále mistrovství světa proti Argentině.
Autor: JAMES LANG, Reuters