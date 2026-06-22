Španělsko - Saúdská Arábie 4:0, konečně góly! Favorit slaví první výhru na MS

Španělé nedali soupeři šanci. Yamal nastoupil po zranění poprvé v základní sestavě a už v desáté minutě otevřel skóre zápasu. Oyarzabal ho našel na zadní tyči a osmnáctiletý útočník Barcelony se stal nejmladším hráčem v historii, který dokázal skórovat na mistrovství světa i Evropy.
Oyarzabal se poprvé prosadil v 21. minutě po zmatcích v obraně Saúdské Arábie. Druhou branku přidal ve 24. minutě po centru Porra a krásné akci Cucurelly a Olma na jeden dotek. O deset minut později mohl po chybě gólmana Uvaíse završit hattrick, ale pohotovou střelou šajtlí trefil břevno.
Španělé po přestávce výrazně zvolnili, ale zápas i tak měli zcela pod kontrolou. Čtvrté branky se dočkali ve 49. minutě po rohovém kopu. Na zadní tyči se k odraženému míči dostal Cucurella, jeho tvrdou střelu sice Uvaís vyrazil, ale pouze do Tambaktího, od kterého se míč odrazil do branky.
Španělsko zakončí skupinu sobotním zápasem s Uruguayí, Saúdskou Arábii čekají Kapverdy.
10. L. Yamal, 21. M. Oyarzabal, 24. M. Oyarzabal, 49. H. Tambaktí (vla.)
U. Simón - P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - Pedri (70. F. Ruiz), Rodri, L. Yamal (46. Y. Pino), D. Olmo (62. M. Merino), Á. Baena (62. N. Williams) - M. Oyarzabal (46. F. Torres)
M. Uvaís - S. Hamíd, H. Tambaktí, A. Ládžámí, A. Amrí (61. A. Hidždží), M. al-Harbí - N. Davsárí (90. C. Al-Ghanám), A. Chaibárí (46. M. Kanú), M. al-Džuwajr (46. A. al-Hamdán) - F. Buraikán (61. M. aš-Šámát), S. Davsárí
M. Merino, D. Raya, Gavi, N. Williams, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García, F. Torres, M. Llorente, F. Ruiz, V. Muňoz, M. Pubill, J. García, B. Iglesias, A. Grimaldo
N. Akidí, M. Kanú, C. Al-Ghanám, A. Jahja, A. al-Hamdán, A. al-Kassár, A. Madžraší, S. Šahrí, Z. al-Džuhaní, A. Hidždží, S. Mandaš, D. Zikrí, M. aš-Šámát, N. Búšal, H. Kádiš
30. S. Davsárí, 60. M. Kanú
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