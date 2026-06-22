Španělsko - Saúdská Arábie 4:0, konečně góly! Favorit slaví první výhru na MS

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  7:02aktualizováno  7:02
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Zdravě se naštvali poté, co naposledy outsiderovi z Kapverd nevstřelili ani gól. A tak fotbalisté Španělska ve druhém utkání na mistrovství světa nasázeli Saúdské Arábii rovnou čtyři, dva z nich dal v první půli útočník Oyarzabal, poprvé na šampionátu se trefil také mladík Yamal. Skóre krátce po přestávce uzavřela vlastní branka obránce Hasana Tambaktího. Evropané tak mají ve skupině H čtyři body a v americké Atlantě udělali důležitý krok k postupu.
Španělský útočník Mikel Oyarzabal (v červeném) bezprostředně po gólu proti...

Španělský útočník Mikel Oyarzabal (v červeném) bezprostředně po gólu proti Saúdské Arábii. | foto: Reuters

Španělský útočník Mikel Oyarzabal a jeho oslava gólu proti Saúdské Arábii.
Španěl Lamine Yamal slaví gól v utkání se Saúdskou Arábií.
Španěl Lamine Yamal skóruje v utkání se Saúdskou Arábií.
Španěl Lamine Yamal skóruje v utkání se Saúdskou Arábií.
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Španělé nedali soupeři šanci. Yamal nastoupil po zranění poprvé v základní sestavě a už v desáté minutě otevřel skóre zápasu. Oyarzabal ho našel na zadní tyči a osmnáctiletý útočník Barcelony se stal nejmladším hráčem v historii, který dokázal skórovat na mistrovství světa i Evropy.

Oyarzabal se poprvé prosadil v 21. minutě po zmatcích v obraně Saúdské Arábie. Druhou branku přidal ve 24. minutě po centru Porra a krásné akci Cucurelly a Olma na jeden dotek. O deset minut později mohl po chybě gólmana Uvaíse završit hattrick, ale pohotovou střelou šajtlí trefil břevno.

Španěl Lamine Yamal skóruje v utkání se Saúdskou Arábií.

Španělé po přestávce výrazně zvolnili, ale zápas i tak měli zcela pod kontrolou. Čtvrté branky se dočkali ve 49. minutě po rohovém kopu. Na zadní tyči se k odraženému míči dostal Cucurella, jeho tvrdou střelu sice Uvaís vyrazil, ale pouze do Tambaktího, od kterého se míč odrazil do branky.

Španělsko zakončí skupinu sobotním zápasem s Uruguayí, Saúdskou Arábii čekají Kapverdy.

MS ve fotbale 2026
21. 6. 2026 18:00
Konec zápasu
Španělsko : Saúdská Arábie 4 : 0
(3 : 0)
Góly:
10. L. Yamal, 21. M. Oyarzabal, 24. M. Oyarzabal, 49. H. Tambaktí (vla.)
Góly:
Sestavy:
U. Simón - P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - Pedri (70. F. Ruiz), Rodri, L. Yamal (46. Y. Pino), D. Olmo (62. M. Merino), Á. Baena (62. N. Williams) - M. Oyarzabal (46. F. Torres)
Sestavy:
M. Uvaís - S. Hamíd, H. Tambaktí, A. Ládžámí, A. Amrí (61. A. Hidždží), M. al-Harbí - N. Davsárí (90. C. Al-Ghanám), A. Chaibárí (46. M. Kanú), M. al-Džuwajr (46. A. al-Hamdán) - F. Buraikán (61. M. aš-Šámát), S. Davsárí
Náhradníci:
M. Merino, D. Raya, Gavi, N. Williams, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García, F. Torres, M. Llorente, F. Ruiz, V. Muňoz, M. Pubill, J. García, B. Iglesias, A. Grimaldo
Náhradníci:
N. Akidí, M. Kanú, C. Al-Ghanám, A. Jahja, A. al-Hamdán, A. al-Kassár, A. Madžraší, S. Šahrí, Z. al-Džuhaní, A. Hidždží, S. Mandaš, D. Zikrí, M. aš-Šámát, N. Búšal, H. Kádiš
Žluté karty:
Žluté karty:
30. S. Davsárí, 60. M. Kanú

Počet diváků: 68 239

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