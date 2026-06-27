Španělsko - Uruguay 1:0, Baena poslal svůj tým do play off, Jihoameričané končí

Fotbalité Uruguaye závěr utkání neunesli a Agustín Canobbio dostal v nastavení červenou kartu. Naopak dodatečně získala po sobotních zápasech jistotu postupu Paraguay jako třetí tým ve skupině D.
Španělé nastoupí ve čtvrtek ve 21:00 SELČ v Los Angeles proti druhému týmu ze skupiny J, což bude Rakousko, nebo Alžírsko. V pátek o půlnoci začne v Miami zápas Kapverd s Argentinou.
Španělé si vzhledem ke skóre mohli dovolit i prohrát, ale v Guadalajaře jim šlo o první místo, aby se v dalším kole vyhnuli mistrům světa z Argentiny. Trenér Luis de la Fuente po výhře 4:0 nad Saúdskou Arábií udělal jen dvě změny. Na pravý kraj obrany se vrátil Llorente a v záloze nastoupil poprvé od začátku Merino místo Olma.
V uruguayské jedenáctce se na hrot znovu postavil Núňez místo Viňase. V brance zůstal čtyřicetiletý Muslera, přestože už proti Kapverdám chyboval. Dlouho neměl žádnou práci, protože Španělé podle očekávání sice drželi míč, ale vytěžili z toho jen pět rohových kopů.
Na druhé straně uruguayský kapitán Valverde, jediný zástupce Realu Madrid na trávníku, založil ve 27. minutě nadějnou akci, ale Núňezova patička před brankou k cíli nevedla. Jihoameričané nevyužili ani nejisté zákroky brankáře Simóna při centrovaných míčích, které mu dvakrát vypadly z rukou.
To však nebylo nic ve srovnání s další hrubkou jeho protějšku Muslery. Tři minuty před přestávkou španělský útok neměl naději na úspěch. Oyarzabal po ošetřování ještě stál za postranní čarou, Yamal ležel na trávníku a osamocený Baena jen tak naslepo poslal míč z otočky na branku.
Lehký míč ale přes Muslerovy rukavice propadl do sítě. Pro Baenu to byl třetí gól ve španělském dresu a první od října 2024. Pro Uruguay přišla další pohroma ještě do přestávky, kdy bez cizího zavinění skončil Ugarte na nosítkách se zraněným kotníkem.
Do druhého poločasu trenér Marcelo Bielsa vyměnil gólmana a náhradník Rochet nemusel řešit žádnou ošemetnou situaci. Španělé totiž útočnou aktivitou nehýřili. Až pět minut před koncem trefil střídající Torres břevno. Blíž ke gólu byl soupeř a Simón musel zasáhnout při šancích Núněze a Olivery. Zneškodnil i De la Cruzovu střelu z dálky.
Španělé si došli i s jedinou střelou na branku pro tři body. Mistři Evropy s výjimkou penaltového rozstřelu s Portugalskem loni v červnu neprohráli od března 2024 už 33 zápasů, což je aktuálně nejdelší série. Skupinou prošli bez inkasovaného gólu, což se jim ještě na mistrovství světa nikdy nepovedlo.
42. Á. Baena
F. Muslera (46. S. Rochet) - S. Cáceres, G. Varela, M. Olivera - M. Ugarte (45. N. de la Cruz), R. Bentancur, F. Valverde (56. F. Viñas), A. Canobbio, M. Araújo - J. Sanabria (70. B. Rodríguez), D. Núňez
U. Simón - M. Llorente, A. Laporte, P. Cubarsí, M. Cucurella - M. Merino (60. D. Olmo), Á. Baena (66. Y. Pino), Rodri, Pedri (60. F. Ruiz) - L. Yamal (76. N. Williams), M. Oyarzabal (76. F. Torres)
R. Araújo, S. Rochet, M. Viňa, F. Pellistri, N. de la Cruz, R. Aguirre, S. Mele, S. Bueno, J. Giménez, G. de Arrascaeta, B. Rodríguez, R. Zalazar, E. Martínez, J. Piquerez, F. Viñas
N. Williams, V. Muňoz, M. Pubill, J. García, P. Porro, F. Ruiz, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García, F. Torres, D. Olmo, A. Grimaldo, B. Iglesias, D. Raya, Gavi
54. J. Sanabria, 58. G. Varela, 90. N. de la Cruz
46. Á. Baena
90. A. Canobbio
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