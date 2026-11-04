Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Španělé v Praze s náhradním kapitánem. Rodri vinou zranění nepřiletí

Autor: ,
  18:58aktualizováno  18:58
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS.

Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS. | foto: Reuters

Barcelona's Rodri and partner Laura Iglesias attend the Ballon d'Or ceremony at...
Rodrigo De Paul se svým velkým kamarádem Lionelem Messim v dresu Interu Miami.
Chorvatský fotbalista Josip Sutalo a španělský hráč Rodri v utkání Ligy národů...
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.
53 fotografií
Španělským fotbalistům bude příští týden v utkání Ligy národů v Praze chybět kapitán Rodri. Držitel Zlatého míče za rok 2024 má z úterního zápasu Barcelony v Lize mistrů proti Aston Ville poraněný stehenní sval.

Katalánský klub to uvedl krátce po vyšetření. Před měsícem Rodri přispěl v prvním utkání s českou reprezentací v Lize národů jedním gólem k vítězství 3:1.

Barcelona oznámila, že třicetiletý záložník zmešká nedělní ligový zápas s Atlétikem Madrid a jeho návrat na hřiště bude záležet na tom, jak se bude zotavovat.

Podle listu Mundo Deportivo vynechá Rodri i nadcházející duely úřadujících mistrů světa v Lize národů. Ve čtvrtek 12. listopadu se Španělé představí na Letné a tři dny nato budou hrát doma s Anglií.

Barcelona's Rodri and partner Laura Iglesias attend the Ballon d'Or ceremony at the London Palladium Theatre in London, England, Monday, Oct. 26, 2026 . (AP Photo/Kin Cheung)
Rodrigo De Paul se svým velkým kamarádem Lionelem Messim v dresu Interu Miami.
Chorvatský fotbalista Josip Sutalo a španělský hráč Rodri v utkání Ligy národů ve Splitu.
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.
53 fotografií

Rodri v úterý odehrál jen první poločas, pak ho nahradil Marc Bernal. Barcelona porazila Aston Villu 3:0 a polepšila si v Lize mistrů na devět bodů ze čtyř zápasů. Španělskou ligu obhájci titulu vedou o dva body před Atléticem.

Rodri, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem letního mistrovství světa, přišel na Camp Nou v srpnu z Manchesteru City. Za Barcelonu dosud odehrál 14 zápasů a dal jeden gól.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.