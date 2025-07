Sparta letí do Kazachstánu bez Panáka. Na úvod Konferenční ligy vyzve Aktobe

Pro Briana Priskeho, staronového kouče, je to poněkud symbolické. Když Spartu poprvé převzal před třemi lety, také s ní začal ve 2. předkole Konferenční ligy, kde pak jeho svěřenci senzačně vypadli s norským Vikingem.

Aktobe – Sparta Praha Ve čtvrtek od 18 hodin ONLINE

Paradoxně je to však nakoplo k nejúspěšnějšímu období za poslední roky.

Hned v následující sezoně dokráčeli až do osmifinále Evropské ligy, kde vypadli s rozjetým Liverpoolem. A v loňském ročníku, už pod vedením Larse Friise, se po 19 letech probojovali do hlavní fáze Ligy mistrů.

Tam však nakonec uhráli pouhé čtyři body a postupně upadli do výkonnostní i výsledkové krize, z níž se do konce sezony nedokázali probrat.

I proto na Spartu zbyla až třetí evropská pohárová soutěž v pořadí. Aby si ji však zahrála i na podzim, musí vyřadit tři protivníky. Prvním z nich je kazachstánské Aktobe.

S mužstvem neodcestovali ze zdravotních důvodů stoper Filip Panák a záložníci Dominik Hollý s Adamem Karabcem.

Svého soupeře se Sparta definitivně dozvěděla teprve před několika dny, čekala totiž na horšího ze souboje Aktobe s Legií Varšava. Zajímavostí je, že vítěz zmíněného dvojzápasu, tedy polské mužstvo, které pokračuje v Evropské lize, se utká s Baníkem Ostrava. Na Spartu zbyl papírově lehčí protivník. „Ale také bude náročný a čeká nás dlouhá cesta,“ zdůrazňoval už dopředu Priske.

„Bude to nepříjemný soupeř. Koukali jsme na videa z dvojzápasu s Legií a celkově ten výlet bude nepříjemný. Začíná to cestou a bude to pokračovat na hřišti. Nečeká nás nic lehkého,“ tušil před před odletem na pražském letišti Václava Havla obránce Jaroslav Zelený.

Do Kazachstánu se podívá vůbec poprvé v klubové historii.

Půlmilionové Aktobe se nachází na severozápadě země zhruba 100 kilometrů od hranic s Ruskem. Tamní FK vzniklo v roce 1967, takže je v porovnání se Spartou o poznání mladší.

Nejlepší období prožilo mezi lety 2005-2015, kdy získalo všech svých pět mistrovských titulů. V loňské sezoně skončilo v domácí lize, která se hraje systémem jaro-podzim, na třetím místě a v polovině aktuálního ročníku je čtvrté. Zhruba půlku kádru tvoří místní borci, ale hraje za něj třeba i rumunský křídelník či krajní obránce Bogdan Vatajelu, jenž ve Spartě kdysi působil.

„Vepředu mají individuálně šikovné a rychlé hráče, na což si musíme dát pozor. Proti Legii hrozili z protiútoků, které nám teď dělaly problémy o víkendu v Jablonci,“ přidal Zelený.

Do Evropské ligy se Aktobe kvalifikovalo díky vítězství v domácím poháru, ale záhy spadlo do Konferenční ligy. Ve své historii se zatím ani jednou neprobojovalo do hlavní fáze některého z evropských pohárů, byť předkol se účastní pravidelně.

Proti Spartě bude bojovat o udržení naděje, že tuhle negativní sérii konečně přeruší.

Proti pražskému celku má výhodu, že je rozehrané. Sparta v sobotu nastoupila v Jablonci (1:1) k prvnímu soutěžnímu zápasu od května, v rámci přípravy navíc zvládla pouze dvě kompletní utkání, což bylo zejména v prvním poločase na její hře znát.

„Ukázalo se to, co jsme už tušili. Pořád máme na čem průběžně pracovat, abychom byli konzistentní a prokazovali kvalitu, kterou víme, že máme. Vnímal jsem věci, které cítím, že nám trochu chybí. To ale není v prvních zápasech vůbec neobvyklé,“ ujišťoval kouč Priske.

„Po zápase měl být trénink, ale ten se nakonec zrušil, abychom si trochu odpočinuli,“ usmál se Zelený.

Po pondělním losu je jasné, že se vítěz dvojutkání ve 3. předkole střetne s lepším ze souboje Ararat Arménie - Universitatea Kluž.

Hlavní fáze Konferenční ligy se bude hrát stejně jako loni v novém formátu. Každý ze 36 týmů nastoupí během podzimu k šesti zápasům a výsledky se započítají do společné tabulky. Prvních osm týmů postoupí přímo, dalších šestnáct čeká takzvané předkolo play off.

To je ale pořádně daleko, nejprve musí Sparta odstranit první překážku v cestě – Aktobe.