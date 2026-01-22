Sparta ve druhém zápase porazila Legii, Baník v generálce na ligu neuspěl

V dopoledním utkání padlo všech šest branek v úvodním poločase, první góly v dresu letenského A-týmu si připsali nová posila Joao Grimaldo a mladík z rezervy Petr Zíka. Odpoledne Pražané zvítězili díky vlastní brance Kamila Piatkowského. Pro Spartu byly duely generálkou na jarní část sezony.
Trenér Brian Priske rozdělil mužstvo na dvě poloviny a v prvním ze dvou utkání nezvykle pouze dvakrát střídal. Jeho svěřenci začali aktivně a v 11. minutě vedli už 2:0. Nejprve se po spolupráci s Grimaldem prosadil devatenáctiletý záložník Zíka, oba hráči si pak role vyměnili a premiérového gólu se dočkala i peruánská zimní posila.
Po podzimu až předposlední celek polské ligy se rychle oklepal. Nejdříve po individuální akci snížil Krasniqi, který je v Legii na hostování právě ze Sparty, a v 18. minutě srovnal střelou zpoza vápna Žewlakow. Augustyniak hlavou po rohu dokonce otočil stav, ve 43. minutě ale Kuol vystihl chybnou rozehrávku a zařídil Spartě poločasovou remízu 3:3. Po změně stran se dostala na trávník i nejdražší letenská posila útočník Vojta, ani on se však už neprosadil.
Druhé utkání přineslo jedinou branku, když si v 51. minutě Piatkowski srazil do vlastní branky Kairinenův centr. Sparta odehrála odpolední zápas v podstatě v nejsilnější možné sestavě, v níž nechyběli kapitán Haraslín nebo kanonýr Rrahmani. Priske provedl jediné střídání, Mercada nahradil šestnáctiletý útočník z klubové akademie Azaka.
Pražané dali vzpomenout na listopadové vítězství 1:0 nad Legií z Varšavy v Konferenční lize. Po porážce 0:1 s Malmö na kempu ve Španělsku vyhráli až na třetí pokus. Do jarní sezony vstoupí příští víkend zápasem na Dukle. Na vedoucího obhájce titulu Slavii ztrácejí sedm bodů.
Baník neuspěl, Jablonec i Bohemians obraceli
Fotbalisté Bohemians 1905 a Jablonce v Turecku v generálce na ligu zvítězili po velkých obratech. Pražané s ukrajinským týmem Veres Rivne ještě v 77. minutě prohrávali 0:3, ale v závěru čtyřmi góly otočili stav. Dvakrát se trefil střídající Vojtěch Smrž. Jablonec proti Michalovcům obrátil stav 1:3 a soupeře přestřílel 5:3. Naopak Baník Ostrava rovněž v Turecku podlehl Lodži 2:3.
Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí nastoupily všechny tři české týmy již před polednem. Bohemians proti jedenáctému celku ukrajinské ligy dlouho prohrávali, ale v závěru předvedli nevídaný obrat. Načal jej z přímého kopu Kovařík, pak se technickou střelou blýskl Smrž.
Následně další střídající hráč Drchal potrestal chybu gólmana a v 90. minutě znovu Smrž po nedůrazu v obraně Rivne dokonal zblízka otočku. Pražané vyhráli v zimní přípravě všechny tři zápasy.
Také Jablonec v generálce musel otáčet skóre. Po první půli prohrával s Michalovcemi 1:3, po změně stran ale pátému celku slovenské ligy nastřílel čtyři branky. I třetí tým české nejvyšší soutěže zvládl přípravu bez jediné porážky.
„S prvním poločasem jsme spokojeni být nemohli. Nehráli jsme v pohybu, ve všem jsme byli druzí. V druhém poločase už to bylo naopak. Z hráčů čišelo, že zápas chtějí otočit, což se nakonec i podařilo. Jsem rád, že i konečný výsledek je pro nás příznivý,“ citoval klubový web jabloneckého trenéra Luboše Kozla.
Baníku se generálka výsledkově nepovedla, patnáctému celku polské ligy těsně podlehl. Za Slezany se znovu gólově prosadila jedna ze zimních posil Jurečka. Další novic v předposledním celku české nejvyšší soutěže obránce Sinjavskij musel už po půlhodině kvůli zranění střídat.
Jarní část prvoligové sezony začne o příštím víkendu.
14. Krasniqi
18. Żewłakow
40. Augustyniak
7. Zíka
11. Grimaldo
43. Kuol
Otto Hindrich – Henrique Arreiol, Rafał Augustyniak (c), Kacper Chodyna, Antonio Colak, Jakub Żewłakow, Patryk Kun, Wojciech Urbański, Jan Leszczyński, Ermal Krasniqi, Samuel Kovacik
Náhradníci: Wojciech Banasik, Jan Bienduga, Claude Goncalves
Jakub Surovčík – Jan Kuchta (c), Andrew Irving, Joao Grimaldo, Filip Panák, Jaroslav Zelený, Garang Kuol, Hugo Sochůrek, Petr Zíka, Ferdinand Říha, Sebastian Pech
Náhradníci: Enes Osmani, Matyáš Vojta,Roman Horák
73. Vojta
17. Vondra (vla.)
42. Šaraj
49. Aydin
78. Kovařík
79. Smrž
83. Drchal
90. Smrž
Kožuchar – Kornijčuk, Vovčenko, Hončarenko, Stamoulis, Charatin (C), Mihuckyj, Jachontov, Ndukve, Pov, Šaraj.
Reichl (46. Frühwald) – Kukučka, Lischka, Vondra (46. Kadlec) – Kareem, Hůlka (C), Čermák (62. Hrubý), Kovařík – Pleštil (46. Matoušek), Júsuf (62. Drchal), Ramírez (46. Smrž).
33. Alvarez
45. Alvarez
76. Baena
5. Jurečka
90. Rusnák
Kikolski – Isaac, Żyro, Kozlovski, Gallapeni – Baena, Selahi, Czyż, Alvarez, Fornalczyk – Klukowski
Jedlička – Bewene (46. Rusnák), Kričfaluši (62. Frydrych), Chaluš (62. Pojezný), Siňavskij (31. Šancl) – Boula (46. Havran), Planka (81. Frýdl) – Kohút (73. Plavšić), Jurečka (46. Buchta), Holzer (78. Sirotek) – Gning (73. Owusu)
Krzywański, Blocki – Nawrocki, Busz
Budinský – Havran, Frýdl, Pojezný, Buchta, Šancl, Plavšić, Frydrych, Sirotek, Owusu, Rusnák
74. Isaac
21. Chaluš, 71. Jedlička
12. Sedláček
48. Cedidla
51. Polidar
67. Hollý
78. Lavrinčík
20. Ahl
32. Walczak
39. Kalemi
Hanuš – Tekijaški, Vakho, Zorvan, Sedláček, Sobol, Chramosta, Puškáč, Nebyla, Novák, Pantalon
Jakubech – Čurma, Bednár, Šuvalija, Ahl, Zubairu, Shimamura, Kalemi, Ramos, Walczak, Theofanopoulos
Mihelak, Štěpánek, Cedidla, Karban, Okeke, Suchan, Souček, Lavrinčík, Polidar, Malenšek, Obinaya, Hollý, Jawo, Alague
Lukáč, Dula, Begala, Park, Žaknič, Petrík, Danko, Cottrell, Bamburák, Lemishko, Brosnan, Lopez, Danek