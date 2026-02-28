Sporný gól Sparty: ovlivnil Kadeřábek v ofsajdu hru? Neuznal bych ho, říkal expert

  19:52aktualizováno  19:52
V ofsajdu stáli sparťanští fotbalisté při gólové akci proti ostravskému Baníku hned dvakrát. Jen jednou však sudí Karel Rouček po zkoumání videorozhodčích trefu odvolal. Proč?
Brankář ostravského Baníku Martin Jedlička podruhé v zápase inkasuje, tentokrát...

Brankář ostravského Baníku Martin Jedlička podruhé v zápase inkasuje, tentokrát z kopačky sparťanského útočníka Lukáše Haraslína (není na snímku). | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti ostravskému Baníku.
Setkání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína s koučem Baníku Ondřejem Smetanou
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se chytá s koučem Baníku Ondřejem Smetanou.
DVANÁCTÝ HRÁČ SPARTY. Tak pražský klub oslovuje své fanoušky, kteří před...
U úvodních dvou gólů těžko cokoli rozporovat. Nejdřív zakončil hlavou po rohu domácí stoper Ševínský, záhy si do vlastní brány srazil balon jiný obránce Zelený.

A pak přišel onen kontroverzní moment.

Spartu posunul do opětovného vedení 2:1 kapitán Haraslín, když dorazil vysoký centr Vydry, který se k němu odrazil od ostravského beka Beweneho.

Podívejte se na spornou situaci, která předcházela Haraslínově gólu:

Jenže mezitím na centr v malém vápně naskakoval také Kadeřábek, který byl podle opakovaných záběrů prokazatelně v ofsajdu. Vystoupal do výšky, snažil se míč zahrát, jenže ten ho o hodně přeletěl.

Sudí chvíli přemýšleli a u videa zkoumali, jestli svým chováním zkušený krajní obránce ovlivnil soupeře, ale nakonec branku i přes nepochopení hostů uznali.

Měl druhý sparťanský gól proti Baníku platit?

celkem hlasů: 42

„Sudí si zřejmě vyhodnotili, že Kadeřábek hru neovlivnil,“ popsal situaci ve studiu expert a bývalý sparťanský obránce Jakub Podaný.

„Podle mě neměl platit,“ navázal Václav Kadlec, rovněž bývalý sparťan. „Kadeřábek na míč skáče a hlavičkovat chce. Že ho nakonec netrefí, je druhá věc. Stoprocentně tím ovlivnil Kričfalušiho, který to neměl zas tak daleko a určitě by do toho balonu šel jinak, kdyby tam Kadeřábka neměl,“ doplnil.

Co říkají pravidla?

Odstavec o ofsajdu prozradí, že útočící fotbalista je kromě obecné poučky o předposledním soupeři mimo hru až ve chvíli, když se do ní aktivně zapojí.

Což splní zaprvé, když zahraje míčem, což se v Kadeřábkově případě nestalo, nebo ovlivní soupeře tím, že:

  • mu zabrání v hraní míče nebo v možnosti hrát míčem tím, že mu zjevně brání ve výhledu,
  • svádí se soupeřem souboj o míč,
  • zjevně se pokusí zahrát míč, který je v jeho blízkosti, přičemž ovlivní soupeře
  • provede jasnou akci, která má zjevný vliv na možnost soupeře hrát míčem.

Kadeřábkovo chování splňuje hned několik bodů, takže sudí museli vyhodnotit, že v akci nijak neovlivnil soupeře. Jednak přímo za ním stojícího Kričfalušiho, a také Beweneho, který pak nepovedeným odkopem dal příležitost skórujícímu Haraslínovi.

Další gól Sparty přitom právě kvůli ofsajdu neplatil. Po ušmudlané akci Haraslína s Vojtou to byl druhý jmenovaný, který při střele domácího kapitána stál o kousek za hranou a poté dorážel do prázdné brány.

