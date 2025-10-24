Sparta odkládá nedělní ligový zápas s Bohemians, bude se hrát v úterý od 17.00

Jakmile se v Chorvatsku ve čtvrtek kvůli prudkým lijákům zápas na pobřeží Jadranu předčasně ukončil, bylo jasné, že je v ohrožení i nedělní program.
Sparťanům pomohlo, že ve středu nesehrají zápas domácího poháru s brněnským Artisem, který trápí viróza v týmu.
A tak Sparta dostala nový termín v úterý.
Ligová fotbalová asociace totiž ve svých řádech ukládá, že mezi utkáním evropských pohárů a ligou musí uplynout minimálně 64 hodin, což v případě páteční dohrávky nelze splnit.
„Neuplynulo by ani 48 hodin. Na základě těchto skutečností a s ohledem na zachování regulérnosti soutěže proto LFA žádosti Sparty vyhověla a utkání přeložila,“ napsala asociace v oficiální zprávě.
I díky tomu teď Sparta dostává o den víc na přípravu.
Proti Rijece odpoledne nastoupí od druhého poločasu ve stejné sestavě. Ten první sudí přerušil původně už po třinácti minutách kvůli stavu hřiště, které se nestíhalo odvodnit. Hodinová pauza pomohla, déšť ustal a hřiště se zlepšilo. Jenže jakmile v devět znovu oba týmy vyběhly, přišla další vlna, která dopadla úplně stejně.
O poločase bylo jasné, že další pokusy by vyústily jen ve stejné trápení, proto se dohrává v pátek. V Rijece je jasno a nevypadá to, že by měl být odložený zbytek druhého kola základní fáze jakkoli ohrožen.
V aktuální sezoně nejvyšší soutěže je to čtvrtý odložený zápas. V prvních dvou případech kvůli účasti v evropských pohárech. Nejprve se v normálním termínu nehrál duel Mladé Boleslaví s Plzní na žádost hostů. Viktoria v náhradním termínu zvítězila jasně 5:0.
O odklad úspěšně zažádala i Ostrava, její utkání v Pardubicích se uskutečnilo až zkraje října a vyhrála ho 1:0.
Baník navíc nedohrál ani domácí zápas 2. kola s Teplicemi, který byl po 25 minutách za stavu 1:0 pro Slezany přerušen kvůli nepříznivému počasí. Souboj se dohrál v polovině září a skončil 1:1.
Kvůli virovému onemocnění v kádru Bohemians v původním termínu neproběhl ani jejich duel s Mladou Boleslaví. Odehrál se až ve středu v tomto týdnu (1:1).