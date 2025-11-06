Kde sledovat zápas Sparta – Čenstochová?
Utkání 3. kola ligové fáze Konferenční ligy Sparta – Čenstochová vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Letné začíná ve čtvrtek 6. listopadu od 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Sparta – Čenstochová můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Sparta v nedělním utkání domácí ligy podlehla 1:2 na hřišti Karviné.
- Čenstochová v nedělním zápase polské ligy zvítězila 2:1 na hřišti Jagiellonie.
Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?
- Sparta zahájila ligovou fázi přesvědčivou výhrou 4:1 nad Shamrockem Rovers, ve druhém utkání ale narazila na podmáčeném terénu v Chorvatsku a podlehla Rijece 0:1.
- Čenstochová napřed zdolala rumunský Universitatea Craiova 2:0, pak remizovala 1:1 na hřišti Olomouce.
Sparta – Čenstochová:
Výkop: čtvrtek 6. listopadu, 18:45.
Předpokládané sestavy:
VIZITKA SOUPEŘE
Raków Čenstochová
Rok založení: 1921
Úspěchy:
Zajímavosti před duelem Sparta-Čenstochová:
- Sparta a Čenstochová se v soutěžích UEFA dosud neutkaly
- Sparta v pohárech porazila polské soupeře v 5 z 6 utkání a inkasovala jen 2 branky
- Sparta doma v pohárech zdolala polská mužstva ve všech 3 zápasech s celkovým skóre 7:0 (z toho 2x 3:0)
- Sparta hraje hlavní fázi pohárů 3. sezonu po sobě, Čenstochová teprve podruhé v historii, v sezoně 2023/24 v Evropské lize nepostoupila ze skupiny
- Sparta prohrála v pohárech 2 z posledních 3 duelů
- Sparta zvítězila ve všech 4 domácích utkáních letošní sezony Konferenční ligy a dala při tom 14 gólů (z toho 3x nastřílela 4 branky)
- Sparta doma v soutěžní sezoně v 11 zápasech nenašla přemožitele a 10 z nich vyhrála
- Čenstochová z českých soupeřů v pohárech narazila na Slavii ve 4. předkole Konferenční ligy 2022/23, před dvěma týdny remizovala ve stejné soutěži v Olomouci 1:1
- Čenstochová ve 2 pohárových utkáních na hřišti českých týmů nezvítězila
- Čenstochová v tomto ročníku Konferenční ligy prohrála jediný z 8 duelů (z toho 6 výher)
- Čenstochová venku v pohárech 5x po sobě neprohrála (z toho 4 vítězství)
- Čenstochová prohrála jediný z minulých 11 soutěžních duelů a 3x po sobě zvítězila
- Čenstochová prohrála venku v jediném z posledních 5 soutěžních utkání
- Čenstochová je úřadující polský vicemistr, v sezoně 2022/23 získala dosud jediný titul; aktuálně je v lize 7.
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport by Sparta měla doma uspět. Na její vítězství nabízí kurz cca 1,75.
|Sparta – Čenstochová
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,75
|3,71
|4,92