Konferenční liga: Kde sledovat zápas Sparta – Čenstochová živě v televizi?

  11:34
Fotbalisté Sparty nastoupí ve 3. kole Konferenční ligy proti polskému Rakówu Čenstochová. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

Ángelo Preciado, ekvádorská opora letenského týmu | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kde sledovat zápas Sparta – Čenstochová?

Utkání 3. kola ligové fáze Konferenční ligy Sparta – Čenstochová vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Letné začíná ve čtvrtek 6. listopadu od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Sparta – Čenstochová můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Sparta v nedělním utkání domácí ligy podlehla 1:2 na hřišti Karviné.
  • Čenstochová v nedělním zápase polské ligy zvítězila 2:1 na hřišti Jagiellonie.

Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?

  • Sparta zahájila ligovou fázi přesvědčivou výhrou 4:1 nad Shamrockem Rovers, ve druhém utkání ale narazila na podmáčeném terénu v Chorvatsku a podlehla Rijece 0:1.
  • Čenstochová napřed zdolala rumunský Universitatea Craiova 2:0, pak remizovala 1:1 na hřišti Olomouce.

Sparta – Čenstochová:

Výkop: čtvrtek 6. listopadu, 18:45.
Rozhodčí: Jaanovits - Härsing, Mötsnik - Liiva (video, všichni Est.).

Předpokládané sestavy:
Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák, Ševínský - Kadeřábek, Vydra, Mannsverk, Zelený - Birmančevič, Haraslín - Kuchta.
Raków: Trelowski - Tudor, Racovitan, Svarnas - Ameyaw, Baráth, Repka, Amorim - Makuch, Bulat - Brunes.
Absence: Martinec, Mensah (oba nejsou na soupisce), Cobbaut, Hollý, Kofod (všichni zranění), Sadílek, Sörensen (oba nejistý start) - Arsenič, Kočergin, Otieno (všichni zranění + nejsou na soupisce), Mosor, Silva (oba nejistý start).

VIZITKA SOUPEŘE

Raków Čenstochová

Rok založení: 1921
Klubové barvy: červená a modrá
Web: rksrakow.pl (oficiální stránka)
Stadion: Miejski Stadion Piłkarski Raków, kapacita cca 5 500 diváků, otevřen 1955
Trenér: Marek Papszun

Fotbalisté polské Čenstochové se pozvbuzují před utkáním s izraelským týmem Maccabi Haifa.

Úspěchy:

  • Mistr Polska (Ekstraklasa): (2022/23)
  • Polský pohár (Puchar Polski): vítěz (2021, 2022)
  • Polský superpohár (Superpuchar Polski): vítěz (2021, 2022)

Zajímavosti před duelem Sparta-Čenstochová:

  • Sparta a Čenstochová se v soutěžích UEFA dosud neutkaly
  • Sparta v pohárech porazila polské soupeře v 5 z 6 utkání a inkasovala jen 2 branky
  • Sparta doma v pohárech zdolala polská mužstva ve všech 3 zápasech s celkovým skóre 7:0 (z toho 2x 3:0)
  • Sparta hraje hlavní fázi pohárů 3. sezonu po sobě, Čenstochová teprve podruhé v historii, v sezoně 2023/24 v Evropské lize nepostoupila ze skupiny
  • Sparta prohrála v pohárech 2 z posledních 3 duelů
  • Sparta zvítězila ve všech 4 domácích utkáních letošní sezony Konferenční ligy a dala při tom 14 gólů (z toho 3x nastřílela 4 branky)
  • Sparta doma v soutěžní sezoně v 11 zápasech nenašla přemožitele a 10 z nich vyhrála
  • Čenstochová z českých soupeřů v pohárech narazila na Slavii ve 4. předkole Konferenční ligy 2022/23, před dvěma týdny remizovala ve stejné soutěži v Olomouci 1:1
  • Čenstochová ve 2 pohárových utkáních na hřišti českých týmů nezvítězila
  • Čenstochová v tomto ročníku Konferenční ligy prohrála jediný z 8 duelů (z toho 6 výher)
  • Čenstochová venku v pohárech 5x po sobě neprohrála (z toho 4 vítězství)
  • Čenstochová prohrála jediný z minulých 11 soutěžních duelů a 3x po sobě zvítězila
  • Čenstochová prohrála venku v jediném z posledních 5 soutěžních utkání
  • Čenstochová je úřadující polský vicemistr, v sezoně 2022/23 získala dosud jediný titul; aktuálně je v lize 7.

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by Sparta měla doma uspět. Na její vítězství nabízí kurz cca 1,75.

Sparta – ČenstochováVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,753,714,92
