Sparťané na letiště v Craiově, kde neplánovaně strávili další noc, dorazili krátce po dvanácté hodině místního času.
Původní plán B byl, že odletí v pátek dopoledne poté, co letadlo původně odkloněné do Bukurešti bude moci v Craiově dosednout.
Jenže jeho cesta se kvůli nízké viditelnosti stále odkládala. Stejně jako lety komerčních společností, které se v průběhu dopoledne postupně rušily. Krátce před jednou hodinou však z Bukurešti přece jenom odstartovalo směr Craiova, odkud poté zamířilo do Prahy.
Co to pro Spartu znamená?
Směrem k dalšímu programu nic zásadního. Nedělní duel s Libercem, který se hraje od 18.30, ohrožený není. Sparta totiž splní lhůtu 72 hodin, jež musí uplynout podle pravidel LFA od pohárového utkání před dalším ligovým. Vzhledem k tomu, že se v Craiově dohrálo ve čtvrtek večer, se nuceně odkládat nemusí.
Sparta by tedy musela oficiálně žádat, kdyby chtěla zápas přece jen přesunout. To je ale zatím nepravděpodobné, jelikož se sparťané do Prahy vrátí v pátek odpoledne.
Ve hře byla i varianta, že by nejpozději ve 14.00 odjeli do Bukurešti, kde by nasedli na ono letadlo. Piloti smějí z Rumunska odletět do Prahy nejpozději v sedm, aby dodrželi maximální dobu své směny. To by znamenalo návrat nejdřív v osm, protože v Praze je o hodinu méně.
Tenhle plán však nakonec padl.
„Jen to trochu pozmění program, ale přizpůsobíme se tomu. I o tom fotbal je. Musíte být připraveni na všechno, co se na hřišti stane, co provede protivník, co udělá rozhodčí, nebo váš vlastní tým. Musíte být připraveni i na změny a tohle se právě teď stalo. Můžu vám slíbit, že v neděli v 18:30 bude 11 hráčů připraveno získat tři body,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske, když se po čtvrtečním zápase dozvěděl o zdržení.
To se ale nakonec ještě o několik hodin protáhlo.