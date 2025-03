Sparta slibuje ve čtvrtfinále mimořádnou show. Zájem o vstupenky je enormní

12:37

Bude to zápas, který v Česku nemá obdoby. Kdepak, nepůjde o zlato z mistrovství světa. Ani o extraligový titul. Ještě ne. Sparta nabídne v prvním čtvrtfinále play off světelnou show podobnou té ze Super Bowlu nebo koncertů skupiny Coldplay. Nejen proto je o vstupenky do O₂ areny s datem neděle 16. března velký zájem.