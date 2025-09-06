Samoobsluha 24 hodin denně. Sparta otevírá moderní prodejnu s oblečením

Autor:
  13:41aktualizováno  13:41
Otevírací doba bez omezení. Stačí přijít, nakoupit a zaplatit. Klidně v jednu ráno. Fotbalová Sparta představuje ambiciózní projekt v oblasti merchandisingu. Nově otevřený Fanbutik vedle letenského stadionu nabízí kromě samoobslužného prodeje také virtuální zkušební zrcadlo a novou minimalistickou kolekci, kterou fanoušci mohou obléct i mimo stadiony.

Důležité sdělení, které křičí z propagačních materiálů: Myslíme i na ženy!

Sparta v nové prodejně, která se nachází jen přes ulici od letenského stadionu v domě, jemuž se lidově přezdívá Molochov, nabízí také třeba kabelky nebo sluneční brýle.

Klubové prvky jsou do produktů zapracovány tak, aby rušily co nejméně, což si mnozí fanoušci dlouhodobě přáli.

Produkty v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku.

V kolekci najdou oblečení do práce, na obchodní schůzky či na volný čas nebo procházky. Sparta na ní spolupracovala se značkami adidas nebo Steilmann.

Praktické informace

  • Adresa: Milady Horákové 845/96, Praha 7 - v bezprostřední blízkosti stadionu Sparty
  • Otevření pro veřejnost: sobota 6. září, 14:30
  • Otevírací doba: 24/7 díky samoobslužnému konceptu ve spolupráci s ČSOB

„Kolekce budou pravidelně obměňovány a navazují na současné trendy v městské módě. Fanbutik tak cílí nejen na skalní příznivce klubu, ale i na ty, kteří chtějí spojit eleganci s jemným odkazem na svou sportovní vášeň,“ píše v tiskové zprávě společnost Footballmania, která zajišťuje provoz sparťanských prodejen.

Lákadlem nového Fanbutiku je i AR zrcadlo, v němž si může zákazník pomocí umělé inteligence virtuálně „vyzkoušet“ dresy nebo jiné produkty.

„Chceme, aby Sparta byla moderní klub - nejen na hřišti, ale i v tom, co nabízí svým fanouškům. Spojení fotbalu, módy a technologií nám dává šanci oslovit víc lidí a být jim blíž v každodenním životě. Díky Fanbutiku teď můžeme nabídnout spoustu nových věcí, které fanouškům umožní mít klub pořád při sobě - klidně každý den,“ řekl generální ředitel Sparty Tomáš Křivda.

Na své si v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku přijdou i dámy.

Dánský kouč Brian Priske v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku.

Do nové prodejny se totiž dostanou i mimo klasickou otevírací dobu, během níž v ní budou asistenti prodeje. Přes noc, o svátcích nebo víkendech pak pomocí aplikace DoKapsy od ČSOB (účet u ČSOB není potřeba) ověří svou bankovní identitu, vyberou si, pomocí samoobslužného kiosku zaplatí a obchod zase opustí. Prostor hlídají kamery i moderní zabezpečovací systém.

Do propagace prodejny se zapojily například manželka kapitána Sparty Nikol Haraslín, Miss ČR 2024 Adéla Štroffeková nebo influencerka a módní tvůrkyně Petra Beníšková. Ve videu účinkuje také sparťanský kouč Brian Priske.

Dánský kouč Brian Priske v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku.
Dánský kouč Brian Priske v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku.
Dánský kouč Brian Priske si zkouší oblečení v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku.
Nově otevřený sparťanský Fanbutik s módou pro každodenní nošení.
6 fotografií
Vstoupit do diskuse

Izrael chystá útok na sídlo Hamásu v Gaze. Opusťte budovu a přilehlé stany, vyzval

Skladatelé zacházejí zbytečně do extrémů, říká zázračný houslista Daniel Matejča

Rusko a Čína – nová úroveň přátelství, nebo jen tradičně rusky nafouknutá realita?

Dronová matka útočí. Rusové přiškrtili poslední bezpečnou silnici do Slovjansku

Trump navštíví finále US Open. Snad kvůli tomu nebudu nervózní, říká Alcaraz

Komentář

Stopadesátkou po dálnici: je to drahé a celé na hlavu. A to jde teprve o pilotní projekt

V Ománu sklízejí „bílé zlato“. Voňavá míza kadidlovníků je nejcennějším zdrojem země

Čekstajl

ČEKSTAJL: Americký Vogue má novou šéfredaktorku. Co to znamená pro váš šatník?

Trump uspořádá summit G20 ve svém klubu. Chce, aby přijel Putin i Si

Komentář

Bitcoinový happy end. Český stát se stává kryptoměnovým spekulantem

Siniaková s Townsendovou padly ve finále čtyřhry, titul z US Open jim unikl

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.