ONLINE: Sparta - Jablonec 1:0, po čtvrt hodině otevírá skóre Alcócer

Sparťanský kouč Brian Priske nasadil sestavu: Surovčík – Suchomel, Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Sochůrek, Macek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.
Proti středečnímu poháru na Viktorii Žižkov udělal osm změn, své místo uhájili jen Suchomel, Mbe Soh a Alcócer.
Sparta prožívá nejhorší start do sezony za posledních třicet let – zatím mají tři výhry a čtyři porážky.
Zvlášť bolestivá byla ta poslední domácí, v derby podlehla Slavii 0:3. Před týdnem všechny body nechala v Hradci (1:2).
Ve středu si trochu spravila náladu, když s náhradníky v sestavě postoupila do osmifinále poháru přes druholigovou Viktorii Žižkov (5:0).
Jablonec v minulém kole prohrál doma s Libercem (1:2), ale v týdnu v dohrávce porazil Ostravu 3:0. V minulé sezoně sice na Letné dvakrát prohrál, ale na konci předminulého ročníku tam zvítězil 3:1.
19. J. Alcócer
J. Surovčík - M. Suchomel, T. Guddal, L. Mbe Soh, M. Ryneš - H. Sochůrek, R. Macek, J. Mercado, A. Karabec, J. Alcócer - J. Brunes
J. Hanuš - D. Pavlovič, N. Tekijaški, J. Sláma - M. Cedidla, N. Okeke, R. Sedláček, M. Polidar - V. Čanturišvili, F. Zorvan, L. Jawo
P. Kadeřábek, J. Zelený, A. Irving, V. Vitályos, K. Hegyi, M. Jurásek, P. Vydra, E. Singhateh, M. Vojta, A. Ševínský, S. Eneme
F. Vecheta, D. Souček, E. Sobol, A. Růsek, J. Chramosta, H. Ahl, S. Nebyla, R. Horák, M. Kukučka, S. Alioum
8. M. Suchomel