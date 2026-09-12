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ONLINE: Sparta - Jablonec 1:0, po čtvrt hodině otevírá skóre Alcócer

Autor:
  17:28aktualizováno  18:20
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Sparťanský křídelník Josimar Alcócer slaví svůj gól s Matějem Rynešem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanští fotbalisté po dvou porážkách za sebou potřebují nutně zabrat, aby v průběžném pořadí neklesli do skupiny o záchranu. V osmém kole první ligy hostí pátý Jablonec, duel můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

Sparťanský kouč Brian Priske nasadil sestavu: Surovčík – Suchomel, Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Sochůrek, Macek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.

Proti středečnímu poháru na Viktorii Žižkov udělal osm změn, své místo uhájili jen Suchomel, Mbe Soh a Alcócer.

Sparta prožívá nejhorší start do sezony za posledních třicet let – zatím mají tři výhry a čtyři porážky.

Zvlášť bolestivá byla ta poslední domácí, v derby podlehla Slavii 0:3. Před týdnem všechny body nechala v Hradci (1:2).

Ve středu si trochu spravila náladu, když s náhradníky v sestavě postoupila do osmifinále poháru přes druholigovou Viktorii Žižkov (5:0).

Jablonec v minulém kole prohrál doma s Libercem (1:2), ale v týdnu v dohrávce porazil Ostravu 3:0. V minulé sezoně sice na Letné dvakrát prohrál, ale na konci předminulého ročníku tam zvítězil 3:1.

Chance Liga 2026/2027
12. 9. 2026 18:00
Zápas probíhá
Sparta : Jablonec 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
19. J. Alcócer
Góly:
Sestavy:
J. Surovčík - M. Suchomel, T. Guddal, L. Mbe Soh, M. Ryneš - H. Sochůrek, R. Macek, J. Mercado, A. Karabec, J. Alcócer - J. Brunes
Sestavy:
J. Hanuš - D. Pavlovič, N. Tekijaški, J. Sláma - M. Cedidla, N. Okeke, R. Sedláček, M. Polidar - V. Čanturišvili, F. Zorvan, L. Jawo
Náhradníci:
P. Kadeřábek, J. Zelený, A. Irving, V. Vitályos, K. Hegyi, M. Jurásek, P. Vydra, E. Singhateh, M. Vojta, A. Ševínský, S. Eneme
Náhradníci:
F. Vecheta, D. Souček, E. Sobol, A. Růsek, J. Chramosta, H. Ahl, S. Nebyla, R. Horák, M. Kukučka, S. Alioum
Žluté karty:
8. M. Suchomel
Žluté karty:
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