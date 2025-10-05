Kotel Sparty dojal Formana velkolepým gestem. Emotivní, přiznal kapitán Kladna

„Utkání pro mě bylo emotivní. Strašně bych chtěl poděkovat fanouškům za to, co si připravili, bylo těžké zůstat v zápase,“ svěřil se útočník s číslem 88 po domácím vítězství Rytířů 5:4 v utkání, který patřilo k ozdobám extraligy. Děkovat šel i osobně před sektor hostujících vlajkonošů, v áčku Sparty strávil 15 sezon.
Dojalo vás gesto fanoušků?
Samozřejmě. Už nejsem úplně nejmladší, tyto emotivní chvilky zvládám. Jenže ve Spartě jsem hrál strašně dlouho, takže to bylo takové zvláštní, speciální, přestože mám něco za sebou. Transparent vytáhli, zrovna když jsme prohrávali 1:2. Bylo to těžké, cítil jsem vděk, ale potřeboval jsem se soustředit na hru. Začátek jsme měli špatný, Sparta na nás vletěla, hrála výborně.
Proti Spartě jste hrál už v roce 2021 dvakrát za České Budějovice, ale bez diváků.
Ano, tehdy za covidu fanoušci na stadion nesměli, strašně tomu chyběli. Teď jsem je rád viděl. A těším se, až se uvidíme znovu v O2 areně. Je pro mě divné hrát proti Spartě, já byl na prvním tréninku už ve 3. třídě, od 5. třídy jsem tam byl natrvalo. Dnes to byl speciální moment.
Exsparťanů je vás v šatně skoro deset, vypsali jste všichni něco do šatny za výhru?
Dneska je v kase peněz! Budeme moct pařit až do Vánoc. (smích) Už v Brně mě okradli o spoustu peněz, teď jsem vypsal do týmové pokladny další. Nevím, jestli mi něco z výplaty zbude. Ostatní bývalí sparťané to udělali taky. Mrknu, kolik dali oni – jestli ne moc, připíšeme tam nějakou nulu!
Prohrávali jste 0:2 a 2:3, čím jste skóre otočili?
Zápas byl vyrovnaný, mohl se zlomit na obě strany. Možná jsme byli trochu lepší v předbrankovém prostoru, viz vítězný gól Hrabíka. Možná rozhodly detaily.
Cítili jste, že Sparta je zranitelná, když se jí teď nedaří?
Pořád je to Sparta. Co předváděla v první třetině… Já nechápal, že vůbec má nějakou špatnou sérii. Chci se soustředit hlavně na Kladno, ale kluci ze Sparty to hodně rychle zvednou a budou se pohybovat úplně jinde. A já doufám, že my taky. Spíš jsem o tom přesvědčený, že půjdeme nahoru. Start jsme neměli dobrý, chceme se v tabulce pohybovat úplně jinde.
Byli jste poslední, vyděsilo vás to?
Přiznám se, že na tabulku jsem nekoukal, vyhýbal jsem se tomu obloukem. Pořád nejsme zdaleka tam, kde chceme být. Ale věřím, že budeme stoupat tabulkou, když takhle budeme pokračovat.
Čím se zvedáte?
Všechno začíná od tréninku. Jsme na sebe přísnější, tvrdí. Každý trénink je odmakaný naplno. I když nám to nešlo, měli jsme sérii porážek a hlavy tolik nefungovaly, trénink jsme odjezdili. Od toho jsme se odrazili.
Pomohla i přítomnost sportovního ředitele Tomáše Plekance na střídačce? Už minule v Brně se na ni postavil a také jste vyhráli, máte pod ním pět bodů.
Všichni víme, co má za sebou. Jeho kariéra byla skvělá, celý trenérský štáb je zkušený. Pleky doplní nějaké postřehy, funguje to. Všichni mají podobné založení útoku, bránění, oslabení, hokej je dnes o detailech jako blokování, dobrá práce hokejkou. Tyto věci rozhodují. Věřím, že jsme najeli na nějakou vítěznou vlnu.