Sparta ještě má co dokazovat, Kladno ji překvapivě trápí. Nedvěd frustraci necítí

Po úterní výhře 3:2 po nájezdech a srovnání série s Kladnem na 1:1 Nedvěd ještě dodal:
„Jsem neskutečně hrdý, jak se mužstvo nevzdalo. Na lavičce nezaznělo jediné negativní slovo, jediná frustrace, jaká v takových momentech bývá. Naopak kluci projevili obrovskou sebedůvěru v sami sebe.“
Kladno ještě ve druhé třetině vedlo po gólech Martina Janduse a Samuela Vigneaulta 2:0, znovu zarazilo publikum v Praze, až jste mohli začít reálně uvažovat nad tím, že Sparta bude muset v sérii na tři vítězná utkání vyhrát třikrát po sobě.
Jestli tým nepochyboval, na ledě to příliš nedokazoval.
Což o to, bojovnost nepostrádal, dohrával souboje, brankáře Adama Brízgalu i s prodloužením nakonec zasypal 57 střelami na bránu, a to dalších 27 šlo vedle.
„Díky Brízgalovi jsme tam, kde jsme,“ uznal i trenér hostů Tomáš Plekanec.
Ale že byste sledovali dominantní, souvislý tlak Sparty, nahrávky a z nich akce, po kterých vstáváte ze židle? To ne.
„Měli jsme hodně střel, ale spoustu jich šlo z daleka, potřebujeme se dostat mezi kruhy,“ trápilo sparťanského útočníka Romana Horáka.
Sparta potřebovala předkolem projít co nejrychleji, zbytečně neztratit síly, tím spíš, když se potýká s výpadkem většiny centrů. Chybí Špaček, Lajunen, Vesalainen... Do sestavy musela nuceně zařadit 41letého Jakuba Klepiše, který jinak hraje za prvoligové Litoměřice.
Pro druhý zápas už se vrátil alespoň Kanaďan Shore, o němž ale trenér Nedvěd řekl: „Nejdřív jsme nechtěli nic uspěchat, teď už ale bylo potřeba jít za hranu rizika. Netrápí ho životaohrožující zranění, je to play off a hraje se v něm přes bolest.“
Takže nic ideálního, že Sparta dvakrát musela do prodloužení. Z druhé strany... „Kdybyste mi prvního ledna řekli, že budeme v play off v sérii se Spartou 1:1 a pojedeme k nám na dva zápasy, myslel bych si, že jste se zbláznili. Kluci hrajou neskutečně. Skvělé dva zápasy,“ říkal Plekanec.
Jistě, většinu času Kladno bránilo, ale taky se prezentovalo pasážemi, v nichž prokazovalo větší pohodu a kreativitu. Kladno už jede nad plán, sami Rytíři tuhle sezonu berou jako nultou. Stačilo by, že se vyhnulo baráži.
Místo toho se Spartou sehrávají vyrovnanou partii. „Vidět kluky, jak bojují a skáčou do střel, je zážitek. Co jsem skončil kariéru, nikdy jsem úplně neměl chuť se vrátit, teď mě to poprvé přepadlo. Říkal jsem si, jaké mají štěstí, že tohle můžou podstoupit a po takové době na Kladně,“ vykládal Plekanec.
„Kladno zaslouží veškerý kredit, gólman jim chytá skvěle, brání opravdu srdnatě. Je to s ním náročné, ale hraje nám do karet, že jsme většinu času na puku. Když člověk útočí, síly mu tolik neodchází,“ řekl obránce Ronald Knot, střelec vyrovnávací branky sedm minut před koncem třetí třetiny.
„Bylo důležité věřit. Od začátku jsme předváděli dobrý výkon. Potřebovali jsme zůstat trpěliví,“ řekl ještě Knot a útočník Horák doplnil: „První zápas nám nešly nohy a pořád nás trápí přesilovky. Nedáváme z nich góly.“
V prvním utkání Sparta nevyužila ani jednu z devíti početních výhod, v úterý ani jednu ze sedmi. „Přesilovky a oslabení rozhodují play off!“ zdůraznil Horák a apeloval na útočníky, ať jsou produktivnější: „Prosadili se dva obránci, potřebujeme, aby začali i útočníci.“
„Ale nebylo reálné, abychom ty góly nedali. Tlačili jsme a je to pro mě zážitek. Jen potřebuju zůstat nad věcí, klidný a neposkakovat tam. Nenervovat se každým výrokem rozhodčího,“ řekl ještě kouč Sparty Nedvěd.
Rozhodující nájezdy nesledoval. Prý to má ozkoušené. A možná má pravdu. Brízgala, v zápase jinak úžasný, pustil v nájezdech všechny tři puky, takže se radovala Sparta.
Třetí duel předkola je v plánu už ve čtvrtek od 18 hodin v Kladně.