ONLINE: Začíná další ročník Ligy mistrů, Sparta hraje v rakouském Klagenfurtu

Startuje jedenáctý ročník hokejové Ligy mistrů, hned první hrací den nabízí také utkání jednoho českého týmu. Od 20.20 hraje Sparta na ledě rakouského Klagenfurtu, utkání můžete sledovat v podrobné reportáži online.

Hokejový útočník Filip Chlapík na sparťanské střídačce | foto: Jan Beneš/HC Sparta Praha

Hradec a Kometa otevře nový ročník evropské soutěže domácími duely až v pátek, Sparta jako jediná z českých zástupců začíná venku.

Dvouzápasový výjezd, který zakončí v sobotu v norském Storhamaru, zahajuje u jižních sousedů v Korutanech.

ONLINE: Klagenfurt – Sparta

Sledujte utkání hokejové Ligy mistrů od 20.20 podrobně

S Klagenfurtem se utkává po 60 letech, tehdejší výhru 7:1 by jistě ráda zopakovala. Loni se jí z tuzemských klubů v Lize mistrů dařilo vůbec nejvíce, došla až do semifinále, kde ztroskotala na švédském Färjestadu.

Tentokrát ji ze severských soupeřů čeká v základní části Luleå a Frölunda, v říjnu pak ještě vyzve švýcarský Curych a francouzský Grenoble.

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 28. 8. 2025 20:20
zápas probíhá
KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 0:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
03:34 Dzierkals (Krejčík)
Sestavy:
Vorauer (Dahm) – Unterweger, Jensen, Petersen, Muršak, Gomboc -
Nickl, Murray, From, Kempe, Herburger -
Maier, Preiml, van Ee, Hundertpfund, Schwinger – Šimovič, Lam, Obersteiner, Waschnig – Dobrovolný, Sicher
Sestavy:
Kovář (Kořenář) – Pysyk, Krejčík, Hyka, Shore, Řepík – Irving, Mašín, Kousal, Horák, Hrabík – Seppala M., Sirota, Chlapík, Špaček, Dzierkals – Seppala N.,Němeček, Vitouch M., Vitouch D., Ton – Volevecký

Rozhodčí: Zrnic, Ofner

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
1. kolo 28. 8. 2025 19:00
zápas probíhá
Lulea Hockey Lulea Hockey : EV Zug EV Zug 1:2 (1:0, 0:2, -:-)
Góly:
12:41 Eriksson (Gustafsson, O'Neill)
Góly:
25:18 Martschini
30:46 Tatar
Sestavy:
Ward (Sörqvist) – Gustafsson, Hakansson, Engsund, Sellgren, Hirsch, Allard, Hammarlund – Hedqvist, O ́Neill, Eriksson – Levtchi, Andreasson, Liedes – Bromé, Koivistoinen, Nurmi – Juustovaara Karlsson, Granberg, Emanuelsson
Sestavy:
Genoni (Wolf, Birschler) – Sklenička, Bengtsson, Geisser, Díaz, Riva, Schlumpf, Stadler, Balestra – Kubalík, Tatar, Künzle – Hofmann, Wingerli, Voženílek – Petrovič, Senteler, Martschini – Eggenberger, Leuenberger, Lindemann

Rozhodčí: Björk, Magnusson – Sörholm, Henriksson

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 28. 8. 2025 19:00
zápas probíhá
Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar : Eisbären Berlín Eisbären Berlín 0:2 (0:1, 0:1, -:-)
Góly:
Góly:
03:40 Pföderl (Tiffels, Müller)
32:39 Reinke (Müller, Noebels)
Sestavy:
Fayen-Vestavik (Røhnebæk Stensrud) – Espeland, Dilling Hurrød, Hjelm, Krupic, Gatenby, Bull, Fjeld, Papuga – Berglund (C),(TS), Campbell, Martinsen (A) – Bakke Olsen, Pappalardo Gulbrandsen, Rønnild (A) – Bryhnisveen, A. Sandnes, Liss – K. Sandnes, Aas-Larsen, Kaatorp Nilsgård
Sestavy:
Stettmer (Hildebrand) – Müller (C),(TS) – Panocha, Reinke, Smith, Mik, Geibel – Ronning, Pföderl, Tiffels (A) – Eder, Vikingstad, Kirk – Veilleux (A), Byron, Hördler – Bergmann, Wiederer, Noebels

Rozhodčí: Hansen (NOR), Vardeberg Wannerstedt (NOR) – Kruse Johansen (NOR), Aldar Wilhelmsen (NOR)

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 28. 8. 2025 19:30
zápas probíhá
ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt : Ilves Tampere Ilves Tampere 0:3 (0:2, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
00:52 Henman (Mantykvi, Looke)
07:59 Looke (Mantykivi, Klingberg)
23:01 Török (Borg, Nyberg)
Sestavy:
Brochu (Williams) – Breton, Huttl, Ruopp, Jandrič, Preto, Tropmann, Spornberger – Agostino, Powell, Barber – Keating, Abbandonato, Krauss – Kharboutli, Pietta, Schmolz – Sheen, Smallwood, Girduckis
Sestavy:
Pavlát (Taponen) – Parikka, Johansson, Kučeřík, Latvala, Utunen, Pelli, Nyberg, Soini – Ratinen, Mantykivi, Looke – Henman, Jašek, Svejkovský – Engberg, Nattinen, Klingberg – Laurell, Borg, Török

Rozhodčí: Kohlmuller (GER) – Druseiks (LAT)

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 28. 8. 2025 20:00
zápas probíhá
Belfast Giants Belfast Giants : KalPa Kuopio KalPa Kuopio 1:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
00:53 Grasso
Góly:
03:51 Rissanen (Salmela)
Sestavy:
Gravel (Whistle) – Lee, Bast, Hanson, McFadden, Mitchell-King, Beattie, Phillips – Eriksson, Gaudet, Piccinich – Goodwin, Conway, Grasso – Guay, Lake, Smith – Hamill, Long, Kawaguchi.
Sestavy:
Kerkola (Lekkas) – Gallet, Westerlund, Räsänen, Lappalainen, Karlsson, Salmela, Ketola – Mäenpää, Rissanen, Hartikainen – Klemetti, Curry, Borchardt – Könönen, Korhonen, Saarelainen – Kapanen, Lantta, Okany – Mykrä.

Rozhodčí: Dalton, Wells – Carmichael, Fraley

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 28. 8. 2025 20:15
zápas probíhá
Grenoble Bruleurs de Loups Grenoble Bruleurs de Loups : SC Bern SC Bern 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Pintarič (Štěpánek) – Binner, Englund, Prissaint, Andersen, Rautanen, Crinon, Fertin, Raveaud – Mallet, Beauchemin, Boivin – Treille, Weigel, Deschamps – Dair, Bachelet, Leclerc – Grossetete, Gueurif, De Smitt
Sestavy:
Reideborn (Zurkirchen) – Untersander, Füllemann, Lindholm, Jakovenko, Aktell, Vermin, Kindschi, Rhyn – Ejdsell, Aaltonen, Lehmann – Marchon, Baumgartner, Scherwey – Moser, Müller, Merelä – Alge, Ritzmann, Schild

Rozhodčí: Rauline, Debuche – Cady, Ugolini (FRA)

