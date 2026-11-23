Už brzy možná se jejich přání vyplní: Sparta totiž večer po nedělním krachu oznámila, že na pondělí mimořádně svolala klubové představenstvo.
Bude hledat nového trenéra? A ustojí bídu posledních měsíců sportovní ředitel Tomáš Rosický, který Priskeho před pár dny podpořil?
„Velmi špatný výsledek, ale ještě horší výkon,“ uznal rozrušený dánský kouč. Kapitán Vydra pak jen pokrčil rameny: „Tohle bylo hrozně málo.“
Sparta týdny bojuje sama se sebou a také s částí vlastního publika. Od začátku října má jen dvě ligové výhry, na Letné prohrála potřetí v řadě a prožívá jeden z nejhorších ročníků v samostatné historii. V polovině základní části posbírala pouze 24 bodů a na čelo jich ztrácí už 13.
Průšvih!
Vždyť hůř bylo jen na podzim 2005, kdy měla Sparta 17 bodů, vyhodila hvězdného Poborského, pak i trenéra Hřebíka a choulila se na dvanáctém místě až za Příbramí nebo Jihlavou. Že je teď v tabulce čtvrtá, pro ni vzhledem k dlouhodobým ambicím nemůže být polehčující okolnost. „Fanoušci jsou nespokojení stejně jako my. Jsme Sparta a musíme vyhrávat každý zápas,“ přesvědčoval Vydra. Ale kolikrát jste už podobná slova slyšeli?
V týdnu před zápasem klub zveřejnil video, na kterém se hráči i trenér snažili nespokojené fanoušky obměkčit. Konejšivým tónem žádali o podporu. Hlavní vzkaz? „Víme, že vám neděláme radost, ale potřebujeme vás.“
Na příměří to ale v neděli na Letné nevypadalo. Především drsňáci z kotle dali dost jasně najevo, že jim dochází trpělivost. Jen co jejich oblíbenci napochodovali na hřiště, ti, kteří se scházejí v kotli za bránou, demonstrativně začali místa opouštět. Až na vyvýšené lávce pro novináře bylo slyšet přesvědčování: „Všichni pryč, sakra!“
A ti, co nestihli z tribuny odejít, se alespoň k domácím fotbalistům otočili zády. Po 12 minutách naběhli fandové zpět do kotle se světlicemi a pokřikem: „My chceme Spartu!“
Jenže ta se opět nedostavila.
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Byly to trudné oslavy 133 let od založení klubu. Tichý protest nejhlasitějších stoupenců jen dokládal, že se nenachází v radostných časech. Sportovní ředitel Tomáš Rosický se sice v reprezentační přestávce postavil za trenéra Priskeho, ale zároveň řekl, že současný sparťanský tým nemá vítěznou mentalitu. Klub navíc za minulou sezonu vykázal ztrátu 127 milionů. Přestal dodávat české reprezentanty. A strádá i výsledkově.
Proti Liberci sice vedl po Brunesově pohotové hlavičce, ale ani na moment jste z malátného a nesebevědomého výkonu neměli dojem, že mají sparťané dění na hřišti pod kontrolou.
Stejně jako při posledním šlágru v Plzni inkasovali v nastavení první půle po neubráněném rohu soupeře. A krátce po přestávce potrestal faul Suchomela na Hodouše v pokutovém území proměněnou penaltou dvougólový Mašek. Když se Slovan po chvíli trefil i potřetí, náhradník Lexa udělal salto vzad před libereckým kotlem, který provokativně spustil: „Dejte jim bůra!“
Z ostatních tribun se ozýval jen pískot a opakované skandování: „Bojujte za Spartu.“
Zkrátka trapas, potupa a další prohloubení krize pod dánským spasitelem Priskem, kterého kdysi ti stejní fandové na Letné vzývali. S roční přestávkou slouží ve Spartě čtvrtou sezonu. A s rudou družinou ještě neprožil bodově bídnějších úvodních 15 kol. Jen pro srovnání: kritizovaný krajan Friis byl předloni v polovině ligy na 29 bodech. Italský omyl Stramaccioni s nesourodou mezinárodní kabinou zvládl za 15 podzimních kol v roce 2017 uhrát 25 bodů – přitom stále o bod víc než současná Priskeho parta.
Trápení Sparty zvýrazňují rivalové ze Slavie, kteří pádí k ligovému hattricku. V sobotu s přehledem zvítězili v Olomouci 2:0. V první polovině základní části neprohráli, ligu před druhým Libercem vedou o luxusních osm bodů, v tabulce pak následuje překvapení z Mladé Boleslavi a až za ním rozložená Sparta.
Na Letné se přitom spíš než o body a titul hraje o důvěru vlastních fanoušků. A i tenhle boj slavný klub na celé čáře projíždí.