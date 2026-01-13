ONLINE: Boleslav - Hradec zatím bez gólu, Bílí Tygři čelí Motoru. Spartu čeká Litvínov

Tři duely nabízí úterní program hokejové extraligy. V dohrávkách 39. kola hraje Mladá Boleslav od 17.30 s Hradcem Králové, Liberec vyzývá České Budějovice od 18 hodin. Sparta poté v předehrávce 44. kola hostí Litvínov, všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Mladoboleslavský gólman Mokry likviduje šanci Hradce Králové. | foto: ČTK

Sparta po návratu ze Spengler Cupu prohrála s Kladnem, Pardubicemi a v Třinci. „Výsledky teď nejdou úplně v náš prospěch, ale v kabině si říkáme, co zlepšit. Nebudu říkat přesně, co padlo v kabině, ale musíme začít úplně od základních věcí - tahat, bojovat, dohrávat, nebát se ušpinit. Jen tak si myslím, že to dokážeme překlopit,“ vyhlašuje útočník Kryštof Hrabík.

Teď Pražané bojují s posledním Litvínovem, který v O2 areně prohrál devětkrát za sebou. Naposledy Severočeši v metropoli uspěli v únoru 2021. V tabulce ale snížili ztrátu na třináctou Mladou Boleslav na tři body a v neděli zvládli vítězně derby s Karlovými Vary (4:3N).

Zbylé dva duely se původně měly hrát minulý týden v úterý, kvůli nemoci hokejistů Českých Budějovic a Mladé Boleslavi však muselo dojít k přeložení.

Bruslaři se snaží ukončit sérii tří porážek a vylepšit si bilanci na vlastním kluzišti, kde jsou nejhorší v soutěži. Skalní fanoušci středočeského klubu navíc po posledním domácím nezdaru ohlásili bojkot.

„Mrzí mě, co se teď objevilo. Samozřejmě každý má právo mít svůj názor a já ho respektuju. Bohužel jsme v situaci, v jaké jsme. Ale chci ujistit, že ať už to zvenku vypadá jakkoliv, štve to mě a štve nás to všechny,“ líčí forvard Tomáš Fořt.

Se spoluhráči nyní čelí Hradci, jenž se na venkovních stadionech řadí mezi nejlepší extraligové celky. V Boleslavi zvládli Východočeši i říjnové klání, ve kterém vydřeli triumf 3:2 po samostatných nájezdech.

Šestý Liberec padl doma v jediném z posledních devíti utkání, na dobrou formu před vlastními fanoušky chce tentokrát navázat proti Českým Budějovicím. Motor vyhrál dvakrát za sebou, ve venkovních zápasech ale neuspěl třikrát v řadě a na severu Čech nezvládl ani listopadové klání (2:5).

