Sparta se v boji o Ligu mistrů střetne s Lyonem, kde hraje Šulc. Začne doma

Kvalifikaci o postup do Ligy mistrů hrála Sparta naposled v létě 2024, ale na tak silný kalibr nenarazila.
Tenkrát hrála mistrovskou část a postupně vyřadila Shamrock, FCSB a Malmö.
Nyní je v nemistrovské fázi, jako nenasazená ani papírově slabšího protivníka dostat nemohla. Proti Lyonu začne dvojzápas doma 4. nebo 5. srpna, odveta je na programu o týden později.
S Lyonem má čerstvou zkušenost Slavia, která o víkendu v přípravném utkání na dvakrát šedesát minut vyhrála 2:0.
3. předkolo Ligy mistrů
úvodní zápasy: 4. a 5. srpna
Sparta – Lyon
Union Royal St. Gilloise – Bodö/Glimt
Olympiakos - Nijmegen
Fenerbahce/Górnik Zabrze – Sturm – Hearts
V osudí vedle Lyonu byly ještě Bodö/Glimt, osmifinalista minulého ročníku Champions League, jehož tři hráči Björkan, Berg a Hauge přispěli k postupu Norska do čtvrtfinále právě skončeného mistrovství světa. Bodö vyzve belgického vicemistra Union Royal Saint Gilloise.
Olympiakos Pireus se střetne s Nijmegenem.
A Fanerbahce Istanbul, který ještě musí projít druhým předkolem proti Górniku Zabrze, půjde proti lepšímu z dvojice Sturm Graz – Hearts.
V závěrečném předkole žádný soupeř nepřibude, jen ze čtyř dvojic vzniknou dvě. Vyřazené týmy z 3. předkola nemistrovské větvě jdou automaticky do hlavní části Evropské ligy. Tu bude Sparta hrát nejhůř.
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