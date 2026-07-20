Sparta se v boji o Ligu mistrů střetne s Lyonem, kde hraje Šulc. Začne doma

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  12:30
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Sparťanští fotbalisté oslavují s fanoušky postup do Ligy mistrů. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Klub s nejvyšší koeficientem v kvalifikaci. Čtvrtý tým uplynulé sezony Ligue 1, v němž působí Pavel Šulc, nejlepší český fotbalista za minulou sezonu. Olympique Lyon, gigant z Francie. Sparťanští fotbalisté boj o postup do Ligy mistrů začnou se soupeřem, který se jeví jako nejtěžší možná varianta. Rozhodl o tom pondělní los 3. předkola v Nyonu, švýcarském sídle Evropské fotbalové unie (UEFA). Později se své soupeře pro třetí předkola dozví i Hradec Králové v Evropské lize a Jablonec v Konferenční lize.

Kvalifikaci o postup do Ligy mistrů hrála Sparta naposled v létě 2024, ale na tak silný kalibr nenarazila.

Tenkrát hrála mistrovskou část a postupně vyřadila Shamrock, FCSB a Malmö.

Nyní je v nemistrovské fázi, jako nenasazená ani papírově slabšího protivníka dostat nemohla. Proti Lyonu začne dvojzápas doma 4. nebo 5. srpna, odveta je na programu o týden později.

S Lyonem má čerstvou zkušenost Slavia, která o víkendu v přípravném utkání na dvakrát šedesát minut vyhrála 2:0.

3. předkolo Ligy mistrů

úvodní zápasy: 4. a 5. srpna
odvety: 11. a 13. srpna

Sparta – Lyon

Union Royal St. Gilloise – Bodö/Glimt

Olympiakos - Nijmegen

Fenerbahce/Górnik Zabrze – Sturm – Hearts

V osudí vedle Lyonu byly ještě Bodö/Glimt, osmifinalista minulého ročníku Champions League, jehož tři hráči Björkan, Berg a Hauge přispěli k postupu Norska do čtvrtfinále právě skončeného mistrovství světa. Bodö vyzve belgického vicemistra Union Royal Saint Gilloise.

Olympiakos Pireus se střetne s Nijmegenem.

A Fanerbahce Istanbul, který ještě musí projít druhým předkolem proti Górniku Zabrze, půjde proti lepšímu z dvojice Sturm Graz – Hearts.

V závěrečném předkole žádný soupeř nepřibude, jen ze čtyř dvojic vzniknou dvě. Vyřazené týmy z 3. předkola nemistrovské větvě jdou automaticky do hlavní části Evropské ligy. Tu bude Sparta hrát nejhůř.

Jistotu hlavní fáze evropských pohárů má i Slavia s Plzní. Slavia jako český šampion jde přímo do Champions League.

Plzeň obsadila pozici vítěze domácího poháru poté, co Karvinou kvůli korupci UEFA ze svých soutěží vyloučila. Viktorii čeká závěrečné předkolo Evropské ligy, nejhůř bude hrát Konferenční ligu.

Hradec Králové měl původně hrát s Varaždínem o postup do 3. předkola Konferenční ligy, ale nahradil Plzeň v druhém předkole Evropské ligy. Čeká ho Tromsö, dnes se dozví protivníka pro případnou další fázi kvalifikace.

Narazit může na Rangers, Salcburk nebo úspěšnějšího z dvojic Besiktas - Midtjylland, Dynamo Kyjev - PAOK Soluň.

Jablonec se původně do pohárů nedostal, ale po vyloučení Karviné na něj „zbylo“ druhé předkolo Konferenční ligy, v němž se střetně s Varaždínem.

Jeho soupeři vzejdou z dvojic 2. předkola: vítěz Čerkasy - Gent, poražený Besiktas - Midtjylland, vítěz Helsinky - Coleraine, poražený Twente - Ferencváros, vítěz RFS Riga - Vestri.

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