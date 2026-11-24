Po pondělním odvolání Briana Priskeho i jeho asistentů Diarmuida O’Carrolla a Lukase Babaloly klub zatím nového kouče nepředstavil.
V pondělí mělo mužstvo volno, v úterý už však bylo zpátky na hřišti, protože už ve čtvrtek nastoupí v Evropské lize proti Alkmaaru.
„Mým prioritním úkolem je v nejbližších hodinách představit nového trenéra,“ prohlásil v pondělí nový sportovní ředitel Tomáš Sivok, jenž na důležité pozici nahradil Tomáše Rosického.
Pokud to stihne co nejdřív, nástupce Priskeho bude mít na seznámení s týmem jen předzápasový trénink, případně na lavičku usedne rovnou při ostrém utkání.
Adeptem byl Adrian Guľa, jenž nečekaně opustil FC Riga. Navíc o něm Sparta uvažovala už v květnu 2022, tenkrát dal ale Rosický přednost Priskemu.
Ovšem Guľa to podle informací iDNES.cz nebude.
Nebude to ani Zdenko Frťala z Teplic. „Nikdo nás nekontaktoval, asi to pojede jiným směrem. A co mám zprávy, ani s trenérem osobně nikdo nemluvil,“ řekl iDNES.cz teplický ředitel Rudolf Řepka.
Sparta hledá opět zahraniční variantu, za kterou se slovenští trenéři vyloženě považovat nedají.
Podle kuloárních informací by mělo jít o trenéra typu Priskeho, který má na vrcholné úrovni něco za sebou, ale v Česku nebude tak známý jako jsou elitní trenéři typu Guardioly.
Sparta – AZ Alkmaar
čtvrtek 21.00
Pátý zápas základní fáze Evropské ligy
Zatím měl tým na povel Lukáš Bláža, dlouholetý trenér ve strahovské akademii, předchozí roky dělal asistenta Luboši Loučkovi v druholigovém béčku.
Po letním sestupu rezervy se společně s dalším asistentem Ondřejem Švejdíkem přesunuli do Loko Praha, která funguje jako další záložní klub Sparty.
Opačným směrem se vydal Michal Zach, jenž kdysi vedl například Bohemians či Liberec v první lize.
Jelikož týmu se sídlem v nedalekých Holešovicích skončila podzimní část sezony v třetí lize už před deseti dny, mohl Bláža, jenž mluví velmi dobře anglicky, převzít áčko.
Jeho kolega Miroslav Droppa v létě převzal sparťanskou devatenáctku, předtím působil v akademii u mladšího dorostu.