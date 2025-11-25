Lauko po Raškovi v mixzóně pokukoval a jen se usmíval. Bitku měli domluvenou už z předzápasového rozbruslení. Oba si párkrát bouchli, jejich souboj tak nějak skončil remízou. Pak se navzájem poplácali.
Trenéři o domluvené bitce Lauka s Raškou
Filip Pešán (Pardubice): „Nevěděl jsem o tom. Byla to férová bitka, která zápas dobře nastartovala. Laukovi ale trochu vyčiním.“
Jaroslav Nedvěd (Sparta): „Dozvěděl jsem se to tak, že mi Raška skočil do první lajny, kde by jinak rozhodně nebyl (směje se). Byla to jejich věc, férová záležitost.“
„Jasně, nebyla v tom vůbec žádná nevraživost. Jenom jsme prostě chtěli ten zápas nějak nakopnout. Se vším respektem v duchu fair play. Myslím, že se nám to povedlo, lidem se to líbilo,“ přemítal Lauko.
Do zápasových statistik se pak zapsal ještě gólově, když deset minut před koncem třetí třetiny vyrovnával na 1:1. Týmově však z duelu vyšel lépe jeho sok Raška, Sparta totiž vyhrála 2:1 po prodloužení.
„Šlo o hodně taktické utkání. Bylo vidět, že ani jeden tým nechtěl za žádnou cenu dělat chyby v obraně. Tlak šel ze strany na stranu, my mohli po mém vyrovnání klidně i otočit, ale bohužel to nevyšlo,“ litoval Lauko.
Po delším čase dostal opět prostor v první útočné formaci s Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou. S ním hrál vůbec poprvé. „Oba jsou to hodně specifičtí hráči. Chtějí hrát hodně s pukem, rádi kombinují a já se jen snažil jim vytvářet prostor a clonit před bránou,“ popsal své úkoly Lauko.
Paradoxně to byl ale Červenka, kdo při Laukově gólu bránil gólmanovi Kořenářovi ve výhledu. Bývalý útočník Bostonu či Minnesoty v NHL pak do sítě dostal odraženou střelu Jana Košťálka.
„Jo, budu Červuse před bránu posílat častěji,“ smál se Lauko. „Je to výjimečný hráč. Skoro děda, ale je radost se na něj dívat. Dokáže najít spoluhráče prakticky kdekoli, umí si poradit jeden na jednoho na malém prostoru... Lepší byl možná jenom Brad Marchand, se kterým jsem hrál v Bostonu,“ skládal poklony Lauko.
Byť se na něj pardubický kouč Filip Pešán za bitku v prvních vteřinách trochu zlobil, do první lajny ho poslal za účelem probrat se. Bylo to právě proti Spartě ve 13. kole, kdy se Lauko gólově prosadil naposledy.
„Šance jsem měl pořád, ale vždycky mi nějaký centimetr chyběl. Byl jsem z toho už trochu frustrovaný. Není to vždycky jen o bodech, ale za ten gól jsem rád. Podobně vyhrocené zápasy mi sedí, doufám, že se od Sparty odrazím,“ přál si Lauko.
S trenérem Pešánem měl v průběhu času o svých výkonech i pár pohovorů. „Jasně. Vím, že bych mohl hrát ještě daleko lépe. Trenér mi říkal, že v nároďáku bruslím a tady ne. Že to nechápe,“ poodkryl Lauko s úsměvem.
„Řešili jsme to z více úhlů. Já mu říkal, že poslední tři roky jsem hrál deset minut na zápas a teď najednou dvacet. Není to pro mě jednoduché, i když jsem věděl, že to tak bude. Snad jsem se teď nějak nastartoval.“