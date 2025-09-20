Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Autor:
  20:27aktualizováno  20:36
Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu za svůj penaltový zákrok na Preciada. Pokutový kop proměnil Birmančevič.
Sparťanský útočník Veljko Birmančevič s chladnou hlavou překonává z penalty...

Sparťanský útočník Veljko Birmančevič s chladnou hlavou překonává z penalty plzeňského brankáře Martina Jedličku střelou k tyči a dokonává domácí obrat na 2:1. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbalisté Sparty s kotlem oslavují gól Veljka Birmančeviče, který z penalty...
Sparťanští fanoušci za chrlícího ohňostroje oslavují vítězství ve šlágru...
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...
Přesná hlavička útočníka Matěje Vydry a Plzeň se na Spartě ujímá vedení 1:0.
23 fotografií

Sparta se díky výhře minimálně do neděle posunula do čela tabulky a bude čekat, jak dopadne nedělní utkání Slavie v Liberci.

Proti Plzni ji v tradičně vypjatém zápase nakonec spasil Vydrův nešikovný zákrok.

Běžela 74. minuta, Preciado si zabíhal za obranu, Vydra mu nestačil a těsně za hranicí vápna fauloval. Sudí Radina příliš dlouho neváhal a nařídil pokutový kop. Pro Plzeň ale bylo ještě hůř – hlavni rozhodčí si šel celou situaci prohlédnout k monitoru, Vydrovi zrušil žlutou kartu a za surovou hru ho vyloučil.

„Viděl jsem to rychle, ale myslel jsem, že dvojí tresty už se nedávají. A co říkali kluci, tak ho nějak exttrémně netrefil. Ale rozhodčí se rozhodl, jak se rozhodl a hodně nás to ovlivnilo,“ popsal hostující záložník Červ.

Hlavní sudí Marek Radina po konzultaci s asistentem u videa uděluje červenou kartu plzeňskému útočníkovi Matěji Vydrovi (není na snímku).

Preciado kvůli zranění musel střídat, k pokutovému kopu se postavil Birmančevič a utaženou střelou po Jedličkově pravé ruce rozvlnil síť. Oslabená Plzeň už se pak na vyrovnání nezmohla a naopak v závěru přežila ještě další sparťané šance, které měli Kuchta, Ryneš či Rrahmani.

V zápase přitom hosté vedli. V 53. minutě se hlavou trefil právě Matěj Vydra, jenž zužitkoval přesný centr Memiče a také ledabylé bránění domácích. Kapitán Panák pak už na centr nedoskočil.

Sparťané se rozčilovali, jelikož předtím několik minut lékaři ošetřovali Palusku, který vzápětí stál u zrodu gólové akce.

Domácí se však do hry vrátili velmi rychle. Birmančevič dloubl balon do vápna, kde ho sparťanský Patrik Vydra ještě hlavou vrátil pod sebe a Marcado ve skluzu celou akci dohrál.

„To byla velká chyba, to se nemělo stát, měli jsme ve vedení vydržet déle. Tu akci jsme nezvládli, Spartě to vyšlo, vyrovnala a pak měla výhodu,“ hodnotil trenér Koubek.

Sparťanští fotbalisté John Mercado a Angelo Preciado (vpravo) slaví vyrovnávací gól v utkání proti Plzni.

Bouřlivá atmosféra na tribunách podporovala náboj utkání, které bylo plné osobních soubojů i gólových příležitostí, který měli mnohem víc domácí.

Tvrdý svižný fotbal se hrál od začátku. Dweh hned v úvodu dohrál Rrahmaniho, Panák zase ve výskoku kolenem nechtěně trefil Durosinmiho do obličeje.

První náznak šance přišel až v 11. minutě, kdy Vydra hledal rozeběhnutého Adua, ale před ním skvěle vyběhl Vindahl.

Od téhle chvíle se příležitosti na obou stranách začaly množit.

Podobnou akci jako hosté předvedla po čtvrthodině i Sparta, Sörensen vyslal do volného prostoru Patrika Vydru, který pokračoval až do vápna, ale zakončit nestihl jelikož mu pod nohy stihl zajet skluzem Jemelka. O chvíli později později zase zakončoval po efektní kličce Rrahmani, ale z úhlu Jedličku nepřekonal.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani zakončuje tváří v tvář proti plzeňskému brankáři Martinu Jedličkovi.

Po dvaceti minutách se za domácí obranou ocitl Adu, ale Vindahl jeho pokus vyrazil. Na druhé straně zkoušel Rrahmani obstřel na zadní, jeho slabý pokus po zemi Jedlička v klidu lapil.

Kosovský útočník Rrahmani měl obrovskou šanci ještě ve 38. minutě, Panák ho našel skvělým balonem za obranou, Jedlička proti němu vyběhl a měl štěstí, že se balon od jeho nohy odrazil do země a pak nad bránu.

Konec poločasu byl z velké části o osobních soubojích a sudí Radina měl co dělat. Žlutou kartu vyfasoval Preciado za šlapák na Spáčila, stejný trest si vysloužil i Adu, který právě Preciada podrazil poté, co mu vypíchl balon.

Po změně stran nastoupila Sparta aktivně, Kairinen chytře rozehrál rohový kop na přední tyč, kde nehlídaný Rrahmani zakončoval patičkou. Bránu ještě minul. Pak ale branky začaly padat.

Chance Liga 2025/2026
20. 9. 2025 18:00
Konec zápasu
Sparta : Plzeň 2 : 1
(0 : 0)
Góly:
56. J. Mercado, 78. V. Birmančevič (pen.)
Góly:
53. M. Vydra
Sestavy:
P. Vindahl - E. Uchenna, F. Panák, A. Sörensen - Á. Preciado (79. P. Kadeřábek), P. Vydra, K. Kairinen, J. Zelený (64. J. Kuchta) - V. Birmančevič, A. Rrahmani (87. S. Eneme), J. Mercado (87. M. Ryneš)
Sestavy:
M. Jedlička - J. Paluska, S. Dweh (85. C. Kabongo), V. Jemelka - A. Memič (79. M. Havel), L. Červ, C. Souaré (85. M. Valenta), K. Spáčil (79. M. Doski) - M. Vydra, R. Durosinmi , P. Adu (64. D. Višinský)
Náhradníci:
K. Milla, S. Eneme, G. Kuol, M. Suchomel, A. Ševínský, J. Surovčík, P. Kadeřábek, J. Martinec, M. Ryneš, L. Sadílek, J. Kuchta
Náhradníci:
A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, M. Doski, C. Kabongo, M. Tvrdoň, D. Višinský, M. Havel, M. Valenta, L. Hejda, T. Ladra
Žluté karty:
42. Á. Preciado, 60. A. Sörensen, 80. J. Mercado
Žluté karty:
6. S. Dweh, 45. P. Adu, 90.
Červené karty:
Červené karty:
74. M. Vydra

Počet diváků: 17 752 (94 % z kapacity 18 944)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.