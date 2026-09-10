Sparta dostala vysokou pokutu 600 000 korun už potřetí, ve všech případech po pražském derby. Naposledy to bylo v květnu po utkání v Edenu, které se nedohrálo po vniknutí domácích fanoušků na hrací plochu.
Za následné incidenty disciplinární komise udělila Slavii rekordní finanční trest 10 milionů korun. Zápas byl navíc zkontumován ve prospěch Sparty a vršovický klub měl na čtyři zápasy uzavřený stadion.
Disciplinární komise LFA odsoudila i plakát v sektoru Sparty, který vyjadřoval podporu válečnému zločinci Ratkovi Mladičovi, jenž páchal genocidu vůči bosenským muslimům. „Vyvěšení banneru na podporu člověka pravomocně odsouzeného za válečné zločiny a genocidu je zcela za hranicí toho, co lze ve společnosti jakkoliv tolerovat,“ zdůraznil předseda komise Jiří Matzner.
„Disciplinární komise LFA opakovaně upozornila a zdůraznila, že použití vystřelovací pyrotechniky považuje za mimořádně závažné provinění. Jde o zařízení, která na zaplněných tribunách představují značné bezpečnostní riziko,“ sdělil též Matzner.
Přesto se podle jeho slov při derby pražských S v sektoru domácích objevila. „A to v nebývale vysokém množství, což nebezpečí celé situace ještě umocnilo. Vzhledem k rozměrům těchto zařízení a jejich počtu je proto zřejmé, že došlo k zásadnímu selhání při kontrolách na stadionu a zabezpečení daného sektoru,“ uvedl šéf disciplinární komise.
Slavia derby vyhrála 3:0 a udržela se v čele tabulky. Za použití pyrotechniky v sektoru hostů zaplatí 40 tisíc korun.
Baník pyká za použití pyrotechniky, kterou jeho příznivci přerušili hru. „Je povinností každého klubu udělat maximum pro to, aby se na stadion nepovolená pyrotechnika vůbec nedostala. V případě Baníku Ostrava však v kontextu opakovaných incidentů tohoto charakteru považuje disciplinární komise za velmi problematické, pokud se řešení posouvá směrem k opatřením, která mají zmírňovat až následky jejího použití,“ řekl Matzner.
„Instalace průmyslových ventilátorů před sektor domácích fanoušků totiž samotnému pronášení ani odpalování nijak nezabraňuje,“ dodal. Ani ventilátory navíc nezabránily tomu, aby muselo být utkání na téměř šest minut přerušeno.
Oba vyloučení hráči ze středečních dohrávek vynechají jedno soutěžní utkání. Týká se to ostravského obránce Matěje Chaluše i plzeňského stopera Denise Vavra.