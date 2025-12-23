Sparta potvrdila posilu se zkušenostmi z NHL. Přichází finský útočník Vesalainen

Hokejová Sparta hlásí před startem vánočních svátků novou posilu. Tou je finský útočník Kristian Vesalainen, který s klubem podepsal smlouvu do konce sezony 2026/27.
Útočník Kristian Vesalainen, nová posila hokejové Sparty. | foto: HC Sparta Praha

„Kristian je velký a silný hráč, který na svou postavu výborně bruslí. Velice kvalitní je také při hře s pukem. Hokejista nesporných kvalit, kterého prověřila i NHL,“ řekl o nové posile sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

„Zahrál jsem si na nejvyšší úrovni v několika ligách světa, dokážu se rychle adaptovat. Bude to pro mě velká výzva a věřím, že mi pomůže se dál herně zlepšovat,“ uvedl Vesalainen.

Šestadvacetiletý forvard přichází do pražského celku z domácí nejvyšší soutěže, kde působil v klubu HPK sídlícím v Hämeenlinně. V probíhající sezoně odehrál 30 zápasů s bilancí 16 bodů (2+14).

Podívejte se na představení nové sparťanské posily:

V Evropě hraje majitel osmi startů za národní tým Finska a bývalý mládežnický reprezentant nepřetržitě od ročníku 2022/23, předtím sbíral zkušenosti v zámoří.

V roce 2017 si ho v prvním kole draftu vybral Winnipeg jako celkově 24. v pořadí. Za Jets naskočil v NHL do tří sezon, během kterých odehrál celkem 70 utkání. V nich získal pět bodů (2+3).

Na farmě v Manitobě se potkal i s dalším sparťanem Michaelem Špačkem, helsinský rodák navíc v Praze rozšiřuje finskou stopu.

Ze Seveřanů v klubu z hlavního města aktuálně nastupuje obránce Niko Seppälä, momentálně ve stavu zraněných figurují ještě další bek Mikael Seppälä a útočník Jani Lajunen.

Kristian Vesalainen z Winnipegu (vzadu) stíhá Joshe Norrise z Ottawy.

Právě vzhledem k Lajunenově dlouhodobé absenci Vesalainen přichází, k týmu se připojí už na nadcházejícím Spengler Cupu.

„Je to univerzální hráč, dokáže nastoupit na centru i na křídle. V situaci, kdy nám chybí Jani a potřebovali jsme tým vhodně doplnit, byl pro nás ideální volbou. Jsme rádi, že se k nám připojí do konce této sezony i na celou sezonu následující,“ doplnil Divíšek.

Vesalainen má na kontě tituly z mistrovství světa do 18 let, na klubové úrovni ovládl švédskou i finskou nejvyšší soutěž a také Ligu mistrů. O další trofeje zabojuje v Česku.

