Útočník č. 1 na oslabení. Lotyš Dzierkals stráví ve Spartě i příští sezonu

„Je to pro nás útočník číslo jedna na oslabení. Výborný bruslař a pracant. Není ve Spartě primárně kvůli bodům, ale aby dokázal ubránit soupeře a byl pro ně maximálně nepříjemný. To po celou sezonu splňoval,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Dzierkals odehrál za Spartu včetně play off 69 zápasů, ve kterých vstřelil devět branek a přidal deset asistencí.
Rodák z Rigy v minulosti v extralize nastupoval za Plzeň a České Budějovice.
„Díky svému dobrému pohybu si Martinš i pravidelně vytvářel útočné šance. Kdyby je ještě více dokázal proměnit, byli bychom opravdu maximálně spokojení. Noví trenéři si moc přáli, aby tady pokračoval. Z obou stran byla velká chuť se dohodnout,“ řekl Divíšek.