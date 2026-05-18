Útočník č. 1 na oslabení. Lotyš Dzierkals stráví ve Spartě i příští sezonu

Autor: ,
  14:33aktualizováno  14:33
Lotyšský reprezentační útočník Martinš Dzierkals bude i v příští sezoně hájit barvy hokejové Sparty. Devětadvacetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023, který startuje i na letošním šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou roční smlouvu. Sparta o tom informovala na svém webu.

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu. | foto: AP

„Je to pro nás útočník číslo jedna na oslabení. Výborný bruslař a pracant. Není ve Spartě primárně kvůli bodům, ale aby dokázal ubránit soupeře a byl pro ně maximálně nepříjemný. To po celou sezonu splňoval,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Dzierkals odehrál za Spartu včetně play off 69 zápasů, ve kterých vstřelil devět branek a přidal deset asistencí.

Rodák z Rigy v minulosti v extralize nastupoval za Plzeň a České Budějovice.

„Díky svému dobrému pohybu si Martinš i pravidelně vytvářel útočné šance. Kdyby je ještě více dokázal proměnit, byli bychom opravdu maximálně spokojení. Noví trenéři si moc přáli, aby tady pokračoval. Z obou stran byla velká chuť se dohodnout,“ řekl Divíšek.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.