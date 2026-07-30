Sparta v Lize mistrů 2026/2027: Kde sledovat, soupeři, program

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  10:34
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Fotbalisté Sparty se dohadují s rozhodčím. (2. dubna 2023) | foto: MAFRA

Fotbalisté Sparty se pokusí probojovat do ligové fáze Ligy mistrů. Začínají ve 3. předkole a jejich soupeřem je francouzský Lyon. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním vysílání i pohled do sparťanské pohárové historie.

Program Sparty v předkole Ligy mistrů

DatumFázeZápasTV přenos
úterý 4. 8. 2026, 19:003 předkoloSparta – LyonPrima Sport
úterý 11. 8. 2026, 19:003. předkoloLyon -Sparta?

Pokud Sparta souboj s Lyonem nezvládne, automaticky se zařadí do hlavní části Evropské ligy.

Systém Ligy mistrů UEFA 2026/27

Předkola Ligy mistrů

Před ligovou fází probíhají kvalifikační předkola, ve kterých týmy bojují o postup mezi 36 účastníků hlavní části soutěže. Hrají se celkem čtyři a kluby do nich vstupují podle koeficientu a umístění v domácích soutěžích.

Ligová fáze

  • Ligové fáze se účastní 36 týmů
  • Všechny kluby jsou v jedné společné tabulce
  • Každý tým odehraje 8 zápasů (4 doma, 4 venku)
  • Zápasy se hrají od září do ledna, poslední kolo se hraje ve stejný čas

Postup do vyřazovací fáze

  • 1.–8. místo: přímý postup do osmifinále
  • 9.–24. místo: postup do baráže o osmifinále
  • 25.–36. místo: vyřazení z Ligy mistrů

Vyřazovací fáze

  • Baráž, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na dva zápasy (doma a venku)
  • Finále v roce 2027 hostí stadion Metropolitano v Madridu v sobotu 5. června 2027 od 18:00

Poslední účast Sparty v Lize mistrů

Sparta si Ligu mistrů naposledy zahrála v ročníku 2024/25. Zvládla tři předkola a postoupila do ligové fáze. Tam skvěle odstartovala výhrou nad Salcburkem a remízou ve Stuttgartu, potom však přišel velký sešup a šest porážek za sebou. V tabulce Sparta skončila se čtyřmi body na 31. místě.

Sparta v Lize mistrů 2024/25
FázeSoupeřVýsledek
2. předkoloShamrock Rovers2:0 a 4:2 (D)
3. předkoloFCSB1:1 (D) a 3:2
4. předkoloMalmö FF2:0 a 2:0 (D)
Ligová fázeFC Red Bull Salzburg 3:0 (D)
Ligová fázeVfB Stuttgart 1:1 (V)
Ligová fázeManchester City 0:5 (V)
Ligová fázeStade Brestois 1:2 (D)
Ligová fázeAtlético Madrid0:6 (D)
Ligová fázeFeyenoord2:4 (V)
Ligová fázeInter Milán0: (D)
Ligová fázeBayer Leverkusen0:2 (V)

* D = doma, V = venku

Historie Sparty v Lize mistrů

  • Sparta má v Lize mistrů bohatou historii. Sedmkrát si zahrála základní skupinu, ze které třikrát postoupila.
  • Největším úspěchem Sparty jsou dvě účasti v osmifinálové skupině a osmifinále proti AC Milán v ročníku 2003/04.
Historie Sparty v Lize mistrů
SezonaVýsledek
1993/942. kolo
1994/95Předkolo
1997/98Základní skupina (3. místo)
1998/99Předkolo
1999/00Základní skupina (1. místo), osmifinálová skupina (3. místo)
2000/01Základní skupina (4. místo)
2001/02Základní skupina (2. místo), osmifinálová skupina (3. místo)
2002/033. předkolo
2003/04Základní skupina (2. místo), osmifinále (vyřazena od AC Milán)
2004/05Základní skupina (4. místo)
2005/06Základní skupina (4. místo)
2007/083. předkolo
2008/093. předkolo
2009/103. předkolo
2010/114. předkolo
2014/153. předkolo
2015/163. předkolo
2016/173. předkolo
2021/223. předkolo
2023/243. předkolo
2024/25Skupinová fáze

Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:

  • Slavia (Liga mistrů – jistý účastník ligové fáze)
  • Plzeň: (Evropská liga – závěrečné předkolo)
  • Hradec Králové: (Evropská liga – 2. předkolo)
  • Jablonec (Konferenční liga – 2. předkolo)
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