Sparta přivedla zadáka Hoevera. Někdejší naději Liverpoolu vychvaloval i Klopp

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  7:00aktualizováno  7:00
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Luke Thomas z Leicesteru na zemi za dres tahá Ki-Jana Hoevera z Wolverhamptonu. | foto: Reuters

Další letní posilou sparťanských fotbalistů se stal obránce Ki-Jana Hoever. Čtyřiadvacetiletý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového Wolverhamptonu a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.

Sparta delší dobu hledala posilu na pravou stranu obrany, kde má k dispozici ještě Martina Suchomela a Pavla Kadeřábka. Hoever byl v podzimní části minulé sezony ve Wolverhamptonu spoluhráčem kapitána české reprezentace Ladislava Krejčího, jaro strávil na hostování v Sheffieldu United.

Bývalý nizozemský reprezentant do 21 let prošel mládežnickými akademiemi Ajaxu Amsterdam a Liverpoolu. V roce 2020 přestoupil do Wolverhamptonu, následně hostoval v PSV Eindhoven, Stoke, Auxerre a naposledy v Sheffieldu.

Sedmnáctiletý Ki-Jana Hoever (vlevo) a devatenáctiletý Rhian Brewster slaví gól...
Sedmnáctiletý Ki-Jana Hoever (v červeném) skóruje proti celku Milton Keynes.

V šestnácti naskočil za Liverpool v FA Cupu coby nejmladší hráč v klubové historii a tehdejší kouč Jürgen Klopp prohlásil, že Hoevera je „radost sledovat“. Zároveň na něm obdivoval jeho sebevědomí.

„Ki-Jana má za sebou ve svých čtyřiadvaceti letech bohatou fotbalovou cestu, pravidelně nastupoval ve francouzské Ligue 1 nebo druhé anglické lize. Zároveň prošel akademiemi Ajaxu a Liverpoolu, tedy prostředím, kde se hráči od mladého věku učí chtít vyhrávat,“ uvedl sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Na pravou stranu nám přináší rychlost, sílu, technickou kvalitu a odvahu hrát dopředu. Zároveň je ze svých předchozích angažmá zvyklý na fyzický způsob hry a nebojí se soubojů. Věříme, že u nás ukáže svůj velký potenciál a pomůže týmu vítězit,“ doplnil Rosický.

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