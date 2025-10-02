Kde sledovat zápas Sparta – Shamrock živě?
Zápas 1. kola ligové fáze Konferenční ligy vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Duel na Letné začíná ve čtvrtek 2. října ve 21:00.
Stanici naladíte u těchto operátorů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Sparta – Shamrock Rovers můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak si oba týmy vedly v předkolech?
Sparta:
|Kolo
|Soupeř
|Výsledek
|2. předkolo
|Aktobe
|4-0 doma , 1-2 venku → 5-1 celkem
|3. předkolo
|Ararat-Armenia
|4-1 doma, 2-1 venku → 6-2 celkem
|Play off
|Riga FC
|2-0 doma, 0-1 venku → 2-1 celkem
Shamrock Rovers:
|Kolo
|Soupeř
|Výsledek
|2. předkolo
|St Joseph’s (Gibraltar)
|4-0 venku, 0-0 doma → 4-0 celkem
|3. předkolo
|Ballkani (Kosovo)
|0-1 venku, 4-0 doma → 4-1 celkem
|Play off
|Santa Clara (Portugalsko)
|2-1 venku, 0-0 doma → 2-1 celkem
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání
- Sparta v sobotním ligovém kole přesvědčivě zvítězila na hřišti utrápené Ostravy 3:0.
- Shamrock si v irské nejvyšší soutěži už v pátek poradil s dublinskými Bohemians 2:1.
Sparta – Shamrock Rovers:
Výkop: čtvrtek 2. října, 21:00.
Předpokládané sestavy:
Vizitka soupeře:
Shamrock Rovers
Rok založení: 1899
Úspěchy:
Zajímavosti před zápasem Sparta – Shamrock:
- Týmy na sebe poprvé narazily v minulé sezoně, kdy Sparta ve 2. předkole Ligy mistrů zvítězila 2:0 v Irsku a 4:2 v domácí odvetě
- Sparta vyhrála v pohárech 4 z posledních 5 zápasů (všechny v kvalifikaci Konferenční ligy)
- Sparta zvítězila ve všech 3 domácích utkáních letošní kvalifikace Konferenční ligy a dala při tom 10 gólů
- Sparta zvítězila v posledních 3 soutěžních duelech a nastřílela v nich 10 branek
- Sparta vyhrála všech 8 domácích soutěžních utkání v sezoně
- Shamrock prohrál všech 8 dosavadních pohárových zápasů s českými týmy
- Shamrock si hlavní fázi pohárů zahraje počtvrté v historii; v minulé sezoně jako první irský tým v historii postoupil do vyřazovací fáze pohárů, v úvodním kole Konferenční ligy nestačil na Molde
- Shamrock v letošní kvalifikaci Konferenční ligy prohrál jediný z 6 duelů
- Shamrock venku v pohárech vyhrál 3 z minulých 4 zápasů (všechny v Konferenční lize)
- Shamrock neprohrál 10 soutěžních zápasů v řadě a přemožitele našel v jediném z uplynulých 19 duelů
- Shamrock prohrál venku jediné z posledních 8 soutěžních utkání
- Shamrock je v irské lize, která se hraje systémem jaro-podzim, první s náskokem 12 bodů a zápasem k dobru a dělí ho bod od titulu
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta velkým favoritem. Šance na úspěch irského týmu považují bookmakeři za velmi malé.
|Sparta – FC Riga, 1. zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,22
|6,3
|14,1