ONLINE: Sparta - Olomouc 0:0, Kairinen střílí z přímého kopu vysoko nad bránu

  20:04aktualizováno  20:10
Sparťanské fotbalisty prověří soupeř, na kterého v minulé sezoně doma neuměli. V utkání 4. kola Chance Ligy hostí Sigmu Olomouc, která je navíc porazila ve finále poháru. Duel můžete od 20.00 sledovat v online reportáži.

Sparťanský útočník Jan Kuchta (vpravo) a Matěj Hadaš z Olomouce | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sparta jde proti Olomouci mezi dvěma zápasy 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu-Arménii. Kouč Brian Priske proti čtvrtečnímu utkání udělal jen dvě změny.

Místo kapitána Haraslína nastupuje kosovský útočník Rrahmani, obránce Cobbauta pak střídá Ševínský.

Olomouc byla v minulé sezoně pro Spartu velmi nepříjemným protivníkem. Před rokem ji jako první porazila, když na Letné otočila z 0:1 a vyhrála 3:2.

V nadstavbě ji trápila a Sparta měla co dělat, aby uhrála aspoň remízu 1:1, která jí zaručila účast v Evropě. Navíc v pohárovém finále, v klíčovém zápase mezi oběma soupeři, Olomouc tentokrát doma zvítězila 3:1.

I letos do vzájemného souboje šla Sparta jako lídr tabulky po třech kolech se sedmi body, Olomouc má však stejný počet bodů.

Chance Liga 2025/2026
10. 8. 2025 20:00
Zápas probíhá
Sparta : Olomouc 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
P. Vindahl - E. Uchenna, A. Sörensen, A. Ševínský - P. Kadeřábek, P. Vydra, K. Kairinen, M. Ryneš - V. Birmančevič, J. Kuchta, A. Rrahmani
Sestavy:
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - J. Spáčil, R. Breite, J. Navrátil, D. Tkáč, M. Mikulenka - M. Tijani
Náhradníci:
L. Haraslín, M. Suchomel, L. Sadílek, J. Surovčík, E. Krasniqi, D. Hollý, S. Eneme, M. Andersen, K. Milla, I. Mensah
Náhradníci:
J. Šíp, M. Malý, T. Kostadinov, D. Janošek, M. Hruška, A. Růsek, Š. Langer, A. Dumitrescu, J. Elbel, S. Michez, A. Dolžnikov
Žluté karty:
6. M. Ryneš
Žluté karty:
