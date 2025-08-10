ONLINE: Sparta - Olomouc 0:0, Kairinen střílí z přímého kopu vysoko nad bránu

Sparta jde proti Olomouci mezi dvěma zápasy 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu-Arménii. Kouč Brian Priske proti čtvrtečnímu utkání udělal jen dvě změny.
Místo kapitána Haraslína nastupuje kosovský útočník Rrahmani, obránce Cobbauta pak střídá Ševínský.
Olomouc byla v minulé sezoně pro Spartu velmi nepříjemným protivníkem. Před rokem ji jako první porazila, když na Letné otočila z 0:1 a vyhrála 3:2.
V nadstavbě ji trápila a Sparta měla co dělat, aby uhrála aspoň remízu 1:1, která jí zaručila účast v Evropě. Navíc v pohárovém finále, v klíčovém zápase mezi oběma soupeři, Olomouc tentokrát doma zvítězila 3:1.
I letos do vzájemného souboje šla Sparta jako lídr tabulky po třech kolech se sedmi body, Olomouc má však stejný počet bodů.
P. Vindahl - E. Uchenna, A. Sörensen, A. Ševínský - P. Kadeřábek, P. Vydra, K. Kairinen, M. Ryneš - V. Birmančevič, J. Kuchta, A. Rrahmani
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - J. Spáčil, R. Breite, J. Navrátil, D. Tkáč, M. Mikulenka - M. Tijani
L. Haraslín, M. Suchomel, L. Sadílek, J. Surovčík, E. Krasniqi, D. Hollý, S. Eneme, M. Andersen, K. Milla, I. Mensah
J. Šíp, M. Malý, T. Kostadinov, D. Janošek, M. Hruška, A. Růsek, Š. Langer, A. Dumitrescu, J. Elbel, S. Michez, A. Dolžnikov
6. M. Ryneš