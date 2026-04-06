Po vyřazení z Evropy i porážka s rivalem. Sparťanky v derby nestačily na Slavii

  17:15aktualizováno  17:15
Fotbalistky Slavie vyhrály v ligové nadstavbě derby se Spartou 2:0, jako první v domácí soutěži obraly pražského rivala o body a mírně zdramatizovaly boj o titul. Na druhém místě tabulky mají pětibodovou ztrátu, ve čtyřech zbývajících kolech budou muset spoléhat nejen na zopakování úspěchu v příštím vzájemném souboji, ale i na pomoc soupeřů.

Momentka z derby mezi fotbalistkami Slavie a Sparty | foto: SK Slavia Praha ženy / X.com

Sparťanky prožily po čtvrtečním vyřazení z Evropského poháru druhé zklamání během týdne a stejně jako v semifinálové odvetě proti Hammarby ve Švédsku (0:2) nedokázaly ani v domácí soutěži na svém stadionu na Proseku skórovat.

Slávistické šampionky z předchozích čtyř sezon po dvou porážkách v základní části (1:2 a 1:4) udeřily v prestižním duelu už ve čtvrté minutě, Klára Cvrčková desátým gólem v sezoně otevřela skóre.

Sparta o vyrovnání usilovala marně a nakonec nevyužila v závěru ani početní výhodu po vyloučení Roksolany Kravčukové. Slavia naopak v oslabení po dalším centru definitivně rozhodla, podeváté v sezoně se zapsala mezi střelkyně Kamila Dubcová.

Slavia a Sparta se utkají ještě 16. května v 5. nadstavbovém kole. Domácí výhodu budou mít tentokrát obhájkyně titulu.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

