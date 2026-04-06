Po vyřazení z Evropy i porážka s rivalem. Sparťanky v derby nestačily na Slavii

Sparťanky prožily po čtvrtečním vyřazení z Evropského poháru druhé zklamání během týdne a stejně jako v semifinálové odvetě proti Hammarby ve Švédsku (0:2) nedokázaly ani v domácí soutěži na svém stadionu na Proseku skórovat.
Slávistické šampionky z předchozích čtyř sezon po dvou porážkách v základní části (1:2 a 1:4) udeřily v prestižním duelu už ve čtvrté minutě, Klára Cvrčková desátým gólem v sezoně otevřela skóre.
Sparta o vyrovnání usilovala marně a nakonec nevyužila v závěru ani početní výhodu po vyloučení Roksolany Kravčukové. Slavia naopak v oslabení po dalším centru definitivně rozhodla, podeváté v sezoně se zapsala mezi střelkyně Kamila Dubcová.
Slavia a Sparta se utkají ještě 16. května v 5. nadstavbovém kole. Domácí výhodu budou mít tentokrát obhájkyně titulu.