Mistryně ligy! Fotbalistky Sparty porazily Slavii, po pěti letech slaví český titul

  16:06
Takřka suverénně od začátku až do konce. S jedinou bodovou ztrátou v sezoně. Fotbalistky Sparty získaly po pěti letech titul. Na trůně tak vystřídaly Slavii. V sobotním derby v Horních Měcholupech vyhrály díky gólům Michaely Khýrové a Ellie Ospeckové 2:0. K jistotě titulu by jim stačila i remíza.
Sparťanské fotbalistky slaví zisk mistrovského titulu po derby se Slavií. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Oba celky se utkají brzy ještě jednou. V pátek 29. května se totiž hraje v Radotíně finále domácího poháru. Ten získaly v posledních čtyřech letech pokaždé slávistky.

Letos je ale dosud vše jinak. Sezoně dominují sparťanky, které získaly po pěti letech titul. Jde o jejich 34. titul v historii. Slávistky jich nyní mají 22. Soutěž žen – kdysi pod názvem Mistrovství ČR - počítáme od sezony 1969/70.

Sparťanky klopýtly v ligové sezoně jedinkrát – v dubnovém derby na Proseku prohrály se Slavií 0:2. Zbylé tři derby v sezoně zvládly- 4:1, 2:1 a tentokrát 2:0.

První poločas v Horních Měcholupech góly nepřinesl. Zaujala třeba šance Černé ze Sparty či Šurnovské ze Slavie, s 15 góly nejlepší střelkyně ligy.

Na balon! Slávistka Anna Torlovová napadá sparťanskou rozehrávku v domácím derby.

Po změně stran už ale bylo pořádně živo. Nejprve měla šanci Slavia, pro nahrávku Cvrčkové na Šurnovskou si však došla první nizozemská gólmanka Sparty Alkemadeová.

V 52. minutě už zhruba 1350 diváků v Měcholupech vidělo první gól. Po ztrátě Šurnovské ve středu pole se k míči dostala Černá, vybídla Khýrovou a ta svou levačkou napálila balon od tyče do branky – 1:0. Šlo o její 11. trefu v sezoně.

Slavia byla blízko vyrovnání. Poté, co ztratila balon sparťanka Ospecková, se ve velké šanci ocitla teprve 19letá Kroupová, jenže nastřelila jen tyč. Okřídlené „Nedáš, dostaneš“ platilo v Horních Měcholupech stoprocentně. Po slávistické šanci totiž utekla po lajně právě Ospecková a v 61. minutě posunula skóre na 2:0. Na snížení už se domácí nezmohly. A tak začaly sparťanské oslavy.

Fotbalová Fortuna=Liga žen

Nadstavba, skupina o titul - 5. kolo

Slavia - Sparta 0:2 (0:0)

Tabulka:

1.Sparta19180178:854
2.Slavia19151376:1346
3.Slovácko1892736:2829
4.Liberec1891841:3328
