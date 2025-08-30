Překvapivé zaváhání v Norsku, Sparta si v Lize mistrů nevěděla rady se Storhamarem

Svěřenci trenéra Pavla Grosse nenavázali na čtvrteční úvodní výhru v Klagenfurtu 4:1.
Storhamar Hockey vs. HC Sparta Praha 4:2
Po první třetině sice vedli 2:1, ale ve druhé části třikrát inkasovali a zápas ztratili. Příští týden budou hrát ve čtvrtek v Chomutově s Luleå a v sobotu s Frölundou.
Sparta se ujala vedení v čase 11:42, kdy se v přesilové hře po přihrávce Romana Horáka prosadil z pozice mezi kruhy Michal Řepík.
Norský šampion odpověděl v 16. minutě také v početní výhodě, při pobytu Marka Pysyka na trestné lavici překonal Josefa Kořenáře z pravého kruhu Jacob Berglund. Za 21 sekund se hosté vrátili do vedení, v přečíslení dvou na jednoho udeřil Horák.
V 27. minutě se Storhamar dočkal vyrovnání, když po přihrávce zpoza branky skóroval Axel Sandnes. V čase 33:10 při vyloučení Filipa Chlapíka otočil stav po zadovce Andrease Martinsena druhým gólem v utkání Berglund.
Domácí hráči 12 sekund před koncem druhé části pojistili náskok, další parádní akci Martinsena zakončil Martin Rönnild. V závěrečné třetině se Sparta neprosadila ani v přesilovce
15:25 Jacob Berglund (Andreas Martinsen, Liss)
26:54 A. Sandnes (Liss, Krupic)
33:10 Jacob Berglund (Andreas Martinsen, Espeland)
39:48 Rønnild (Andreas Martinsen, Dilling Hurrød)
11:48 Řepík (Horák, Kousal)
15:45 Horák (Kousal)
Stensrud (Fayen-Vestavik) – Espeland, Dilling Hurrød, Jacob Berglund, Campbell, Andreas Martinsen, Hjelm, Krupic, Pappalardo Gulbrandsen, Rønnild, Bakke Olsen, Gatenby, Bull, Bryhnisveen, A. Sandnes, Liss, Papuga, K. Sandnes, Aas-Larsen, Kaatorp Nilsgård.
Kořenář (Kovář) – Pysyk, Krejčík, Řepík, Shore, Hyka, Irving, Mašín, Chlapík, Špaček, Dzierkals (C), M. Seppälä, Sirota, Kousal, Horák, K. Hrabík, N. Seppälä, Němeček, M. Vitouch, D. Vitouch, Ton.
Rozhodčí: Frandsen M. (Den) – Hansen R. S. (Nor)
15:45 Eriksson (Hedqvist, Gustafsson)
37:15 O'Neill (Bromé, Allard)
45:07 Hammarlund (Allard, Bromé)
59:29 Nurmi (Levtchi, Engsund)
28:05 Schild
31:56 Merelä (Untersander)
Sörqvist (Ward) – Gustafsson, Hakansson, Engsund, Sellgren, Hammarlund, Allard, Hirsch – Hedqvist, O'Neill, Eriksson – Levtchi, Andreasson, Liedes – Bromé, Koivistoinen, Nurmi – Thomasson, Karlsson, Granberg – Emanuelsson
Reideborn (Zurkirchen) – Füllemann, Untersander, Lindholm, Jakovenko, Häman Aktell, Kindschi, Rhyn – Ejdsell, Aaltonen, Lehmann – Marchon, Baumgartner, Scherwey – Moser, Müller, Merelä – Alge, Ritzmann, Schild – Vermin
Rozhodčí: Öhlund, Magnusson – Sörholm, Westman
Počet diváků: 3505
04:24 Pietta (Breton, Keating)
24:14 Borchardt (Klemetti)
24:28 Mäenpää (Hartikainen)
56:25 Kapanen (Saarelainen)
57:36 Kapanen (Lantta)
Williams (Brochu) – Hüttl (A), Breton, Jandric, Ruopp, Tropmann, Preto, Hauf, Spornberger – Barber, Powell, Agostino – Schmölz (A)(TS), Abbandonato, P. Krauss – Sheen, Pietta (C), Keating – Kharboutli, Smallwood, J. Krauss.
Lekkas (Kerkola) – Westerlund (A), Gallet, Ketola, Lappalainen, Salmela, Mononen, Karlsson, Räsänen – Hartikainen (C), Korhonen (A), Mäenpää – Borchardt, Curry (TS), Klemetti – Saarelainen, Okany, Könönen – Mykrä, Lantta, Kapanen.
Rozhodčí: Druseiks (LAT), Rohatsch – Reinold, Römer (vš. GER)
Počet diváků: 2517
28:40 Guay (Smith)
35:41 Goodwin (Piccinich)
03:09 Tueho-Markkola (Mäntykivi, Johansson)
28:57 Nyberg
Whistle (Gravel) – Lee, Bast, Hanson, McFadden, Mitchell-King, Beattie, Phillips – Eriksson, Gaudet, Piccinich – Goodwin, Conway, Grasso – Guay, Lake, Smith – Hamill, Long, Kawaguchi
Pavlát (Taponen) – Parikka, Johansson, Kučeřík, Latvala, Utunen, Pelli, Nyberg, Soini – Ratinen, Mantykivi, Looke – Henman, Jašek, Svejkovský – Engberg, Borg, Klingberg – Török, Nattinen, Tueho-Markkola
Rozhodčí: J. Sewell (GBR) a O. Truswell (SIR)
02:55 Kubalík (Egenberger, Geisser)
17:09 Leuenberger (Wingerli)
18:04 Hofmann (Diaz, Voženílek)
Pintarič (Štěpánek) – Englund, Binner, Andersen, Prissaint, Crinon, Rautanen, Fertin – Boivin, Beauchemin, Mallet – Dair, Weigel, Treille – Leclerc, Bachelet, Raveaud – De Smitt, Gueurif, Grossetete – Riu
Wolf (Genoni, Birchler) – Bengtsson, Sklenička, Diaz, Geisser, Schlumpf, Riva, Balestra, Stadler – Kunzle, Tatar, Kubalík – Voženílek, Wingerli, Hofmann – Martschini, Senteler, Petrovic – Lindemann, Leuenberger, Eggenberger
Rozhodčí: Barcelo, Goncalves – Yssembourg, Constantineau
19:00 Hördler (Geibel, Byron)
Dahm (Vorauer, Sicher) – Nickl, Jensen, Preiml, Unterweger, Maier, Šimonovič, Bohs – Petersen, Muršak, Gomboc, From, Kempe, Herburger, van Ee, Hundertpfund, Schwinger, Lam, Obersteiner, Washnig, Dobrovolný
Hildebrand (Stettmer) – Mik, Geibel, Muller, Panocha, Reinke, Smith – Eder, Vikingstad, Kirk, Ronning, Pfoederl, Tiffels, Veilleux, Byron, Hordler, Bergmann, Wiederer, Noebels
Rozhodčí: Nikolic, Sternat – Durmis, Konc