Překvapivé zaváhání v Norsku, Sparta si v Lize mistrů nevěděla rady se Storhamarem

  20:58aktualizováno  20:58
První kolo zvládli, druhé už nikoliv. Hokejisté Sparty zakončili zahraniční výjezd v rámci základní fáze Ligy mistrů porážkou 2:4 se Storhamarem. Nad norským protivníkem dvakrát vedli zásluhou tref Řepíka a Horáka, ale nakonec odjíždí bez bodu.

Hokejisté Sparty Tomáš Hyka, Devin Shore a Jakub Sirota během porady | foto: ČTK

Svěřenci trenéra Pavla Grosse nenavázali na čtvrteční úvodní výhru v Klagenfurtu 4:1.

Storhamar Hockey vs. HC Sparta Praha 4:2

Po první třetině sice vedli 2:1, ale ve druhé části třikrát inkasovali a zápas ztratili. Příští týden budou hrát ve čtvrtek v Chomutově s Luleå a v sobotu s Frölundou.

Sparta se ujala vedení v čase 11:42, kdy se v přesilové hře po přihrávce Romana Horáka prosadil z pozice mezi kruhy Michal Řepík.

Norský šampion odpověděl v 16. minutě také v početní výhodě, při pobytu Marka Pysyka na trestné lavici překonal Josefa Kořenáře z pravého kruhu Jacob Berglund. Za 21 sekund se hosté vrátili do vedení, v přečíslení dvou na jednoho udeřil Horák.

V 27. minutě se Storhamar dočkal vyrovnání, když po přihrávce zpoza branky skóroval Axel Sandnes. V čase 33:10 při vyloučení Filipa Chlapíka otočil stav po zadovce Andrease Martinsena druhým gólem v utkání Berglund.

Domácí hráči 12 sekund před koncem druhé části pojistili náskok, další parádní akci Martinsena zakončil Martin Rönnild. V závěrečné třetině se Sparta neprosadila ani v přesilovce

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 18:00
Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
Góly:
15:25 Jacob Berglund (Andreas Martinsen, Liss)
26:54 A. Sandnes (Liss, Krupic)
33:10 Jacob Berglund (Andreas Martinsen, Espeland)
39:48 Rønnild (Andreas Martinsen, Dilling Hurrød)
Góly:
11:48 Řepík (Horák, Kousal)
15:45 Horák (Kousal)
Sestavy:
Stensrud (Fayen-Vestavik) – Espeland, Dilling Hurrød, Jacob Berglund, Campbell, Andreas Martinsen, Hjelm, Krupic, Pappalardo Gulbrandsen, Rønnild, Bakke Olsen, Gatenby, Bull, Bryhnisveen, A. Sandnes, Liss, Papuga, K. Sandnes, Aas-Larsen, Kaatorp Nilsgård.
Sestavy:
Kořenář (Kovář) – Pysyk, Krejčík, Řepík, Shore, Hyka, Irving, Mašín, Chlapík, Špaček, Dzierkals (C), M. Seppälä, Sirota, Kousal, Horák, K. Hrabík, N. Seppälä, Němeček, M. Vitouch, D. Vitouch, Ton.

Rozhodčí: Frandsen M. (Den) – Hansen R. S. (Nor)

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 16:00
Lulea Hockey Lulea Hockey : SC Bern SC Bern 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Góly:
15:45 Eriksson (Hedqvist, Gustafsson)
37:15 O'Neill (Bromé, Allard)
45:07 Hammarlund (Allard, Bromé)
59:29 Nurmi (Levtchi, Engsund)
Góly:
28:05 Schild
31:56 Merelä (Untersander)
Sestavy:
Sörqvist (Ward) – Gustafsson, Hakansson, Engsund, Sellgren, Hammarlund, Allard, Hirsch – Hedqvist, O'Neill, Eriksson – Levtchi, Andreasson, Liedes – Bromé, Koivistoinen, Nurmi – Thomasson, Karlsson, Granberg – Emanuelsson
Sestavy:
Reideborn (Zurkirchen) – Füllemann, Untersander, Lindholm, Jakovenko, Häman Aktell, Kindschi, Rhyn – Ejdsell, Aaltonen, Lehmann – Marchon, Baumgartner, Scherwey – Moser, Müller, Merelä – Alge, Ritzmann, Schild – Vermin

Rozhodčí: Öhlund, Magnusson – Sörholm, Westman

Počet diváků: 3505

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 18:30
ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt : KalPa Kuopio KalPa Kuopio 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Góly:
04:24 Pietta (Breton, Keating)
Góly:
24:14 Borchardt (Klemetti)
24:28 Mäenpää (Hartikainen)
56:25 Kapanen (Saarelainen)
57:36 Kapanen (Lantta)
Sestavy:
Williams (Brochu) – Hüttl (A), Breton, Jandric, Ruopp, Tropmann, Preto, Hauf, Spornberger – Barber, Powell, Agostino – Schmölz (A)(TS), Abbandonato, P. Krauss – Sheen, Pietta (C), Keating – Kharboutli, Smallwood, J. Krauss.
Sestavy:
Lekkas (Kerkola) – Westerlund (A), Gallet, Ketola, Lappalainen, Salmela, Mononen, Karlsson, Räsänen – Hartikainen (C), Korhonen (A), Mäenpää – Borchardt, Curry (TS), Klemetti – Saarelainen, Okany, Könönen – Mykrä, Lantta, Kapanen.

Rozhodčí: Druseiks (LAT), Rohatsch – Reinold, Römer (vš. GER)

Počet diváků: 2517

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 20:00
zápas probíhá
Belfast Giants Belfast Giants : Ilves Tampere Ilves Tampere 2:2 (0:1, -:-, -:-)
Góly:
28:40 Guay (Smith)
35:41 Goodwin (Piccinich)
Góly:
03:09 Tueho-Markkola (Mäntykivi, Johansson)
28:57 Nyberg
Sestavy:
Whistle (Gravel) – Lee, Bast, Hanson, McFadden, Mitchell-King, Beattie, Phillips – Eriksson, Gaudet, Piccinich – Goodwin, Conway, Grasso – Guay, Lake, Smith – Hamill, Long, Kawaguchi
Sestavy:
Pavlát (Taponen) – Parikka, Johansson, Kučeřík, Latvala, Utunen, Pelli, Nyberg, Soini – Ratinen, Mantykivi, Looke – Henman, Jašek, Svejkovský – Engberg, Borg, Klingberg – Török, Nattinen, Tueho-Markkola

Rozhodčí: J. Sewell (GBR) a O. Truswell (SIR)

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 20:15
zápas probíhá
Grenoble Bruleurs de Loups Grenoble Bruleurs de Loups : EV Zug EV Zug 0:3 (0:3, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
02:55 Kubalík (Egenberger, Geisser)
17:09 Leuenberger (Wingerli)
18:04 Hofmann (Diaz, Voženílek)
Sestavy:
Pintarič (Štěpánek) – Englund, Binner, Andersen, Prissaint, Crinon, Rautanen, Fertin – Boivin, Beauchemin, Mallet – Dair, Weigel, Treille – Leclerc, Bachelet, Raveaud – De Smitt, Gueurif, Grossetete – Riu
Sestavy:
Wolf (Genoni, Birchler) – Bengtsson, Sklenička, Diaz, Geisser, Schlumpf, Riva, Balestra, Stadler – Kunzle, Tatar, Kubalík – Voženílek, Wingerli, Hofmann – Martschini, Senteler, Petrovic – Lindemann, Leuenberger, Eggenberger

Rozhodčí: Barcelo, Goncalves – Yssembourg, Constantineau

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 20:20
zápas probíhá
KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt : Eisbären Berlín Eisbären Berlín 1:1 (0:1, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
19:00 Hördler (Geibel, Byron)
Sestavy:
Dahm (Vorauer, Sicher) – Nickl, Jensen, Preiml, Unterweger, Maier, Šimonovič, Bohs – Petersen, Muršak, Gomboc, From, Kempe, Herburger, van Ee, Hundertpfund, Schwinger, Lam, Obersteiner, Washnig, Dobrovolný
Sestavy:
Hildebrand (Stettmer) – Mik, Geibel, Muller, Panocha, Reinke, Smith – Eder, Vikingstad, Kirk, Ronning, Pfoederl, Tiffels, Veilleux, Byron, Hordler, Bergmann, Wiederer, Noebels

Rozhodčí: Nikolic, Sternat – Durmis, Konc

