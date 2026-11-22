Znamená to konec trenér Briana Priskeho?
Nebo jen další dílčí změny v jeho realizačním týmu?
„Vždycky je to moje zodpovědnost, já jsem trenér,“ řekl Priske po nedělním fiasku proti Liberci.
Sparta sice vedla 1:0, ale po bezkrevném vystoupení podlehla 1:3. Byla to její pátá ligová porážka v sezoně, přišla po nejhorším výkonu.
Od poloviny října z devíti soutěžních zápasů vyhrála jediný nad slabým Slováckem, vypadla z domácího poháru s podprůměrnou Ostravou.
V lize má dva body z posledních tří zápasů a v tabulce na vedoucí Slavii ztrácí propastných třináct bodů.
Po utkání s Libercem naštvaní fanoušci spílali hráčům, vulgárně jim nadávali.
„Pracuju pro klub a odvádím pro něj maximum. Fanoušci jsou pro nás klíčoví, ale upřímně se soustředím hlavně na sebe, abych hráče připravil na zápasy a oni odváděli dobrý výkon. Vím, je to nudná odpověď, ale snažím se působit hlavně na tým uvnitř a co se stane pak, se stane,“ reagoval Priske na tiskovce po utkání.
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Mužstvo nezačalo sezonu ideálně, vypadlo v kvalifikaci o Ligu mistrů s Lyonem, na úvod ligy padlo v Brně s nováčkem. Na přelomu srpna a září utrpělo debakl v derby a hned poté prohrálo v Hradci.
Pak se sice zdálo, že se Sparta zvedá, ale po třítýdenní reprezentační přestávce se všechno zhoršilo.
Na reprezentačním srazu ztratila kapitána a ofenzivního tahouna Karabce i levého obránce Ryneše. A od té doby tápe do ofenzivy i v obraně.
Vrcholem zmaru bylo poslední utkání, kdy tým sice šel po půlhodině do vedení, ale pak si už nedokázal vypracovat šanci a po hrubých chybách inkasoval tři góly.