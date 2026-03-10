Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Autor: ,
  13:22aktualizováno  13:22
Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila dvaadvacetiletému hráči pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.

Marcel Marcel | foto: Petr Bílek, MF DNES

Marcel nedovoleně atakoval Řepíka v 24. minutě pondělního zápasu, kdy zasáhl soupeře do oblasti hlavy a krku. Rozhodčí Luděk Pilný a Jakub Šindel člena elitní kladenské útočné formace vyloučili na pět minut a do konce utkání. Marcel bude Rytířům chybět v dnešním zápase v O2 areně a do sestavy se může vrátit ve čtvrtek, kdy bude série předkola pokračovat na ledě Kladna.

Disciplinární komise zároveň potrestala pokutou ve výši deset procent měsíčného platu pardubického obránce Michala Hrádka za nafilmovaný pád v zápase 52. kola proti Spartě. Královéhradecký útočník Kevin Klíma dostal pokutu 10.000 korun za napadení rozhodčího v utkání stejného kola proti Mladé Boleslavi.

Vstoupit do diskuse

Zákon, který zpřísní pravidla pro sociální sítě, kritizují SPD i hnutí ANO

Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025)

Lotyšský prezident ocenil českou muniční iniciativu. S Pavlem řešili i konflikt v Íránu

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs, český prezident Petr Pavel a první dáma...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Letenky z Asie prudce zdražily až o 120 procent. Kolik stojí návrat do Evropy

Letadlo společností Qatar Airways a Emirates Airways stojí na mezinárodním...

V Otrokovicích vzplál sklad plastů. Hasiči evakuovali desítky lidí z areálu i okolí

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

Nejsledovanější díl za čtyři roky. Moravec s Okamurou přilákali statisíce diváků

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a...

Víc aktivity? Šichtařová objasňovala, proč odmítá práci ve výborech

Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.

Nejslavnější kniha v dějinách ekonomie vyšla před 250 lety. A dnes je aktuálnější než kdy dřív

První vydání knihy Bohatství národů od skotského ekonoma a filozofa Adama...

Pyrotechnici na Opavsku zneškodnili leteckou pumu, policie evakuovala 320 lidí

Nález letecké pumy ve Velkých Hošticích si vyžádal evakuaci školy i okolních...

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Odbavovací halu pražského hlavního nádraží čeká oprava. Vyjde na 300 milionů

Stav budovy pražského Hlavního nádraží 16. října 2016

Komentář

Zdání klame. Kdyby byl íránský režim opravdu teokratický, mohl by být ochotnější ke kompromisu

Žena drží transparent s obrázkem nového nejvyššího vůdce Íránu Modžtaby...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.