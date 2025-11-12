ONLINE: Sparta bojuje o čtvrtfinále, za soupeře z Zugu hraje i Kubalík

Spartě se v základní části evropské soutěže dařilo, klopýtla jen jednou na půdě norského Storhamaru, jinak všechna utkání vyhrála.
ONLINE: Zug – Sparta
I proto do play off s přehledem postoupila ze čtvrtého místa, což jí pro osmifinále vyneslo soupeře z Zugu. Ten prohrál třeba s Kometou, celkově skončil třináctý.
Dlouhodobě však patří mezi nejsilnější celky ze Švýcarska, stačí se podívat na našlapanou soupisku s Dominikem Kubalíkem, Tomášem Tatarem nebo Leonardem Genonim. V týmu nastupují ještě další Češi Jan Kovář a Daniel Voženílek.
Ačkoliv podle tabulkových vyhlídek má být Sparta favoritem, rozhodně ji nečeká lehká minisérie. Hraje ale o dobrý výsledek také směrem k odvětě, která je na programu příští týden v úterý.
Genoni (Wolf) – Graham, Sklenička, Bengtsson (A), Guerra, Schlumpf, T. Geisser, Balestra, Stadler – Voženílek, Jan Kovář (C), Kubalík (TS) – Künzle, Wingerli, Hofmann (A) – Petrovič, Senteler, Herzog – Eggenberger, Leuenberger, Lindemann.
Kořenář (Volevecký) – N. Seppälä, Sirota, Němeček (A), Tomov, Pavlák, Mašín, Suhrada – Kousal (C), D. Vitouch, Hyka (A) – Raška, K. Hrabík, Dzierkals (TS) – J. Pospíšil, M. Vitouch, Ton – O. Hrabík, Novák.
Rozhodčí: Kohlmüller, Ankersen – Cattaneo, Urfer
16:38 Berglund (Dilling)
34:00 Cangelosi (Berglund, Martinsen)
Stensrud (Fayen-Vestavik, Martinsen Amund) – Gatenby, Krupic, Papuga, Bull, Dilling, Berg, Hjelm – Berglund (C), Cangelosi, Martinsen Andreas (A) – Ronnild (A), Gulbrandsen, Dahl – Bryhnisveen, Skedung, Larsen – Olsen, Sandnes Axel, Nilsgard – Sandnes Kristoffer
Raanta (Salonen) – Peters, Stenqvist, Floriš, Viitasalo, Almari, Olsson, Gélinas (C) – Hamalainen, Ruohomaa (A), Krannila – Beaucage, Intonen, Jandrič – Westerholm Ponthus, Westerholm Pathrik, Saarela – Ikonen (A), Joki, Haapanen
Rozhodčí: Cespiva, Nikolic – Wilhelmsen, Søstumoen
05:38 Barber (Abbandonato)
Pertuch (Brochu) – Breton, Ellis, Ruopp, Spornberger, Jandric, Tropmann – Agostino, Powell, Girduckis – Schmölz, Abbandonato, Barber – Sheen, Keating, P. Krauß – Hauf, Smallwood, J. Krauß
Tolvanen (Kickert) – Stephens, Corcoran, Nienhuis, Lewington, Robertson, Hörl, Robernig – M. Raffl, Nissner, Bourke – Schenider, St. Denis, Huber – T. Raffl (TS, C), Baltram, Thaler – Böhm, Kraus, Auer – Coe.