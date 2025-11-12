ONLINE: Sparta bojuje o čtvrtfinále, za soupeře z Zugu hraje i Kubalík

Autor:
  19:43aktualizováno  19:43
Hokejová Liga mistrů pokračuje další sadou osmifinálových zápasů, od 19.45 hraje také Sparta. Ta se vydává do Švýcarska, kde se utkává s Zugem. Střetnutí můžete sledovat v podrobné reportáži online.

Sparťanský útočník Roman Horák během utkání hokejové Ligy mistrů s Curychem | foto: Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Spartě se v základní části evropské soutěže dařilo, klopýtla jen jednou na půdě norského Storhamaru, jinak všechna utkání vyhrála.

ONLINE: Zug – Sparta

Sledujte zápas od 19.45 podrobně

I proto do play off s přehledem postoupila ze čtvrtého místa, což jí pro osmifinále vyneslo soupeře z Zugu. Ten prohrál třeba s Kometou, celkově skončil třináctý.

Dlouhodobě však patří mezi nejsilnější celky ze Švýcarska, stačí se podívat na našlapanou soupisku s Dominikem Kubalíkem, Tomášem Tatarem nebo Leonardem Genonim. V týmu nastupují ještě další Češi Jan Kovář a Daniel Voženílek.

Ačkoliv podle tabulkových vyhlídek má být Sparta favoritem, rozhodně ji nečeká lehká minisérie. Hraje ale o dobrý výsledek také směrem k odvětě, která je na programu příští týden v úterý.

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 12. 11. 2025 19:45
zápas probíhá
EV Zug EV Zug : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Genoni (Wolf) – Graham, Sklenička, Bengtsson (A), Guerra, Schlumpf, T. Geisser, Balestra, Stadler – Voženílek, Jan Kovář (C), Kubalík (TS) – Künzle, Wingerli, Hofmann (A) – Petrovič, Senteler, Herzog – Eggenberger, Leuenberger, Lindemann.
Sestavy:
Kořenář (Volevecký) – N. Seppälä, Sirota, Němeček (A), Tomov, Pavlák, Mašín, Suhrada – Kousal (C), D. Vitouch, Hyka (A) – Raška, K. Hrabík, Dzierkals (TS) – J. Pospíšil, M. Vitouch, Ton – O. Hrabík, Novák.

Rozhodčí: Kohlmüller, Ankersen – Cattaneo, Urfer

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 12. 11. 2025 18:30
zápas probíhá
Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar : Lukko Rauma Lukko Rauma 2:0 (1:0, -:-, -:-)
Góly:
16:38 Berglund (Dilling)
34:00 Cangelosi (Berglund, Martinsen)
Góly:
Sestavy:
Stensrud (Fayen-Vestavik, Martinsen Amund) – Gatenby, Krupic, Papuga, Bull, Dilling, Berg, Hjelm – Berglund (C), Cangelosi, Martinsen Andreas (A) – Ronnild (A), Gulbrandsen, Dahl – Bryhnisveen, Skedung, Larsen – Olsen, Sandnes Axel, Nilsgard – Sandnes Kristoffer
Sestavy:
Raanta (Salonen) – Peters, Stenqvist, Floriš, Viitasalo, Almari, Olsson, Gélinas (C) – Hamalainen, Ruohomaa (A), Krannila – Beaucage, Intonen, Jandrič – Westerholm Ponthus, Westerholm Pathrik, Saarela – Ikonen (A), Joki, Haapanen

Rozhodčí: Cespiva, Nikolic – Wilhelmsen, Søstumoen

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 12. 11. 2025 19:30
zápas probíhá
ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
05:38 Barber (Abbandonato)
Góly:
Sestavy:
Pertuch (Brochu) – Breton, Ellis, Ruopp, Spornberger, Jandric, Tropmann – Agostino, Powell, Girduckis – Schmölz, Abbandonato, Barber – Sheen, Keating, P. Krauß – Hauf, Smallwood, J. Krauß
Sestavy:
Tolvanen (Kickert) – Stephens, Corcoran, Nienhuis, Lewington, Robertson, Hörl, Robernig – M. Raffl, Nissner, Bourke – Schenider, St. Denis, Huber – T. Raffl (TS, C), Baltram, Thaler – Böhm, Kraus, Auer – Coe.
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.