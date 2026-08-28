Birmančevič definitivně opustil Spartu, přestoupil do Ferencvárose

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  21:22aktualizováno  21:22
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Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti Teplicím. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Srbský křídelník Veljko Birmančevič (vpravo) stíhá mladičkého Mexičana Gilberta...
Srbský křídelník Veljko Birmančevič na tiskové konferenci Getafe.
Rozčílený Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
37 fotografií
Spartu definitivně opouští srbský fotbalista Veljko Birmančevič. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování v Getafe přestoupila do Ferencvárose. O transferu osmadvacetiletého křídelního hráče oficiálně informovaly oba kluby.

Birmančevič přišel do Sparty v roce 2023 na hostování z Toulouse a vytvořil spolu s Lukášem Haraslínem a Janem Kuchtou obávané útočné trio. V premiérové sezoně 2023/24 nasbíral ve 48 soutěžních zápasech 22 branek a 13 asistencí, pomohl Pražanům k zisku double a byl vyhlášen nejlepším cizincem ligového ročníku. Ještě v jeho průběhu Sparta uplatnila opci na přestup.

Na Letné Birmančevič působil do letošního února, kdy zamířil na hostování do Getafe. Ve španělském prvoligovém týmu ale odehrál jen šest soutěžních duelů a v létě se vrátil do Sparty. Pražané už však se sedmnáctinásobným srbským reprezentantem nepočítali a výsledkem je jeho definitivní odchod.

Srbský křídelník Veljko Birmančevič (vpravo) stíhá mladičkého Mexičana Gilberta Moru.
Srbský křídelník Veljko Birmančevič na tiskové konferenci Getafe.
Rozčílený Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
37 fotografií

Spartu opouští Birmančevič jako další velká opora minulých let po Kuchtovi, Haraslínovi, Kaanu Kairinenovi, Asgeru Sörensenovi či Peteru Vindahlovi.

V dresu Ferencvárose bude moci Birmančevič navázat na bitvy s Plzní, maďarský celek bude soupeřem Viktorie v Evropské lize.

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