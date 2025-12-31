Zadina je hrdina, rozhodl finále Spengler Cupu pro Davos. Gól dal i Stránský

  15:08
Filip Zadina vstřelil vítězný gól finále Spengler Cupu, ve kterém domácí Davos porazil výběr amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 6:3. K zisku rekordního 17. triumfu švýcarského týmu v tradičním turnaji přispěl i druhý český útočník Matěj Stránský, který v power play zpečetil po Zadinově asistenci konečný výsledek trefou do prázdné branky.
Davos navázal na předloňské prvenství a v čele historických statistik se osamostatnil před výběrem Kanady. Výběr poskládaný z hráčů týmů americké univerzitní sportovní asociace NCAA na Spenglerově poháru debutoval a do finále se probojoval po semifinálovém vítězství nad Spartou 5:3.

Ve finálovém utkání domácí tým třikrát přišel o jednobrankový náskok, dvakrát se o srovnání stavu postaral kanadský útočník Adam Tambellini. Zadinova chvíle přišla v 56. minutě, kdy ukrytou střelou švihem překonal slovenského brankáře Adama Gajana. Na Spenglerově poháru skóroval potřetí a nakonec ještě stihl přidat druhou asistenci u trefy Stránského, jenž při power play soupeře umocněné přesilovkou završil svoji turnajovou bilanci na 3+3.

Davos oplatil americkému výběru porážku ze základní skupiny (3:5).

Spengler Cup
31. 12. 2025 12:10
U.S. Collegiate Selects : HC Davos 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
Góly:
13:25 Walsh (Knuble)
23:56 Fink (Pohlkamp, Walsh)
33:42 Musa (Fink, T. Hughes)
Góly:
11:15 Asplund (Corvi)
14:49 Tambellini (Frick)
31:03 Tambellini (Corvi)
55:21 Zadina (Andersson)
56:48 Corvi (Tambellini, Jung)
57:49 Stránský (Dahlbeck, Zadina)
Sestavy:
Gajan (Tracy) – McCarthy, Livanavage, Wiebe, Pohlkamp, Borgesi, Gadowsky, Keenan – Finley, Fink, T. Hughes – Wiebusch, DiMarsico, Cerrato – Plante, Musa, Muldowney – Walsh, Nelson, Knuble – Lavinš.
Sestavy:
Aeschlimann (Hollenstein) – Dahlbeck, Gross, Andersson, Jung, Barandun, Frick, Guebey – Asplund, Stránský, Kessler – Tambellini, Frehner, Corvi – Lemieux, Zadina, Ryfors – Knak, Nussbaumer, Egli – Komarov.

Rozhodčí: Joonas Kova, Mikko Kaukokari (oba FIN)

