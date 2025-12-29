Kanaďané prohráli na Spenglerově poháru s Davosem a čeká je Sparta

Hokejisté Sparty budou hrát v pondělním čtvrtfinále Spengler Cupu od 15:10 s Kanadou, která prohrála s pořádajícím Davosem 1:4 a skončila třetí ve skupině Cattini. Pražané po nedělním vítězství Fribourgu nad IFK Helsinky 4:3 skončili ve skupině Torriani druzí.

Lukas Frick (vlevo) z Davosu a Calen Addison z Kanady během zápasu na Spengler Cupu | foto: MELANIE DUCHENEAP

Davos s českými útočníky Matějem Stránským a Filipem Zadinou obsadil druhé místo a čeká ho souboj s IFK. Fribourg a U.S. Collegiate Selects postoupily přímo do úterního semifinále.

Davos se ujal vedení čtyři sekundy před koncem první třetiny, kdy se k odraženému puku dostal před brankovištěm Zadina a poslal jej za Jamese Reimera. Po 78 sekundách druhé části sice vyrovnal Nikolas Brouillard, ale v čase 45:03 se Davos vrátil do vedení. Stránský se po neproměněné šanci dostal za brankou opět k puku a připravil gól pro Rasmuse Asplunda.

V polovině závěrečného dějství zvýšil náskok domácího týmu Yannick Frehner a 35 sekund před koncem při power play Kanady zamířil do prázdné branky Stránský.

Další program

Pondělí 29. prosince - čtvrtfinále

15:10 HC Sparta Praha - Kanada

20:15 HC Davos - IFK Helsinky

Ve zbývajícím čase sáhl ke hře bez brankáře i Davos, ale gól, který by jej poslal přímo do semifinále, už nedal. Při shodném zisku tří bodů a skóre 7:6 s U.S. Collegiate Selects jej na druhé místo odsunula porážka ve vzájemném utkání.

Fribourg, který obhajuje triumf na turnaji z loňska, sice v první třetině prohrával 0:1 i 1:2, ale ve druhé části otočili stav Attilio Biasca a Niklas Friman. Ve 44. minutě pojistil náskok Jacob de la Rose. Finský celek ještě v čase 56:34 zkorigoval výsledek díky brance Petruse Palmua.

IFK nastoupilo bez českého útočníka Petra Kodýtka, který byl při sobotní porážce se Spartou 1:4 kapitánem týmu.

Spengler Cup
28. 12. 2025 20:15
Kanada Kanada : HC Davos 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Góly:
21:18 Brouillard (Hicketts)
Góly:
19:56 Zadina (Ryfors, Lemieux)
45:03 Asplund (Stránský)
50:09 Frehner (Knak, Nussbaumer)
59:25 Stránský (Corvi)
Sestavy:
Reimer (C. Hughes) – Allan, Addison, Brouillard, Hicketts, Bourque, Livingstone, Chicoine – Sgarbossa, Caggiula, Richard – Seney, Peca, Clarke – Grant, Shaw, Foudy – Fritz, Andreoff, Schnarr – Morley.
Sestavy:
Hollenstein (Aeschlimann) – Fora, Gross, Frick, Dahlbeck, Jung, Andersson, Barandun – Kessler, Stránský, Asplund – Corvi, Frehner, Tambellini – Ryfors, Zadina, Lemieux – Nussbaumer, Knak, Huuhtanen – Komarov.
Spengler Cup
28. 12. 2025 15:10
Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron : IFK Helsinky 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Góly:
06:54 Sörensen (Seiler)
21:00 Biasca (Borgström)
32:22 Friman (Biasca)
43:35 de La Rose (Kapla, Ljunggren)
Góly:
01:01 Larsen (Ragnarsson)
09:13 Somppi
56:34 Palmu (Melart)
Sestavy:
Galley (Berra) – Glauser, Streule, Rathgeb, Kapla, Friman, Seiler, Jecker – Sörensen, de La Rose, Schmid – Bertschy, Borgström, Biasca – Sprunger (C), Walser, Marchon – Nicolet, Ljunggren, Rau – Etter.
Sestavy:
Hovinen (Alnefelt) – Ervasti, Melart (C), Larsen, Ragnarsson, Salmela, Pezzullo – Josling, Ashbrook, Somervuori – Akeson, Somppi (A), Palmu (A) – Fahrni, Sinivuori, Lundell – J. Seppälä, Hartikainen, Karjalainen.

Skupina Torriani – konečná tabulka:

1.Fribourg-Gottéron220009:56
2.Sparta210016:63
3.IFK Helsinky200024:80

Skupina Cattini – konečná tabulka:

1.U.S. Collegiate Selects210017:63
2.Davos210017:63
3.Kanada210014:63
