Sparta na Spengler Cupu odčinila úvodní porážku, s Helsinkami rozhodl Dzierkals

Pražané se dvakrát prosadili v početní výhodě, výborným výkonem se pod výhru podepsal brankář Jakub Kovář. O konečném pořadí ve skupině Torriani rozhodne nedělní souboj mezi IFK a Fribourgem.
Sparta v úvodu utkání přežila první oslabení a v následné přesilové hře sama udeřila. V 9. minutě otevřel skóre pohotovou dorážkou Kryštof Hrabík.
IFK Helsinky - Sparta 1:4
Vyrovnat mohl Savolainen, ale neuspěl. Stejně jako na druhé straně v druhé početní výhodě znovu Hrabík.
Pražané měli výraznou střeleckou převahu, od 24. minuty se ale dostali pod tlak a klíčovou postavou duelu byl Kovář. Gólman, který nastoupil i v pátek proti Fribourgu, si připsal řadu úspěšných zákroků. Nebezpečná byla zejména elitní formace IFK, ve které nastoupil i český reprezentační útočník Kodýtek.
Tlak Helsinek utnul gól Dzierkalse, jehož poslal do samostatného nájezdu ideálním pasem Krejčík. Aktivitu poté převzala Sparta, gólově se ale prosadil soupeř. V 38. minutě se dostal do samostatného nájezdu Mäkiaho a chytrým zakončením potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče IFK v sezoně.
Sparta ale na snížení bleskově zareagovala, o 48 sekundy později se po přečíslení dva na jednoho a kanadské spolupráci se Shorem prosadil Irving.
Hned na začátku třetí části mohl přidat další gól Špaček, ale stejně jako na druhé straně Josling neuspěl. Alnefelt v brance IFK si poté poradil s pokusy Dzierkalse, Mašína, Hrabíka i Shorea.
Finský tým se pokusil duel zdramatizovat při power play, Kovář se spoluhráči ale přestáli šance Palmua a Lundella. Poslední slovo měl nakonec Kousal, jenž v přesilové hře upravil 28 sekund před koncem na konečných 4:1.
38:00 Mäkiaho (Pezzullo)
08:27 K. Hrabík (Chlapík, Špaček)
28:46 Dzierkals (Krejčík)
38:48 Irving (Shore)
59:32 Kousal (Řepík)
Alnefelt (Hovinen) – Salmela, Ervasti, Larsen, Ragnarsson, Pezzullo, Schneller, Savolainen – Kodýtek (C), Marleau, Mäkiaho – Josling, Somervuori, Ashbrook – Lundell, Palmu, Somppi – Fahrni, Akeson, Sinivuori – Karjalainen.
Kovář (Volevecký) – Krejčík, Pysyk, Mašín, Irving, N. Seppälä, Sirota, Tomov – Vesalainen, Špaček, Chlapík (C) – Kousal, Shore, Řepík – Raška, K. Hrabík, Dzierkals – O. Hrabík, Eberle, M. Vitouch – Pospíšil.
Rozhodčí: Ruprecht, Gerber – Urfer, Dapuzzo