Sparta na Spengler Cupu odčinila úvodní porážku, s Helsinkami rozhodl Dzierkals

  18:04
Sparťanští hokejisté dokázali na Spengler Cupu odčinit páteční porážku s Fribourgem, ve druhém utkání ve skupině proti finskému IFK Helsinky vyhráli 4:1. Rozhodující gól zapsal útočník Martins Dzierkals.
Martins Dzierkals ze Sparty skóruje v utkání s Helsinkami.

Martins Dzierkals ze Sparty skóruje v utkání s Helsinkami. | foto: AP

Saku Salmela z Helsinek čelí napadání Martinse Dzierkalse ze Sparty.
Pavel Kousal se raduje se spoluhráči ze Sparty z gólu proti Helsinkám.
Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje v utkání Spengler Cupu proti Helsinkám.
Helsinský Eric Schneller bojuje za brankou Sparty během utkání Spengler Cupu.
Pražané se dvakrát prosadili v početní výhodě, výborným výkonem se pod výhru podepsal brankář Jakub Kovář. O konečném pořadí ve skupině Torriani rozhodne nedělní souboj mezi IFK a Fribourgem.

Sparta v úvodu utkání přežila první oslabení a v následné přesilové hře sama udeřila. V 9. minutě otevřel skóre pohotovou dorážkou Kryštof Hrabík.

IFK Helsinky - Sparta 1:4

Vyrovnat mohl Savolainen, ale neuspěl. Stejně jako na druhé straně v druhé početní výhodě znovu Hrabík.

Pražané měli výraznou střeleckou převahu, od 24. minuty se ale dostali pod tlak a klíčovou postavou duelu byl Kovář. Gólman, který nastoupil i v pátek proti Fribourgu, si připsal řadu úspěšných zákroků. Nebezpečná byla zejména elitní formace IFK, ve které nastoupil i český reprezentační útočník Kodýtek.

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje v utkání Spengler Cupu proti Helsinkám.

Tlak Helsinek utnul gól Dzierkalse, jehož poslal do samostatného nájezdu ideálním pasem Krejčík. Aktivitu poté převzala Sparta, gólově se ale prosadil soupeř. V 38. minutě se dostal do samostatného nájezdu Mäkiaho a chytrým zakončením potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče IFK v sezoně.

Sparta ale na snížení bleskově zareagovala, o 48 sekundy později se po přečíslení dva na jednoho a kanadské spolupráci se Shorem prosadil Irving.

Sparťanský útočník Michal Řepík a Rocco Pezzullo z Helsinek v souboji u mantinelu

Hned na začátku třetí části mohl přidat další gól Špaček, ale stejně jako na druhé straně Josling neuspěl. Alnefelt v brance IFK si poté poradil s pokusy Dzierkalse, Mašína, Hrabíka i Shorea.

Finský tým se pokusil duel zdramatizovat při power play, Kovář se spoluhráči ale přestáli šance Palmua a Lundella. Poslední slovo měl nakonec Kousal, jenž v přesilové hře upravil 28 sekund před koncem na konečných 4:1.

Spengler Cup
27. 12. 2025 15:10
IFK Helsinky : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Góly:
38:00 Mäkiaho (Pezzullo)
Góly:
08:27 K. Hrabík (Chlapík, Špaček)
28:46 Dzierkals (Krejčík)
38:48 Irving (Shore)
59:32 Kousal (Řepík)
Sestavy:
Alnefelt (Hovinen) – Salmela, Ervasti, Larsen, Ragnarsson, Pezzullo, Schneller, Savolainen – Kodýtek (C), Marleau, Mäkiaho – Josling, Somervuori, Ashbrook – Lundell, Palmu, Somppi – Fahrni, Akeson, Sinivuori – Karjalainen.
Sestavy:
Kovář (Volevecký) – Krejčík, Pysyk, Mašín, Irving, N. Seppälä, Sirota, Tomov – Vesalainen, Špaček, Chlapík (C) – Kousal, Shore, Řepík – Raška, K. Hrabík, Dzierkals – O. Hrabík, Eberle, M. Vitouch – Pospíšil.

Rozhodčí: Ruprecht, Gerber – Urfer, Dapuzzo

