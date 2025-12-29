Sparta přetlačila Kanadu, v semifinále Spengler Cupu vyzve univerzitní výběr

Kromě lotyšského reprezentanta Dzierkalse se dařilo i nejnovější posile Pražanů. Finský útočník Kristian Vesalainen zapsal první body v novém působišti, k postupu pomohl gólem a asistencí.
Sparta – Kanada 5:1
Do úvodní slibné šance utkání se dostal v sedmé minutě Kousal, na brankáře Hughese ale nedokázal vyzrát. Na druhé straně nebezpečně zahrozil Richard, ani on ale neuspěl.
Kanadský výběr složený z hráčů působících ve Švýcarsku a zámořské AHL byl střelecky aktivnější, výraznější šance si ale vypracovala Sparta. Po Addisonově zaváhání mohli skórovat Vesalainen i Raška, ale skóre se stále neměnilo.
Hned po úvodní buly druhé třetiny zahrozil Chlapík, Hughes však byl připravený. Kováře zase v sedmadvacáté minutě nepřekonal ze samostatného nájezdu Richard.
V pětatřicáté minutě sparťanský gólman, jenž nastoupil i do třetího utkání svého týmu na turnaji, uhájil nulu také po přečíslení dvou na jednoho a zakončení Foudyho.
Na gól se čekalo až do sedmačtyřicáté minuty, kdy si Dzierkals najel do dobré pozice a prostřelil Hughese. Přiblížit Spartu postupu poté mohl Špaček, ale trefil jen brankovou konstrukci.
Nedlouho poté se štěstím vyrovnala a vrátila se do zápasu. Pecova střela se odrazila od Krejčíkovy brusle, Kovář byl tentokrát bez šance. Nerozhodný stav ale vydržel jen minutu a pětatřicet vteřin, ujala se Chlapíkova bekhendová dorážka.
Kanada, která nejstarší hokejový turnaj na světě vyhrála šestnáctkrát, v 58. minutě odvolala Hughese a rozhodla se riskovat. Místo vyrovnání však dvakrát inkasovala. Nejprve se do prázdné branky trefil Dzierkals a poté Vesalainen. Výhru Sparty navíc v poslední sekundě pečetil tečovanou střelou Němeček.
46:46 Dzierkals (Irving, K. Hrabík)
54:42 Chlapík (Vesalainen)
58:18 Dzierkals (Raška)
59:12 Vesalainen
59:59 Němeček (Sirota)
53:07 Peca (Seney, Brouillard)
Kovář (Volevecký) – Krejčík, Pysyk, Mašín, Irving, Němeček, Sirota, N. Seppälä – Vesalainen, Špaček, Chlapík (C) – Kousal, Shore, Řepík – Raška, K. Hrabík, Dzierkals – O. Hrabík, Eberle, M. Vitouch – Pospíšil.
C. Hughes (Gauthier) – Allan, Addison, Brouillard, Hicketts (C), Bourque, Livingstone, Graham – Caggiula, Sgarbossa, Foudy – Seney, Peca, Richard – Shaw, Schnarr, Clarke – Andreoff, Fritz, Morley – Hazen.
Rozhodčí: Gerber, Tscherrig – Obwegeser, Dapuzzo
Počet diváků: 7080