Sparta přetlačila Kanadu, v semifinále Spengler Cupu vyzve univerzitní výběr

  17:35aktualizováno  18:04
Sparta si působení na tradičním vánočním turnaji minimálně o den protáhne. Ve čtvrtfinále Spengler Cupu si po vyrovnaném průběhu poradila s Kanadou, k vítězství 5:1 nad Kanadou přispěl dvěma góly Martins Dzierkals. V semifinále čeká na českého zástupce výběr hokejistů z univerzitní NCAA.
Sparťanský kapitán Filip Chlapík slaví trefu proti Kanadě.

Sparťanský kapitán Filip Chlapík slaví trefu proti Kanadě. | foto: Gian EhrenzellerAP

Pavel Kousal střílí v utkání s Kanadou na Spengler Cupu.
Kanadský Andy Andreoff dohrává Aarona Irvinga ve čtvrtfinále Spengler Cupu.
Jakub Kovář zasahuje v utkání s Kanadou.
Kanadský útočník Anthony Richard v akci proti Spartě.
Kromě lotyšského reprezentanta Dzierkalse se dařilo i nejnovější posile Pražanů. Finský útočník Kristian Vesalainen zapsal první body v novém působišti, k postupu pomohl gólem a asistencí.

Sparta – Kanada 5:1

Do úvodní slibné šance utkání se dostal v sedmé minutě Kousal, na brankáře Hughese ale nedokázal vyzrát. Na druhé straně nebezpečně zahrozil Richard, ani on ale neuspěl.

Kanadský výběr složený z hráčů působících ve Švýcarsku a zámořské AHL byl střelecky aktivnější, výraznější šance si ale vypracovala Sparta. Po Addisonově zaváhání mohli skórovat Vesalainen i Raška, ale skóre se stále neměnilo.

Jakub Kovář zasahuje v utkání s Kanadou.

Hned po úvodní buly druhé třetiny zahrozil Chlapík, Hughes však byl připravený. Kováře zase v sedmadvacáté minutě nepřekonal ze samostatného nájezdu Richard.

V pětatřicáté minutě sparťanský gólman, jenž nastoupil i do třetího utkání svého týmu na turnaji, uhájil nulu také po přečíslení dvou na jednoho a zakončení Foudyho.

Na gól se čekalo až do sedmačtyřicáté minuty, kdy si Dzierkals najel do dobré pozice a prostřelil Hughese. Přiblížit Spartu postupu poté mohl Špaček, ale trefil jen brankovou konstrukci.

Nedlouho poté se štěstím vyrovnala a vrátila se do zápasu. Pecova střela se odrazila od Krejčíkovy brusle, Kovář byl tentokrát bez šance. Nerozhodný stav ale vydržel jen minutu a pětatřicet vteřin, ujala se Chlapíkova bekhendová dorážka.

Kanada, která nejstarší hokejový turnaj na světě vyhrála šestnáctkrát, v 58. minutě odvolala Hughese a rozhodla se riskovat. Místo vyrovnání však dvakrát inkasovala. Nejprve se do prázdné branky trefil Dzierkals a poté Vesalainen. Výhru Sparty navíc v poslední sekundě pečetil tečovanou střelou Němeček.

Spengler Cup
29. 12. 2025 15:10
HC Sparta Praha HC Sparta Praha : Kanada Kanada 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Góly:
46:46 Dzierkals (Irving, K. Hrabík)
54:42 Chlapík (Vesalainen)
58:18 Dzierkals (Raška)
59:12 Vesalainen
59:59 Němeček (Sirota)
Góly:
53:07 Peca (Seney, Brouillard)
Sestavy:
Kovář (Volevecký) – Krejčík, Pysyk, Mašín, Irving, Němeček, Sirota, N. Seppälä – Vesalainen, Špaček, Chlapík (C) – Kousal, Shore, Řepík – Raška, K. Hrabík, Dzierkals – O. Hrabík, Eberle, M. Vitouch – Pospíšil.
Sestavy:
C. Hughes (Gauthier) – Allan, Addison, Brouillard, Hicketts (C), Bourque, Livingstone, Graham – Caggiula, Sgarbossa, Foudy – Seney, Peca, Richard – Shaw, Schnarr, Clarke – Andreoff, Fritz, Morley – Hazen.

Rozhodčí: Gerber, Tscherrig – Obwegeser, Dapuzzo

Počet diváků: 7080

