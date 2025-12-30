Spartu v semifinále Spengler Cupu zastavil výběr z amerických univerzit, zářil Fink

Čtyřmi body za hattrick a asistenci se o triumf amerických studentů zasloužil Aiden Fink, v dresu Pražanů se dvakrát zapsal mezi střelce Filip Chlapík. Soupeřem zámořského celku ve středečním finále bude lepší z večerního švýcarského souboje mezi domácím Davosem a týmem Fribourg-Gottéron (20.15), který obhajuje loňské prvenství.
U.S. Collegiate Selects – Sparta 5:3
Semifinále Spengler Cupu podrobně
Sparta v boji o finále, které si zahrála při minulé účasti na turnaji před třemi lety, nabrala i přes herní převahu rychle dvoubrankové manko. V sedmé minutě musel na trestnou lavici Dzierkals, už po 18 sekundách ho ale vrátil do hry Pohlkamp, když zakončil povedenou souhru střelou do poloodkryté branky. Uběhlo jen 54 sekund, na gólmana Kováře se řítil osamocený Fink a gólem na 2:0 načal své velké představení.
Ve 12. minutě se Pražané vrátili do hry, když se výstavní ranou pod horní tyčku z kruhu pro vhazování prosadil Michal Vitouch. Brzy poté měl po Irvingově ráně velkou možnost vyrovnat Eberle, když se snažil zakončit z dorážky do prázdné branky, ale Borgesi mu gól sebral, když kotouč vytěsnil čepelí hole.
Sparťané se dočkali hned po 13 sekundách druhé části. Kousalovu ránu vyrazil brankář Tracy, ale Chlapík trefil při dorážce poskakující puk a vyrovnal. Pak měl ale zase navrch v ofenzivě o poznání nebezpečnější soupeř. Kovář držel svůj tým až do faulu Irvinga, který opět velmi rychle - tentokrát po 22 sekundách - potrestal Cerrato. Do přestávky navíc ještě zvýšil Fink poté, co po vlastní střele do boční sítě bleskově obkroužil branku. Velkou šanci Wiebusche pak chytil Kovář.
V úvodu třetího dějství ale po pěkném signálu dovršil hattrick Fink. Sparta se nevzdala, v 53. minutě při přesilovce a s Kovářem na střídačce ještě Chlapík snížil, na víc už však Pražané nedosáhli. Shore trefil z dorážky tyčku, zámořský výběr nevyužil několik šancí při pokračující hře bez gólmana, ale o postup se tím nepřipravil.
Zatímco mužstvo poskládané z hráčů týmů americké univerzitní ligy NCAA hned při premiéře na turnaji postoupilo až do finále a může 97. ročník Spengler Cupu stále vyhrát, posledním českým vítězem tradičního turnaje zůstane i po letošním ročníku Dukla Jihlava, jejíž triumf se váže k roku 1982.
06:44 Pohlkamp (Livanavage, T. Hughes)
07:38 Fink (Finley)
31:43 Cerrato (Fink, Gadowsky)
38:43 Fink (Nelson, Borgesi)
41:02 Fink (Finley, T. Hughes)
11:47 M. Vitouch (Dzierkals)
20:18 Chlapík
52:53 Chlapík (Kousal, Řepík)
Tracy (Gajan) – McCarthy, Livanavage, Wiebe, Pohlkamp, Borgesi (C), Gadowsky, Keenan – Finley, Fink, T. Hughes – Wiebusch, DiMarsico, Cerrato – Plante, Musa, Muldowney – Pelosi, Nelson, Knuble – Lavinš.
Kovář (Volevecký) – Krejčík, Pysyk, Mašín, Irving, Němeček, Sirota, N. Seppälä – Chlapík (C), Špaček, Kousal – O. Hrabík, Řepík, Shore – Vesalainen, Raška, Dzierkals – Eberle, M. Vitouch, D. Vitouch – Pospíšil.
Rozhodčí: Tscherrig, Gerber – Schlegel, UrferPřejít na online reportáž