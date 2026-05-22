Lyžařský Světový pohár ve Špindlerově Mlýně skončil ve ztrátě 24 milionů korun

Ten nyní prostřednictvím mluvčího vzkázal, že konkrétní příčiny finanční ztráty svaz stále prošetřuje.
Šéf svazu Trávníček 1. dubna dalším členům vedení svazu promítl prezentaci, podle níž rozpočet akce počítal s náklady 110 milionů korun, ale utratilo se o 15 milionů více. Ztrátu ještě prohloubil devítimilionový výpadek příjmů ze vstupného oproti předpokladům. Jaké výdaje za překročením rozpočtu stojí, není jasné. „Konkrétní příčiny jsou stále ještě předmětem interního vyhodnocování akce,“ uvedl Trávníček.
Zatím se rovněž neví, z čeho svaz ztrátu zaplatí. „O řešení nastalé situace bude jednat Rada SLČR, která proběhne příští týden, a následně na začátku června také Konference SLČR jakožto nejvyšší svazový orgán, jenž schvaluje mimo jiné rozpočet na nadcházející období,“ doplnil Trávníček ve vyjádření pro ČTK.
Další členové nejužšího vedení svazu se pro SeznamZprávy nechtěli k situaci vyjadřovat. Trávníček poukázal na to, že za veškerou organizaci Světového poháru byl odpovědný předseda svazového úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek. „Odpovědnosti za všechny složky organizace akce včetně vyrovnaného rozpočtu byly jasně stanoveny hned na počátku příprav, což jednoznačně dokládají pracovní smlouvy. Na vlastní žádost tuto odpovědnost nesl a nadále nese předseda organizačního výboru Světového poháru ve Špindlerově Mlýně Ladislav Forejtek,“ napsal. Forejtek serveru SeznamZprávy vzkázal, že bude mít čas na vyjádření až v pondělí.
Situaci bude pravděpodobně řešit nový prezident svazu, protože Trávníček 6. června po čtyřech letech ve funkci skončí. Na začátku dubna oznámil, že se tak rozhodl z osobních důvodů. Během svého působení na svazu byl zakladatel společnosti Sport Invest jedním z obžalovaných v úplatkářské kauze kolem státní agentury CzechTourism. Kauza neměla spojitost s lyžováním, Trávníček vinu odmítal a ve funkci zůstal po té, co mu členové svazu před dvěma lety vyjádřili důvěru. SeznamZprávy uvedly, že byl v tomto případu v dubnu nepravomocně odsouzen. Dostal pokutu 225 tisíc korun.
Hospodaření Světového poháru žen ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně se řešilo také po předchozím ročníku v roce 2023, kdy ho prověřovala policie. Žádné pochybení ale nezjistila a podobně dopadly i nezávislá forenzní prověrka auditorské společnosti a kontrola Národní sportovní agentury.