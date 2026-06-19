ONLINE: USA - Austrálie 2:0 po půli, první gól byl vlastní, pak se trefuje Freeman

Oba týmy svá úvodní utkání vyhrály, takže vítěz si s největší pravděpodobností zajistí první příčku ve skupině, o níž při bodové shodě poprvé v historii na vrcholném turnaji FIFA rozhodují vzájemné zápasy.
Spojené státy zdolaly Paraguay 4:1. Jejich druhé utkání připadá na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi.
Vzájemný souboj, první soutěžní, svede proti sobě spoluhráče z klubu New York City: amerického brankáře Matta Freese a australského obránce Kaie Trewina.
Austrálie na úvod porazila Turecko 2:0 a sklidila pochvalu.
Góly:
11. C. Burgess (vla.), 43. A. Freeman
11. C. Burgess (vla.), 43. A. Freeman
Góly:
Sestavy:
M. Freese - S. Dest, C. Richards, A. Robinson, T. Ream, A. Freeman - T. Adams, W. McKennie, M. Tillman - R. Pepi, F. Balogun
M. Freese - S. Dest, C. Richards, A. Robinson, T. Ream, A. Freeman - T. Adams, W. McKennie, M. Tillman - R. Pepi, F. Balogun
Sestavy:
P. Beach - A. Circati, J. Italiano, J. Bos, H. Souttar, C. Burgess (46. J. Geria) - A. O'Neill, P. Okon-Engstler, M. Leckie (61. C. Volpato) - M. Touré (46. N. Irankunda), N. Velupillay (46. C. Metcalfe)
P. Beach - A. Circati, J. Italiano, J. Bos, H. Souttar, C. Burgess (46. J. Geria) - A. O'Neill, P. Okon-Engstler, M. Leckie (61. C. Volpato) - M. Touré (46. N. Irankunda), N. Velupillay (46. C. Metcalfe)
Náhradníci:
M. Turner, J. Scally, B. Aaronson, T. Weah, G. Reyna, H. Wright, M. Robinson, C. Roldán, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, M. McKenzie
M. Turner, J. Scally, B. Aaronson, T. Weah, G. Reyna, H. Wright, M. Robinson, C. Roldán, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, M. McKenzie
Náhradníci:
M. Ryan, M. Degenek, A. Behich, J. Irvine, A. Hrustic, A. Mabil, C. Metcalfe, C. Volpato, C. Devlin , T. Yengi, J. Geria, K. Trewin, L. Herrington, P. Izzo, N. Irankunda
M. Ryan, M. Degenek, A. Behich, J. Irvine, A. Hrustic, A. Mabil, C. Metcalfe, C. Volpato, C. Devlin , T. Yengi, J. Geria, K. Trewin, L. Herrington, P. Izzo, N. Irankunda
Žluté karty:
56. A. Robinson
56. A. Robinson
Žluté karty:
16. J. Bos, 32. A. Circati
16. J. Bos, 32. A. Circati
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