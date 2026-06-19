ONLINE: USA - Austrálie 2:0 po půli, první gól byl vlastní, pak se trefuje Freeman

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  21:30aktualizováno  21:56
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Spojené státy na fotbalovém šampionátu míří za druhým vítězstvím, v poločase utkání proti Austrálii vedou 2:0. První gól si soupeř po deseti minutách dal sám, druhý vstřelil v závěru půle Freeman. Druhý poločas souboje o první místo ve skupině D můžete sledovat v online reportáži.
Americký obránce Alex Freeman hlavičkuje do australské sítě, australský brankář...

Americký obránce Alex Freeman hlavičkuje do australské sítě, australský brankář Patrick Beach reagoval na předchozí střelu, jejíž směr srazil jeho spoluhráč Soutar. | foto: Reuters

Americký obránce Alex Freeman (vpravo) se raduje z gólu proti Austrálii. Vlevo...
Radost amerických hráčů i náhradníků z druhé branky proti Austrálii, uprostřed...
Americký obránce Alex Freeman hlavičkuje přes australského brankáře Patricka...
Australané během občerstvovací pauzy v utkání proti USA.
23 fotografií

Oba týmy svá úvodní utkání vyhrály, takže vítěz si s největší pravděpodobností zajistí první příčku ve skupině, o níž při bodové shodě poprvé v historii na vrcholném turnaji FIFA rozhodují vzájemné zápasy.

Spojené státy zdolaly Paraguay 4:1. Jejich druhé utkání připadá na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi.

Vzájemný souboj, první soutěžní, svede proti sobě spoluhráče z klubu New York City: amerického brankáře Matta Freese a australského obránce Kaie Trewina.

Austrálie na úvod porazila Turecko 2:0 a sklidila pochvalu.

MS ve fotbale 2026
19. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
USA : Austrálie 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
11. C. Burgess (vla.), 43. A. Freeman
Góly:
Sestavy:
M. Freese - S. Dest, C. Richards, A. Robinson, T. Ream, A. Freeman - T. Adams, W. McKennie, M. Tillman - R. Pepi, F. Balogun
Sestavy:
P. Beach - A. Circati, J. Italiano, J. Bos, H. Souttar, C. Burgess (46. J. Geria) - A. O'Neill, P. Okon-Engstler, M. Leckie (61. C. Volpato) - M. Touré (46. N. Irankunda), N. Velupillay (46. C. Metcalfe)
Náhradníci:
M. Turner, J. Scally, B. Aaronson, T. Weah, G. Reyna, H. Wright, M. Robinson, C. Roldán, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, M. McKenzie
Náhradníci:
M. Ryan, M. Degenek, A. Behich, J. Irvine, A. Hrustic, A. Mabil, C. Metcalfe, C. Volpato, C. Devlin , T. Yengi, J. Geria, K. Trewin, L. Herrington, P. Izzo, N. Irankunda
Žluté karty:
56. A. Robinson
Žluté karty:
16. J. Bos, 32. A. Circati

Počet diváků: 66 925

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