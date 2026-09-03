Spor o prodej práv k MS: FIFA zuří, UEFA podle ní vedla očerňovací kampaň

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  22:36aktualizováno  22:36
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Zleva prezident FIFA Gianni Infantino, předseda UEFA Aleksander Čeferin a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan na finále Ligy mistrů v Istanbulu. | foto: AP

Mezinárodní fotbalová federace FIFA obvinila evropskou unii UEFA z očerňovací kampaně kvůli sporu o plánovaný prodej podílu na právech k mistrovství světa.

Předseda FIFA Gianni Infantino na konci července oznámil záměr prodat část práv na šampionáty soukromým investorům. Proti tomu se ale zvedla vlna ostré kritiky a Infantino plán odvolal.

UEFA poté požádala soud v USA, aby jí umožnil získat výpovědi a dokumenty od subjektů sídlících v USA, které chce použít jako důkazy. Unie se také chystá podat ve Švýcarsku trestní oznámení na Infantina.

FIFA se proti postupu UEFA ohradila a požádala soud, aby jí ho umožnil napadnout. „Ačkoli žádosti vypadají jako právní podání opatřená spisovými značkami, nejsou o mnoho víc než tiskovými zprávami, jejichž cílem je očerňovací kampaň proti FIFA,“ uvedla.

Infantinovi navíc kvůli tomu hrozí, že přijde o místo ve vedení FIFA. UEFA, asijská konfederace AFC a CONCACAF sdružující Karibik a Severní a Střední Ameriku totiž uvažují o vyvolání hlasování o nedůvěře s cílem odvolat ho z čela federace.

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